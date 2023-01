La proposition de WBC pour la catégorie de boxe transgenre pourrait “créer un précédent pour d’autres sports à suivre” | Nouvelles de boxe

Le WBC, l’un des quatre principaux organismes de sanction des titres mondiaux de boxe, propose une nouvelle catégorie pour inclure les boxeurs transgenres dans le sport.

La WBC ne sanctionnera pas nécessairement un nouveau championnat ou une nouvelle ceinture. Ils veulent principalement créer un événement pour que les combattants transgenres puissent participer au sport.

“Nous ne savons pas [when a bout could be sanctioned]. Notre intérêt en ce moment est le sport. D’abord la sécurité bien sûr pour tous les sportifs. S’il existe un groupe commun de [trans] athlètes et que cela conduit à ce que plus de personnes contactent et s’inscrivent, nous ne savons pas où cela pourrait se terminer “, a déclaré le président de la WBC, Mauricio Sulaiman. Sports du ciel.

Image:

Un nouveau championnat WBC ne sera pas nécessairement introduit, la nouvelle catégorie est de créer des opportunités de compétition





“Mais ce que nous voulons faire, c’est créer un programme de boxe transgenre. Pas nécessairement une ceinture, ou un championnat. Simplement une compétition, pour qu’ils puissent être inclus dans la boxe et non exclus.”

Tout d’abord, ils doivent enregistrer l’intérêt qu’ils auraient à participer à un tel événement.

“Nous avons mis cela ensemble, nous allons travailler. Nous essayons de trouver combien d’athlètes potentiels il y a là-bas, afin que nous puissions les aider et établir un programme de boxe”, a déclaré Sulaiman.

Leurs plans pour la nouvelle catégorie verraient le WBC adopter la règle “à la naissance”, ce qui signifie qu’un combattant trans assigné comme homme à la naissance ne pourrait rivaliser qu’avec un autre combattant trans assigné comme homme à la naissance.

Image:

Mauricio Sulaiman souligne qu'en tant que sport de combat, la boxe doit tenir compte des catégories de compétition





“Le comité médical WBC et le comité technique se sont réunis au cours de la [WBC] convention. Il a été décidé que le WBC rejette et s’oppose absolument à ce que tout homme né se batte contre une femme née”, a déclaré Sulaiman.

“Nous avons créé un comité pour mettre en place un programme de boxe transgenre qui peut trouver l’inclusion des athlètes qui souhaitent participer à la boxe. Mais dans le cadre de ce programme qui n’adhère absolument pas à un homme contre une femme.

“Il est important de remédier à la situation”, a-t-il poursuivi. “La boxe n’est pas un jeu.

“Vous ne marquez pas de buts ou ne battez pas de records de temps. Nous devions régler ce problème. Nous devons inclure et offrir l’opportunité s’il y a des athlètes potentiels qui veulent boxer.”

“Cela pourrait être le précédent pour d’autres sports à suivre”

Natasha Jonas, championne unifiée des poids super-welters WBC, WBO et IBF et Sports du ciel expert, estime que l’introduction d’une catégorie transgenre de la manière proposée par la WBC pourrait devenir un exemple à adopter pour d’autres sports.

“Il ne devrait y avoir aucun obstacle au sport, à l’inclusion et à la possibilité de participer à un sport que vous aimez et que vous voulez pratiquer. Dire que cela doit aussi être juste”, a déclaré Jonas. Sports du ciel.

Image:

Natasha Jonas pense que le modèle d'inclusion proposé par la WBC pourrait être adopté par d'autres sports





“Pour l’inclusivité, je pense que c’est une bonne position à prendre”, a déclaré Jonas.

“Ce n’est pas un mouvement [in sport] ça s’en va et ça ne devrait pas non plus », a-t-elle poursuivi. « La boxe bouge avec le monde.

“Le monde bouge et le sport bouge et cela ne s’arrête pour personne et c’est ainsi que le monde est. Il ne devrait y avoir aucun obstacle à la compétition, mais nous devons rester équitables.

“Nous sommes un sport de combat et il y a des différences physiologiques.”

Tout d’abord, le WBC doit déterminer combien d’athlètes trans seront intéressés à participer.

“Au moins, ils essaient”, a déclaré Jonas. “La boxe en tant que sport peut bien dire, nous l’avons essayé [even if] il n’y avait pas assez de participants pour le faire.

“Ce sera intéressant de voir comment ça se passe et établiront-ils réellement des précédents pour d’autres sports à suivre ?

“Je pense que cela créera probablement un précédent que d’autres suivront.”