La Major League Soccer a soumis mardi à l’Association des joueurs de la MLS une proposition verbale dans laquelle elle propose de geler la croissance de la rémunération entre 2021 et 2022 au lieu d’insister sur des réductions de salaire pour la saison à venir, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

La proposition porterait également sur deux ans à la convention collective actuelle, une mesure qui, selon certaines sources, pourrait aider à économiser entre 100 et 110 millions de dollars au MLS pendant la durée de l’ABC.

Une source a déclaré à ESPN que des membres du comité exécutif et du comité de négociation de la MLSPA assistaient à la réunion. La source a ajouté que la MLSPA s’attend à recevoir une proposition formelle par écrit dès demain.

La proposition est le pari d’ouverture des négociations de l’ABC qui ont été rouvertes à la suite de l’invocation par MLS d’une clause de force majeure la semaine dernière. La MLS a invoqué la clause en raison de l’impact économique de la pandémie de coronavirus, qui a empêché les fans d’assister aux matchs pendant la grande majorité de la saison 2020. Compte tenu de la dépendance de la MLS vis-à-vis des revenus du jour du match, le manque de fans a profondément affecté les finances de la ligue, le commissaire de la MLS, Don Garber, déclarant lors de son discours sur l’état de la ligue le mois dernier que la MLS avait subi une baisse de ses revenus de « presque 1 $. [billion]Compte tenu de la lenteur du déploiement du vaccin COVID-19, ce climat économique devrait se poursuivre jusqu’en 2021.

« Selon les responsables de la santé publique, les restrictions sur la participation aux événements sportifs en direct se poursuivront bien au cours de la saison MLS 2021 », a déclaré le président et vice-commissaire de la MLS, Mark Abbott, dans un communiqué. « En 2020, bien que la MLS et ses clubs aient subi des pertes extraordinaires et insoutenables, les joueurs ont reçu 95% de leur salaire. Pour faire face à l’impact continu de la pandémie en 2021, MLS propose de prolonger de deux ans la durée de la convention collective existante. plutôt que de demander une réduction de salaire. Cette proposition contribuera à assurer la santé à long terme de la Ligue tout en versant aux joueurs de la MLS 100% de leur salaire. «

La MLSPA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais en réponse à une question sur la MLS invoquant la clause de force majeure, le directeur exécutif de la MLSPA, Bob Foose, a déclaré: « Après avoir fait des concessions et des sacrifices considérables pour parvenir à un accord en juin, les joueurs destiné à honorer les engagements pris dans le cadre de l’ABC renégociée. L’action de la ligue la semaine dernière, bien que pas inattendue, a néanmoins été décevante dans ce qu’elle dit sur la façon dont la ligue voit sa relation avec les joueurs. «

Le cycle de négociations en cours est le troisième à avoir lieu depuis le début de 2020. Les deux parties pensaient être parvenues à un accord en février de l’année dernière, mais aucune des deux parties n’a ratifié l’accord. Lorsque la pandémie a frappé, la ligue a été forcée de fermer le 12 mars et le MLS a utilisé le manque de ratification pour rouvrir les négociations.

Après des discussions controversées qui comprenaient une menace de la MLS de verrouiller les joueurs, les deux parties sont parvenues à un accord sur une CBA révisée en juin. Dans cet accord, les joueurs ont accepté d’accepter une réduction de salaire de 5% et une réduction de 70% des bonus. Une année supplémentaire a également été franchie, avec un gel de la croissance du budget salarial entre 2020 et 2021. Un accord de partage des revenus basé sur un nouvel accord sur les droits médiatiques qui devait entrer en vigueur après la saison 2022 a également été retardé d’un an.

De manière critique, MLS a réussi à amener les joueurs à accepter l’inclusion d’une clause de force majeure. La clause permet à chaque partie, en cas de catastrophe économique telle que celle provoquée par une pandémie, de négocier de bonne foi des modifications à l’ABC existante pendant 30 jours. Si les parties sont incapables de parvenir à un accord, l’ABC négociée en juin pourrait être résiliée.

L’environnement économique actuel, ainsi que l’incertitude entourant les négociations de l’ABC, ont fait craindre que le début de la saison 2021 ne soit retardé au-delà de l’objectif proposé de mi-mars et que les joueurs ne soient en lock-out.

Une source a souligné que la ligue se tenait toujours fermement à la date de début de mars et a également qualifié les inquiétudes concernant un lock-out de «très spéculatives».