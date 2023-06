La proposition d’une agence de surveillance de l’IA obtient le soutien du chef de l’ONU – National

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a soutenu lundi une proposition de certains dirigeants de l’intelligence artificielle pour la création d’un organisme international de surveillance de l’IA comme l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

La technologie d’intelligence artificielle générative capable de créer une prose faisant autorité à partir d’invites de texte a captivé le public depuis le lancement de ChatGPT il y a six mois et est devenue l’application à la croissance la plus rapide de tous les temps. L’IA est également devenue un sujet de préoccupation quant à sa capacité à créer des images deepfake et d’autres informations erronées.

« Les sonnettes d’alarme concernant la dernière forme d’intelligence artificielle – l’IA générative – sont assourdissantes. Et ils sont les plus bruyants de la part des développeurs qui l’ont conçu », a déclaré António Guterres aux journalistes. « Nous devons prendre ces avertissements au sérieux. »

Il a annoncé son intention de commencer à travailler d’ici la fin de l’année sur un organe consultatif de haut niveau sur l’IA pour examiner régulièrement les dispositifs de gouvernance de l’IA et proposer des recommandations sur la manière dont ils peuvent s’aligner sur les droits de l’homme, l’état de droit et le bien commun.

Mais lundi, il a ajouté : « Je serais favorable à l’idée qu’on puisse avoir une agence d’intelligence artificielle… inspirée de ce qu’est aujourd’hui l’agence internationale de l’énergie atomique. »

Guterres a déclaré qu’un tel modèle pourrait être « très intéressant », mais a noté que « seuls les États membres peuvent le créer, pas le Secrétariat des Nations Unies ». L’AIEA, basée à Vienne, a été créée en 1957 et promeut l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires tout en surveillant d’éventuelles violations du Traité de non-prolifération (TNP). Elle compte 176 États membres.

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a déclaré le mois dernier qu'un organisme comme l'AIEA pourrait imposer des restrictions au déploiement, vérifier le respect des normes de sécurité et suivre l'utilisation de la puissance de calcul.





Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a également soutenu l’idée et a déclaré qu’il souhaitait que la Grande-Bretagne abrite la réglementation mondiale sur la sécurité de l’IA. La Grande-Bretagne doit organiser un sommet plus tard cette année sur la manière dont une action internationale coordonnée peut lutter contre les risques de l’IA.

Guterres a déclaré qu’il soutenait le projet d’un sommet en Grande-Bretagne, mais a déclaré qu’il devrait être précédé d’un « travail sérieux ». Il a déclaré qu’il prévoyait de nommer dans les prochains jours un conseil consultatif scientifique composé d’experts en IA et de scientifiques en chef des agences des Nations Unies.

