La proposition de station balnéaire de Kalamalka revient au conseil de Lake Country

Un développement de villégiature prévu pour le lac Kalamalka, qui a mis des années à se préparer, sera de retour devant le conseil de Lake Country le 15 août.

Cantiro Group LP demande l’approbation pour développer Owl’s Nest, une strate de 38 unités dans 20 bâtiments qui comprend 17 duplex, un triplex, une maison unifamiliale et un bâtiment accessoire avec bain à remous et piscine.

La proposition comprend une voie d’accès privée qui fait le tour de la propriété, des pistes cyclables et des sentiers pédestres, une plage et un quai privé.

Un rapport du personnel au conseil note que le développement fait de la conservation de l’énergie un objectif central de sa conception.

« Le projet est proposé pour devenir l’un des plus grands projets de maisons Net Zero de la province. Toutes les unités seraient construites selon le BC Energy Step Code Level 5 et le Net Zero de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations, ce qui signifie que les unités produiraient autant d’énergie qu’elles en consomment.

Cantiro Group LLP a commencé le processus de candidature en 2018 et le projet a subi plusieurs révisions.

Le changement le plus récent, en avril 2023, a vu le conseil envisager une proposition de dérogation au quai. Le Conseil a reporté sa décision, demandant que le personnel travaille avec le demandeur sur une demande révisée.

La proposition révisée sera examinée lors de la réunion régulière du conseil le 15 août.

