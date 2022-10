La proposition de Desi Man lors du match de Coupe du monde Inde-Pays-Bas devient virale

Les demandes en mariage sont une combinaison d’amour et de bonheur. Alors que la Coupe du monde T20 bat son plein en Australie et que les fans de cricket regardent chaque match avec une extrême détermination, un homme est allé au-delà du plaisir du match depuis les tribunes et a profité de cette occasion pour proposer à sa petite amie. Cela s’est produit lors du match de l’Inde contre les Pays-Bas. Le moment sain a eu une fin très heureuse car la fille a dit oui. La vidéo de la proposition a été téléchargée par la CPI sur Instagram et est maintenant devenue virale.

“Elle a dit oui”, lit-on dans la légende de la vidéo. Dans le clip, on peut voir l’homme se mettre à genoux et il sort la bague. Le bonheur sur le visage du couple est incomparable. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 161 000 likes. L’incident s’est produit lors de la 7e manche des manches néerlandaises. L’Inde à ce moment-là était en bonne position car les Pays-Bas étaient en difficulté le 28/2.

Cependant, toutes les histoires n’ont pas une fin heureuse. Plus tôt, une bobine devenue virale montrait un homme étreignant sa partenaire sur les marches d’un stand au Centre Roger. Après avoir échangé un baiser et quelques mots, le mec s’est mis à genoux pour la proposer en mariage. Sa petite amie a été surprise de ce geste soudain et a couvert sa bouche sous le choc. Le caméraman derrière la paire était prêt à capturer ce moment. Cependant, dans une tournure des événements choquante, cet homme a sorti une grande boîte à bagues de la poche de son jean et a produit une bague gommeuse. Enragée, la femme l’a giflé et s’est éloignée. Les fans du stade ont regardé tout cet événement se dérouler avec incrédulité. Canadian Party Life a sous-titré cette bobine, “Qui a tort?”

Cette fille a été critiquée par de nombreux utilisateurs pour avoir réagi de manière excessive à une blague anodine de son partenaire. Une internaute a écrit que son partenaire aurait pris ce genre de blagues de manière sportive. Un autre a condamné le fait que la jeune fille ait agressé physiquement sa fiancée.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici