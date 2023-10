La proposition de lier l’aide militaire d’Israël à l’Ukraine se heurte au mur du Congrès

Le président Joe Biden n’a pas officiellement demandé au Congrès d’approuver davantage d’argent pour Israël, mais a déclaré mardi qu’un appel serait bientôt lancé. Suite aux attaques surprises du Hamas ce week-end, Israël recherche davantage de munitions, d’artillerie et d’intercepteurs à guidage de précision pour ses défenses aériennes Iron Dome. Démocrates et Républicains n’ont pas tardé à serrer les rangs et à promettre de fournir à Israël tout ce dont il a besoin.

Une demande distincte de 24 milliards de dollars pour une aide supplémentaire à l’Ukraine, envoyée par Biden aux législateurs en août, a traîné. Et bien que l’aide à Israël soit susceptible de disparaître rapidement en raison du consensus bipartisan, même certains partisans de l’Ukraine ont minimisé la possibilité de lier les deux. L’aide à la nouvelle Ukraine est une question controversée parmi les républicains de la Chambre, malgré le soutien bipartisan dans les deux chambres, car une faction de législateurs républicains affirme qu’il n’y a pas de surveillance suffisante et que Biden n’a pas défini de stratégie claire pour le conflit.

« Je soutiens les deux, mais je pense que ce serait une erreur de les regrouper », a déclaré Rep. Don Bacon (R-Neb.). « Mais il semble que l’administration veuille combiner les deux. Je pense que ce serait une erreur.

Les dirigeants du Parti républicain ont proposé d’aborder les politiques de sécurité des frontières et le financement de tout futur paquet ukrainien comme un compromis potentiel – et maintenant certains législateurs ont proposé d’inclure des fonds pour les besoins de sécurité d’Israël.

McCaul a déclaré qu’il avait eu une conversation avec la directrice du budget de la Maison Blanche, Shalanda Young, mardi et que la Maison Blanche était « très ouverte » à un accord sur le financement de l’Ukraine qui comprendrait une augmentation des dépenses à la frontière – et que le Sénat serait également ouvert à un tel accord. accord.

Coprésident du Caucus de la Chambre sur l’Ukraine Mike Quigley (D-Illinois) a déclaré que les États-Unis « doivent donner à Israël tout ce dont il a besoin pour se défendre, ce qui est leur droit absolu », et unir leurs alliés pour leur apporter leur soutien.

« Il y a des parallèles ici. Ce sont des conflits différents, mais certains de ces problèmes sont les mêmes : les États-Unis font preuve d’une détermination constante à défendre un allié », a déclaré Quigley.

Alors que le Congrès est paralysé par la bataille pour le leadership de la Chambre, l’administration Biden a utilisé les autorités et les fonds disponibles pour aider à la fois l’Ukraine et Israël. Membre du classement des services armés de la Chambre Adam Smith (D-Wash.) a déclaré qu’à l’heure actuelle, il y avait suffisamment d’argent pour faire les deux.

« Je pense qu’à long terme, ce sera quelque chose que nous devrons équilibrer à mesure que nous accélérons également [weapons] production, qui dure depuis un certain temps », a-t-il déclaré.

Mais il y a deux semaines, une majorité des législateurs républicains de la Chambre des représentants se sont opposés à l’octroi de 300 millions de dollars au Pentagone pour armer l’Ukraine, et davantage de républicains estiment que Biden doit mieux définir la fin du conflit avec la Russie.

« Ils n’ont aucune stratégie », a déclaré le président de l’étude républicaine. Kévin Hern (R-Okla.). « En attendant, je pense que de plus en plus de Républicains s’opposeront au financement de l’Ukraine. »

Ce briefing classifié intervient alors que le Congrès est confronté à ses propres crises internes qui menacent d’entraver la réponse américaine.

La Chambre doit encore élire un président pour succéder au représentant. Kévin McCarthy (R-Californie). Chef de la majorité Steve Scalise est le choix de la conférence républicaine après avoir battu le président du pouvoir judiciaire Jim Jordan (R-Ohio) lors d’un vote à huis clos mercredi. Scalise a exprimé son soutien à Israël après l’attaque. Mais il n’est pas clair si Scalise pourra obtenir la majorité nécessaire pour prendre le marteau. Et il est impossible pour la Chambre de se prononcer sur un programme d’aide tant qu’un orateur n’a pas été choisi.

Le Sénat, quant à lui, ne siège pas jusqu’à la semaine prochaine. À leur retour, les sénateurs s’efforceront de sortir enfin des impasses qui ont retardé la confirmation de plus de 300 promotions militaires et de plusieurs ambassadeurs dans les pays du Moyen-Orient.

Et certaines des frustrations persistantes du Parti républicain concernant l’aide à l’Ukraine ont éclaté au grand jour lors du briefing de mercredi. Plusieurs participants ont décrit le représentant. Derrick Van Orden (R-Wisc.) comme agissant de manière belliqueuse envers les briefings de l’administration Biden lorsqu’il a posé des questions, provoquant la colère des démocrates de la Chambre qui ont assisté au briefing.

« Il a été impoli et a attaqué les présentateurs. Je pensais qu’ils avaient des choses très importantes à dire. Mais il vient de subir une attaque générale en disant que « c’est la pire information que j’ai jamais eue » », a déclaré le représentant. Judy Chu (D-Californie). « Et en gros, les attaquer pour leur incompétence. »

représentant Jason Corbeau (Démocrate du Colorado) a suivi Van Orden lors du briefing, disant aux représentants de l’administration : « Je m’excuse pour ce type », ont déclaré les participants. L’incident a également été un sujet de conversation lors de la réunion à huis clos du caucus démocrate de la Chambre qui a suivi le briefing.