La proposition française qui permettrait à la police d’exploiter à distance les caméras et les microphones soumis au vote

Les législateurs français prévoient de voter mardi sur un vaste projet de réforme de la justice qui comprend une disposition permettant aux agents des forces de l’ordre d’accéder à distance aux caméras, microphones et services de localisation des téléphones et autres appareils connectés à Internet utilisés par certains suspects.

Le projet de loi stipule clairement que la procédure peut être exécutée « à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou possesseur », mais est limitée aux suspects impliqués dans le terrorisme, le crime organisé et d’autres activités illégales passibles de cinq ans ou plus de prison.

La formulation autorisant l’écoute clandestine est contenue dans un projet de loi de réforme plus large visant à « moderniser » les procédures pénales, reflétant ce que les sondages indiquent comme une demande publique pour plus de loi et d’ordre.

« L’objectif de cette loi est clair : une justice plus rapide, plus claire et plus moderne », a déclaré le ministre français de la Justice, Eric Dupond-Moretti, lors de la présentation de la législation au printemps.

Les partis de gauche s’opposent généralement à la disposition de surveillance, mais le parti centriste du président Emmanuel Macron peut potentiellement rallier le parti conservateur Les Républicains à la chambre basse du Parlement français pour faire adopter le projet de loi. Le Sénat, contrôlé par la droite de l’opposition, a approuvé la législation en mai.

Le ministre de la Justice a proposé la chasse high-tech aux suspects comme alternative aux pratiques de surveillance policière de longue date, telles que la mise sur écoute du véhicule et de la maison d’un suspect, qu’il jugeait plus viable et de plus en plus dangereuse pour les enquêteurs.

« La technique aujourd’hui est défectueuse », a déclaré Dupond-Moretti aux législateurs de la chambre basse, l’Assemblée nationale, ce mois-ci. « Pourquoi se priverait-on des nouvelles technologies ? Lorsque certains parlementaires ont exprimé des inquiétudes concernant le droit à la vie privée, le ministre a répondu : « En criant au loup, vous n’êtes plus crédible.

En plus de limiter l’utilisation de l’espionnage high-tech sur les suspects aux crimes passibles d’au moins cinq ans de prison, la législation contient d’autres contrôles. L’écoute d’un appareil connecté doit avoir pour but de localiser quelqu’un en temps réel, et le juge d’instruction chargé d’une affaire doit donner son feu vert. En plus d’activer les services de localisation, la mesure permettrait également aux enquêteurs d’activer la caméra et le microphone du téléphone d’un suspect.

Les critiques affirment que la disposition conduirait toujours inévitablement à des abus de pouvoir de la part de la police française, qui dans le passé a fait face à des allégations d’abus d’autorité, de brutalité et de racisme.

« Nous constatons déjà qu’il y a beaucoup d’abus en France aujourd’hui », a déclaré Bastien Le Querrec, avocat du groupe français de défense des droits numériques La Quadrature du Net. « En réalité, qui décide de la gravité d’un événement dans une enquête ? C’est la police, le parquet, le juge d’instruction. Rien dans ce projet de loi n’empêchera les abus. »

En avril, les législateurs français ont adopté une loi autorisant l’utilisation de l’intelligence artificielle et des drones dans la surveillance vidéo de masse lors des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 à Paris.

Les attentats terroristes en France au cours de la dernière décennie et les récentes émeutes déclenchées par le meurtre par la police de Nahel Merzouk, 17 ans, dans la banlieue parisienne le mois dernier, ont fait de la sécurité une priorité du gouvernement alors que le pays se prépare à accueillir des athlètes et des visiteurs du monde entier. année.

La violence a également éclaté cette année lors de nombreuses manifestations pour protester contre la décision de Macron de relever l’âge de la retraite en France de 62 à 64 ans. Mais les défenseurs des droits craignent que le gouvernement ne capitalise sur des problèmes de sécurité que beaucoup considèrent comme raisonnables pour poursuivre des mesures draconiennes.

« L’utilisation des technologies de surveillance ne peut pas être la réponse systématique aux problèmes de sécurité », a déclaré Katia Roux, chargée de plaidoyer à Amnesty International France, dans une interview. « L’impact sur les droits de l’homme de ces technologies doit être pris en compte avant toute normalisation de leur utilisation. Sous couvert d’objectifs légitimes liés à la sécurité, ces technologies promeuvent également des violations des droits de l’homme, des droits à la vie privée et à la liberté d’expression. . »

Selon le projet de loi, la surveillance policière via le téléphone d’un suspect et d’autres appareils connectés pourrait durer jusqu’à six mois à la fois. Certains professionnels, dont des journalistes, des avocats et des membres du parlement, seraient exemptés.

« Malheureusement, encore une fois, la France est un chef de file dans une stratégie de sécurité où nous abordons la sécurité en surveillant tout le monde », a déclaré l’avocat Le Querrec. « Cela soulève des questions sur l’état de la démocratie et l’état des institutions françaises. »