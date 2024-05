La proposition israélienne de désigner l’UNRWA comme organisation terroriste est scandaleuse

« Cela se produit alors que les forces israéliennes continuent d’attaquer des zones peuplées, entraînant des pertes civiles massives dans les zones désignées comme « zones de sécurité » par les forces israéliennes, continuent de détruire les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, et entraînent le déplacement forcé répété de centaines de milliers de personnes. coincé à Gaza.

« Non seulement l’aide humanitaire est entravée, mais si le projet de loi passe en dernière lecture, il sera également criminalisé en vertu de la loi antiterroriste israélienne, en contradiction avec le droit humanitaire international.

« Cela aurait des conséquences terribles, car cela pourrait équivaloir à une autorisation gratuite d’attaquer les installations de l’UNRWA et son personnel humanitaire, et mettrait encore davantage en danger les civils recherchant la protection de l’agence des Nations Unies. Les travailleurs humanitaires doivent toujours être protégés et les civils épargnés.

« Les alliés d’Israël, qui sont tous membres des Nations Unies, doivent s’opposer à cette tentative de criminaliser l’aide humanitaire et garantir que l’UNRWA puisse poursuivre son travail essentiel. Ces gouvernements doivent faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à l’effusion de sang et fournisse une assistance à Gaza. »