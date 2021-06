La proposition d’un couple de capture d’une photo virale d’une femme à San Francisco divise les internautes sur «l’éthique»

Plus tôt cette semaine, une photographe américaine a attiré l’attention des internautes après avoir publié une photo d’une demande en mariage d’un couple à San Francisco. La photographe texane Valerie Contreras a affirmé mardi sur son message Twitter qu’elle venait juste de sortir aux bains de sutro à San Francisco lorsqu’elle a commencé à soupçonner une proposition sur le point de se produire. Saisissant l’occasion, Valérie est allée chercher son appareil photo et a capturé le moment où le couple a partagé le moment intime.

Cependant, elle a demandé à ses abonnés Twitter de l’aider à trouver le couple afin qu’elle puisse leur envoyer les photos, car elle ne les connaissait pas. Le tweet a recueilli plus de 694,4 000 likes et 94,1 000 retweets et a finalement atteint le couple photographié sur la photo. Valerie a informé ses abonnés dans les tweets suivants que les Sutro Baths sont un endroit populaire dans la baie de San Francisco et que de nombreuses photographies se déroulent dans la région. Elle a également mentionné qu’elle avait utilisé un objectif zoom pour prendre les photos car elle était assez loin. La photographe a en outre tweeté qu’elle ne voulait pas approcher le couple alors qu’ils étaient au milieu d’un moment intime et pensait juste à demander l’aide des médias sociaux.

AIDEZ-MOI À TROUVER CE COUPLE ! J’étais aux bains de sutro à SF quand nous avons commencé à soupçonner qu’une proposition allait se produire, alors nous avons préparé mon appareil photo au cas où et c’est arrivé ! J’ai eu ces photos et je ne voulais pas gâcher leur moment et j’espérais les retrouver plus tard par ici pic.twitter.com/mRQJo4YcGF— (@valerlesnaps) 22 juin 2021

Bien que les internautes louent le photographe pour cette incroyable coïncidence, une allégation du studio de photographie de mariage basé à San Francisco iQPhoto est rapidement apparue sur la publication Instagram de Valerie. La société de photographie a allégué dans la section commentaires que le couple les avait déjà embauchés pour capturer la proposition et Valérie a sauté avec son appareil photo tout en sachant qu’ils faisaient le travail. iQPhoto avait partagé des images similaires capturées par leurs photographes sur leur compte Instagram il y a trois jours. La publication Instagram a également tagué le couple Jazmine et Ricky Johnson Jr.

De nombreux internautes ont commenté le post d’iQPhoto en expliquant comment ils ont trouvé les images pour la première fois sur Twitter via le tweet viral de Valerie. Un utilisateur a écrit: « Je ne connais pas vraiment le contexte complet de ce qui s’est passé, mais je pense que c’est trompeur et non professionnel (d’une certaine manière) pour l’autre photographe, mais oui. » En réponse au commentaire, iQPhoto a allégué que l’autre photographe, Valérie, était à leur droite pendant la proposition et est partie peu de temps après. Ils ont en outre mentionné que puisque leur équipage était concentré sur le couple, ils ne l’avaient vue que du coin de l’œil. iQPhoto pour leur défense dit qu’ils n’ont rien dit à Valérie à l’époque, car elle n’interrompait pas la proposition et pensait qu’elle voulait juste des souvenirs pour elle-même.

Intéressant car iqphoto a pris leurs photos et le fiancé a même dit qu’elle se sentait mal que Val ait fait cela et lui ait volé le crédit. Tout le monde va comme iqphoto sur IG pic.twitter.com/W31F3TYZ7Q – WutangLAN (@NamasteThelion) 23 juin 2021

Jazmine, la femme dans le cadre, a également répondu au commentaire et a déclaré qu’elle pensait que Valérie avait pris les photos d’un autre endroit et pas juste à côté des photographes engagés. Elle a également écrit qu’elle et son fiancé Rick ne se souvenaient d’avoir vu personne d’autre que l’équipe d’iQPhoto. Cependant, elle a également mentionné qu’il était possible qu’à ce moment-là le couple ait été distrait.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici