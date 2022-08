La proposition de l’UE de limiter les sanctions contre l’Iran révélée – Politico

Le bloc a suggéré d’assouplir les restrictions américaines sur le Corps des gardiens de la révolution islamique pour sauver l’accord nucléaire, rapporte Politico

L’UE a proposé d’atténuer les sanctions américaines contre le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien dans le but de sauver l’accord nucléaire historique de 2015 avec Téhéran, a rapporté Politico vendredi, citant un projet d’accord.

Le texte en question a été soumis par l’UE et négocié à Vienne par toutes les parties à l’accord, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), lundi après 16 mois de pourparlers. Pour que l’accord prenne effet, il doit être approuvé par les gouvernements iranien et américain, qui se sont unilatéralement retirés de l’accord.

Selon Politico, les dispositions du texte signifient que les États-Unis sont fixés «faire plus de concessions que prévu» pour relancer l’accord, notamment en assouplissant les sanctions américaines contre le CGRI, une branche influente des forces armées iraniennes.

La question de la levée ou de la dilution des sanctions contre le Corps des gardiens de la révolution a été particulièrement controversée, depuis que Washington l’a désigné comme organisation terroriste. Auparavant, de nombreux législateurs et responsables américains de haut niveau se sont prononcés contre tout effort visant à supprimer les restrictions imposées à l’organisation.

Néanmoins, l’initiative européenne, négociée par le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, en étroite coopération avec ses homologues américains, ne supprimerait pas entièrement les sanctions, mais les réduirait considérablement, indique le rapport.

Selon Politico, en vertu de la proposition, les non-Américains, y compris les Européens, pourraient faire des affaires avec des Iraniens impliqués dans «transactions» avec le CGRI d’une manière qui ne déclencherait pas de sanctions américaines. Dans la pratique, cela signifierait que l’UE, qui considère l’Iran comme un marché précieux, aurait la possibilité de faire du commerce presque sans entrave. Une source a déclaré au média que le CGRI pourrait échapper aux sanctions en opérant via des sociétés écrans.

Cependant, l’envoyé spécial américain pour les pourparlers sur l’Iran, Rob Malley, a nié que les États-Unis soient prêts à bouger lorsqu’il s’agit de modifier les normes d’application des sanctions. Il a réitéré que Washington est «n’est engagé dans aucune négociation sur la modification de la diligence raisonnable, la connaissance du client” procédures dans ce domaine.

En plus d’atténuer les sanctions contre le CGRI, la proposition européenne permettrait à l’Iran de résoudre rapidement son différend avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Auparavant, l’organisme de surveillance de l’ONU, chargé de surveiller le programme nucléaire iranien, avait détecté des traces d’uranium sur trois sites auparavant non déclarés et avait demandé des explications à Téhéran, qui a jusqu’à présent refusé de coopérer, affirme Politico.

Dans le même temps, l’Iran a insisté pour que l’AIEA conclue son enquête sur la question, présentant cela comme une condition préalable à la réanimation de l’accord sur le nucléaire. Les États-Unis et l’UE ont refusé, affirmant que l’enquête de l’AIEA était une question distincte non liée à l’accord.

Cependant, selon le rapport, l’UE a maintenant accepté de lier l’enquête nucléaire de l’ONU à l’accord. Le texte proposé par l’UE indique apparemment que Washington et Bruxelles “prendre note de l’intention de l’Iran» pour résoudre le problème en «jour de réimplantation” – la date à laquelle l’accord entre à nouveau en vigueur.

Un diplomate interrogé par le magazine s’est dit préoccupé par le fait que l’approche des États-Unis et de l’UE signale qu’ils sont prêts à balayer la question sous le tapis dans la poursuite de l’accord, et qu’ils sont prêts à “sacrifier la crédibilité de l’AIEA en tant qu’agence indépendante en politisant sa mission en Iran.”

Vendredi, Mikhail Ulyanov, le représentant de la Russie aux négociations, a révélé que les pourparlers pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien touchaient à leur fin, le texte final de l’accord étant presque accepté. L’objectif final des pourparlers, a-t-il dit, est de revenir à l’accord initial de 2015 avec quelques légères modifications qui ont dû être introduites car tant de temps s’était écoulé depuis la signature du document original.

L’accord nucléaire initial signé en 2015 par l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – ainsi que la Russie, la Chine et l’UE – impliquait que Téhéran accepte certaines restrictions sur son industrie nucléaire en échange de l’assouplissement des sanctions économiques et d’autres incitatifs.

En 2018, cependant, il a été torpillé par les États-Unis sous le président de l’époque, Donald Trump, qui s’est unilatéralement retiré de l’accord, affirmant qu’il était fondamentalement défectueux. En conséquence, l’Iran a commencé à réduire progressivement certains de ses engagements dans le cadre de l’accord, tels que le niveau d’uranium enrichi qu’il produit, ce qui pourrait potentiellement permettre à Téhéran de construire une bombe atomique. Selon les autorités iraniennes, cependant, ce «n’est pas à l’ordre du jour.”