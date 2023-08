La proposition d’interdiction du plomb dans les munitions de l’UE suscite des inquiétudes à l’ISSF

Les tireurs de fusil de chasse indiens pourraient être grandement touchés financièrement si les normes proposées par l’Union européenne (UE), limitant l’utilisation de plombs dans les munitions, sont mises en œuvre dans un avenir prévisible.

L’une des principales ramifications de l’interdiction du plomb dans les munitions est que les tireurs d’élite devront soit changer les canons de leurs fusils de chasse, soit acheter de nouveaux fusils, deux propositions extrêmement coûteuses.

La Fédération internationale de tir sportif (ISSF), l’instance dirigeante mondiale du sport, a reconnu que le mouvement visant à interdire les plombs de plomb par l’UE en raison des effets nocifs du métal sur l’environnement est dans un « état critique ».

Les rapports suggèrent que le nouveau changement de règle pourrait intervenir dès après les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le tireur de piège médaillé d’or des Jeux du Commonwealth Mansher Singh et le champion de double piège des Jeux asiatiques Ronjan Sodhi ont reconnu que les derniers développements dans l’UE en ce qui concerne l’utilisation de plombs devraient être pris au sérieux par les tireurs indiens et ils prévoient un passage à l’utilisation de l’acier granulés respectueux de l’environnement.

Une déclaration de l’ISSF du 28 juillet a déclaré que l’UE votera bientôt sur la question controversée et a demandé à ses membres européens de veiller à ce que les nouvelles normes ne soient pas mises en œuvre.

« L’ISSF soutient la gestion responsable du plomb, et nous continuerons à rechercher les meilleures pratiques et les alternatives réalisables, nous pensons que la proposition de l’ECHA créera de grandes difficultés économiques pour de nombreuses gammes locales et endommagera de manière irréversible notre sport aux niveaux local et régional. Mais les deux principaux anciens tireurs indiens ont déclaré à PTI que le changement devait se produire le plus tôt possible alors que l’UE tente de protéger son environnement.

L’Inde a produit certains des meilleurs tireurs de fusil de chasse au monde, y compris le médaillé d’argent olympique RVS Rathore, le champion du monde Manavjit Singh, Mansher, Ronjan, Ankur Mittal et Mairaj Ahmed Khan pour n’en nommer que quelques-uns, et la récolte actuelle est également faire preuve de promesse.

Mais l’énorme fardeau financier lié au changement des armes ou des canons selon les besoins des munitions pourrait devenir un obstacle majeur à la croissance du sport.

« J’ai l’impression que c’est (passer aux grenailles d’acier) bon pour l’environnement, mais les armes coûtent très cher. Donc, certainement, il y aura beaucoup de coûts impliqués. Un fusil de chasse, qu’il s’agisse d’un piège ou d’un skeet, peut coûter environ Rs neuf lakh, et les meilleurs tireurs ont besoin d’au moins une paire », a déclaré Ronjan, double médaillé d’or de la Coupe du monde.

« D’un point de vue indien, si les normes de l’UE sont mises en œuvre, les munitions seront rares. Vous n’obtiendrez pas ces munitions en Inde (rapidement). La pandémie de Covid a déjà rendu difficile l’approvisionnement en armes en Europe et il y a une période d’attente d’un an.

« Je pense que les nouvelles normes entreront en vigueur après les Jeux olympiques de Paris en 2024 », a déclaré Ronjan.

« Beaucoup de gammes en Europe interdisent l’utilisation de la grenaille de plomb car elle contamine l’eau et les champs. Le plomb est toxique… Évidemment, s’il pleut, le plomb pénètre dans les nappes phréatiques. Finalement, cela (la transition des plombs aux billes d’acier) va se produire », a déclaré Ronjan.

« L’Angleterre, voire l’Italie, a quelques gammes qui ont interdit les plombs. Il n’y a pas deux façons que lorsque les règles seront mises en œuvre, les tireurs indiens devront s’en accommoder », a ajouté Ronjan.

Mansher a déclaré que des réunions étaient en cours entre les responsables de l’UE et de l’ISSF sur la question et espérait que l’UE donnerait suffisamment de temps aux tireurs et aux fabricants d’armes à feu et de munitions pour effectuer la transition vers des grenailles d’acier plus respectueuses de l’environnement.

« Ils (UE) remplaceront à terme le plomb et l’enjeu est de donner suffisamment de temps aux parties prenantes (tireurs, fabricants de munitions et d’armes) pour être en mesure de fabriquer des produits respectueux de l’environnement sans mettre en danger le sport en général.

« Cela ne devrait pas être une réaction instinctive, qui a un impact négatif sur le tir sportif », a-t-il déclaré.