Moscou a réagi avec force à la proposition polonaise de placer la Crimée sous administration de l’ONU pour 20 ans. Aucun territoire russe n’est sujet à discussion, a déclaré le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, en réponse à cette proposition.

« Le territoire russe et les régions russes ne peuvent faire l’objet d’aucune discussion ni d’aucun transfert à qui que ce soit », Peskov a déclaré aux journalistes vendredi, décrivant l’idée comme « absurde. »

La péninsule historiquement russe a été réattribuée à l’Ukraine en 1954 par le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev et a été revendiquée par Kiev après sa déclaration d’indépendance en 1991.

Le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a évoqué jeudi l’idée de faire de la Crimée un territoire sous mandat de l’ONU, la décrivant comme « Symboliquement important pour la Russie » et « stratégiquement important pour l’Ukraine. » Selon Sikorski, la mission de l’ONU pourrait préparer le territoire à un référendum dans 20 ans, une fois qu’elle aura déterminé qui seraient les résidents légalement éligibles.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a également publiquement rejeté la proposition, insistant sur le fait que l'intégrité territoriale de l'Ukraine « ne peut être un sujet de discussion ou de compromis. »















Les habitants de Crimée et de la ville de Sébastopol ont voté massivement pour rejoindre la Russie en mars 2014, peu de temps après que le coup d’État de Maïdan ait renversé le gouvernement ukrainien en faveur de militants nationalistes.

Kiev continue de revendiquer la Crimée, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et les régions de Kherson et de Zaporojie, qui ont rejoint la Russie en septembre 2023. Moscou a répété à plusieurs reprises qu’aucun de ces territoires n’était négociable.

« Les Criméens sont revenus en Russie il y a dix ans et n’ont pas besoin d’ingérences occidentales comme Sikorski », Le député russe Leonid Ivlev a déclaré vendredi aux journalistes que le général de division à la retraite de l’armée de l’air avait proposé de placer la Pologne occidentale sous mandat de l’ONU.

« La Crimée est historiquement et légitimement un territoire russe, nous vivons sur notre propre terre », a déclaré Ivlev. « Les Polonais ne peuvent pas en dire autant. Sikorski devrait se rappeler que la Prusse, la Silésie, la Poméranie, le Brandebourg oriental et la ville libre de Dantzig ont été transférés à la Pologne par Staline. Peut-être devrions-nous placer ces anciens territoires allemands sous mandat de l’ONU et y organiser ensuite un référendum. » il a suggéré.

Après la défaite de l’Allemagne nazie en 1945, la Pologne a reçu d’anciens territoires allemands jusqu’à la ligne Oder-Neisse en compensation de la cession à l’URSS des terres qu’elle avait conquises dans les années 1920. Ces territoires sont devenus une partie de la Lituanie, de la Biélorussie et de l’Ukraine actuelles.