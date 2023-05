La proposition de formation de Neeraj Chopra en Finlande est approuvée

La proposition d’entraînement du champion olympique du lanceur de javelot Neeraj Chopra en Finlande a été approuvée jeudi dans la perspective de ses multiples épreuves mondiales d’athlétisme – Niveau Or en juin.

Selon un communiqué de presse publié par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le champion olympique de Tokyo a l’intention de s’entraîner au centre d’entraînement olympique de Kuortane en Finlande pendant cette période.

Chopra, qui est récemment devenu le premier lanceur de javelot indien à devenir numéro 1 mondial, avait également suivi un plan d’entraînement similaire en 2022.

Entre autres propositions, la Mission Olympic Cell a également approuvé la proposition du pagayeur Payas Jain pour un camp d’entraînement avancé à Taiwan.

Les propositions des pagayeurs seniors Manika Batra et Sathiyan Gnanasekaran de prendre respectivement les entraîneurs personnels Aman Balgu et S Raman pour plusieurs épreuves ont également été approuvées par le MOC.

Alors que Manika et Aman Balgu se rendront au WTT Contender, Zagreb et WTT Star Contender, Ljubljana, Sathiyan et Raman se rendront à Tunis en plus des événements mentionnés ci-dessus.

L’aide financière couvrira leurs frais de voyage en avion, les frais de camp, les frais de pension et d’hébergement, l’assurance médicale et les indemnités personnelles, entre autres.

Les membres du MOC ont également intronisé le rameur Salman Khan dans le groupe de développement TOPS. Salman, qui appartient à la région Mewat de l’Haryana, avait remporté une médaille d’or aux Jeux nationaux du Gujarat l’année dernière.

