La proposition des Palestiniens à l’ONU exige qu’Israël quitte Gaza et la Cisjordanie dans six mois

LES NATIONS UNIES — Les Palestiniens ont fait circuler un projet de résolution de l’ONU exigeant qu’Israël mette fin à sa « présence illégale » à Gaza et en Cisjordanie dans les six mois.

La résolution proposée à l’Assemblée générale, obtenue par l’Associated Press, fait suite à une Décision de la Cour suprême des Nations Unies en juillet, il a déclaré que la présence d’Israël dans les territoires palestiniens était illégale et devait cesser.

Dans sa condamnation sans appel de la domination d’Israël sur les territoires conquis il y a 57 ans, la Cour internationale de justice a déclaré qu’Israël n’avait aucun droit à la souveraineté sur ces territoires et qu’il violait les lois internationales interdisant l’acquisition de ces territoires par la force. Elle a également déclaré Construction de colonies israéliennes Je dois arrêter.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a dénoncé la résolution, la qualifiant de « récompense pour le terrorisme ». Il a appelé à son rejet.

« Que les choses soient claires : rien n’arrêtera Israël ni ne le dissuadera de sa mission visant à ramener les otages et à éliminer le Hamas », a-t-il déclaré.

Le projet de résolution de l’ONU intervient alors que la assaut militaire sur Gaza entre dans le 11e mois après avoir été déclenché par le Attaques menées par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre et alors que la violence en Cisjordanie atteint de nouveaux sommets.

Si la proposition est adoptée par l’Assemblée générale, qui compte 193 membres, elle ne sera pas juridiquement contraignante, mais son ampleur reflétera l’opinion mondiale. Contrairement au Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, il n’existe pas de droit de veto à l’Assemblée.

Un diplomate du Conseil a déclaré que les Palestiniens souhaitaient un vote avant que les dirigeants mondiaux de l’Assemblée générale ne commencent leurs réunions annuelles de haut niveau le 22 septembre. Le diplomate s’est exprimé sous couvert d’anonymat car les discussions sur le projet de résolution ont été privées.

La proposition exige qu’Israël se conforme au droit international, notamment en retirant immédiatement toutes ses forces militaires des territoires palestiniens.

Le projet de résolution exige non seulement une fin de toute nouvelle activité de colonisation mais l’évacuation de tous les colons et le démantèlement de la barrière de séparation construite par Israël en Cisjordanie.

Elle demande également que tous les Palestiniens déplacés pendant l’occupation israélienne soient autorisés à « retourner dans leur lieu de résidence d’origine » et qu’Israël répare « les dommages causés » à toutes les personnes dans les territoires.

Israël considère que la Cisjordanie est une région disputée, dont l’avenir doit être décidé par des négociations, alors qu’il déplacé des gens là-bas dans des colonies Israël veut consolider son emprise. Il a annexé Jérusalem-Est, une mesure qui n’est pas reconnue internationalement. Il s’est retiré de Gaza en 2005 mais a maintenu un blocus du territoire après la prise de pouvoir du Hamas en 2007.

Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, le ministère de la Santé de Gaza déclare plus de 40 900 Palestiniens ont été tués Il n’y a pas de distinction entre les combattants et les civils dans son décompte. La guerre a causé d’énormes destructions et déplacé près de 90 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza, souvent à plusieurs reprises.

Dans le même temps, la violence des colons en Cisjordanie a atteint de nouveaux sommets et les raids militaires israéliens sur les villes et villages de Cisjordanie sont devenus plus dévastateurs, tuant 692 Palestiniens, selon le ministère palestinien de la Santé. Les attaques des militants palestiniens contre les Israéliens sur le territoire ont également augmenté.

Israël a conquis la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens souhaitent que ces trois zones soient occupées par un État indépendant. La communauté internationale considère généralement ces trois zones comme des territoires occupés.

L’ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a déclaré au Conseil de sécurité le mois dernier qu’il a prévu d’introduire une résolution à l’Assemblée générale Le Conseil de sécurité a décidé en septembre de consacrer la décision de la CIJ. « Nous en avons assez d’attendre », a-t-il déclaré. « Le temps de l’attente est révolu. »

La résolution proposée comprend d’autres exigences, notamment qu’Israël soit tenu responsable de toute violation du droit international, des sanctions contre les personnes responsables du maintien de la présence israélienne dans les territoires et que les pays cessent leurs exportations d’armes vers Israël s’ils sont soupçonnés d’être utilisés dans les territoires.

La journaliste de l’AP Julia Frankel a contribué à cet article depuis Jérusalem.