La propre circonscription du secrétaire à l’environnement reçoit 11 heures d’eaux usées déversées dans ses rivières par jour

Les eaux usées non traitées sont déversées dans les rivières de la propre circonscription du secrétaire à l’environnement pendant en moyenne 11 heures par jour, selon les chiffres officiels.

Selon les statistiques de l’Agence pour l’environnement, le nord-est du Hampshire de Ranil Jayawardena a été soumis à plus de 4 000 heures de rejet d’eaux usées l’année dernière.

Les partis d’opposition ont accusé le gouvernement d’avoir “excuse après excuse” pour ne pas avoir arrêté le déversement par les compagnies des eaux privatisées de Grande-Bretagne.

Dans les mers et les rivières du Royaume-Uni, il y a eu une augmentation de 2 553 % des rejets d’eaux usées au cours des cinq dernières années, selon les propres chiffres de l’Agence pour l’environnement.

Et malgré les règles qui stipulent qu’ils ne devraient déverser les eaux usées que dans des circonstances exceptionnelles, les chiffres officiels montrent que les rejets d’eaux pluviales ont augmenté de plus d’un tiers entre 2019 et 2020, pour atteindre 403 171 incidents.

Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré que le problème croissant des matières fécales dans l’eau des rivières est un “problème majeur” et “inacceptable pour des raisons de santé”.

La semaine dernière, les travaillistes ont menacé d’emprisonner les dirigeants des compagnies d’eau privées qui n’avaient pas réussi à nettoyer leur acte, tandis que les libéraux démocrates ont demandé que les primes soient limitées jusqu’à ce que le problème soit résolu.

M. Jayawardena, qui a été nommé plus tôt ce mois-ci, a donné aux patrons de l’eau deux semaines pour présenter leurs plans pour résoudre le problème.

Secrétaire à l’environnement Ranil Jayawardena (Victoria Jones/PA) (fil de sonorisation)

En 2021 à Fleet, qui se trouve dans la circonscription du secrétaire à l’environnement, il y a eu 77 rejets d’eaux usées d’une durée de 1 095 heures dans Fleet Brook.

À proximité de Silchester, au nord de Basingstoke, 63 déversements dans le ruisseau Silchester ont duré 968 heures, selon les données de l’Agence pour l’environnement.

« Tout au long d’un été de chaleur sans précédent, les tentatives des gens pour se rafraîchir dans les rivières, les lacs et sur les plages ont été ruinées par le déversement d’eaux usées brutes. Pourtant, il semble que le nouveau secrétaire à l’environnement nommé par Liz Truss soit un négationniste du scandale des eaux usées”, a déclaré Tim Farron, porte-parole des libéraux démocrates pour l’environnement.

« Ranil Jayawardena n’a qu’à regarder sa circonscription dans le Hampshire, où les habitants marchent sans le savoir le long de rivières contaminées ou nagent dans des lacs pollués.

“Jayawardena et les conservateurs ont donné excuse après excuse pour ne pas avoir pris la responsabilité d’arrêter le déversement d’eaux usées sales dans nos cours d’eau.”

M. Farron a déclaré que les compagnies des eaux avaient pris du retard dans leurs investissements dans les infrastructures. L’industrie britannique de l’eau a été privatisée à partir de 1989 et depuis la privatisation, les actionnaires ont reçu 72 milliards de livres de dividendes et accumulé 56 milliards de livres de dettes. Les prix pour les payeurs de factures ont augmenté de 40 % au cours de la même période.

Les plages ont été fermées dans certaines régions du Royaume-Uni pendant l’été en raison du niveau élevé d’eaux usées non traitées, ce qui pose un risque pour la santé des baigneurs.

Un porte-parole de Defra, le département de M. Jayawardena, a déclaré: «La dépendance des compagnies des eaux aux débordements – qu’il s’agisse d’eau provenant des égouts au bord de la route ou des maisons des gens – est inacceptable et elles doivent réduire considérablement la quantité d’eaux usées qu’elles rejettent en tant que priorité.

“Le secrétaire à l’environnement a mis au défi les patrons de l’eau d’améliorer leurs performances environnementales et d’en offrir davantage aux clients dès son premier jour de mandat. Ils nous ont fourni leurs plans et nous examinons attentivement leur contenu pour déterminer les prochaines étapes.

“Notre plan de réduction des débordements de tempête est un point de départ solide, fixant les objectifs les plus stricts jamais atteints pour les compagnies des eaux en matière de pollution des eaux usées et les obligera à mettre en œuvre le plus grand programme d’infrastructure de l’histoire des compagnies des eaux – 56 milliards de livres sterling d’investissement en capital sur 25 ans.”