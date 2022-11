La proposition de définition des armes à feu de type assaut suscite un débat

OTTAWA –

Les libéraux affirment que la définition qu’ils proposent d’une arme à feu de type assaut prohibée ne s’applique qu’aux armes à feu qui appartiennent au champ de bataille.

Mais les députés conservateurs ont continué d’insister jeudi sur le fait que la décision fédérale interdirait un grand nombre de fusils de chasse et de fusils de chasse ordinaires.

Le gouvernement libéral veut inclure une définition permanente d’une arme à feu de type assaut prohibée dans la législation sur le contrôle des armes à feu étudiée par le comité de la sécurité publique de la Chambre des communes.

La mesure, introduite mardi lors de l’examen article par article du projet de loi, s’appuierait sur une interdiction réglementaire de mai 2020 de plus de 1 500 modèles et variantes de ce que le gouvernement considère comme des armes à feu de type assaut, comme l’AR-15 et le Ruger Mini. -14.

Entre autres spécifications techniques, la définition proposée comprend une carabine ou un fusil de chasse semi-automatique à percussion centrale conçu pour accepter un chargeur amovible pouvant contenir plus de cinq cartouches.

Lors d’une réunion de comité jeudi, la députée libérale Pam Damoff a déclaré que la définition codifierait dans le Code criminel les types d’armes à feu qui ont été interdits en 2020, fournissant une “définition claire des spécifications de ces armes qui ont été conçues pour la guerre”.

“Je veux juste préciser que nous ne poursuivons pas les chasseurs”, a déclaré Damoff. “Nous cherchons à retirer de notre société les armes conçues pour le champ de bataille.”

Elle a déclaré que l’amendement garantirait que les fabricants d’armes à feu ne puissent pas modifier la conception des armes à feu prohibées pour les rendre à nouveau disponibles au Canada. “La codification et des définitions claires dans le Code criminel garantiront que les fabricants ne pourront pas tenter de déjouer le système pour continuer à vendre des armes qui, sous tout autre nom, seraient interdites.”

Le député conservateur Glen Motz a déclaré que la définition interdirait effectivement des centaines de milliers d’armes à feu, y compris de nombreuses armes à feu sans restriction.

“Je pense que c’était une tentative délibérée d’induire en erreur le public canadien et d’induire le Parlement en erreur”, a-t-il déclaré.

Raquel Dancho, la porte-parole conservatrice en matière de sécurité publique, a déclaré que la définition proposée jette un filet très large – « la plus importante interdiction des fusils de chasse de l’histoire du Canada ».

“Si les libéraux avaient eu la moindre intégrité, ils l’auraient proposé dans le projet de loi initial, puis il aurait pu être débattu à la Chambre”, a-t-elle déclaré.

“Mais bien sûr, ils ne l’ont pas fait.” Lors de l’audience, les libéraux ont rendu publique une liste mise à jour d’environ 300 pages des différents modèles et variantes d’armes à feu qui seraient désormais prohibées.

En réponse, les ministres provinciaux de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan ont publié une déclaration conjointe dénonçant la décision d’Ottawa.

L’effort fédéral pour définir une arme à feu de type assaut répond aux appels des défenseurs de lois plus strictes sur les armes à feu qui voulaient que cette formulation soit inscrite dans la loi.

Le groupe de contrôle des armes à feu PolySeSouvient a qualifié l’amendement proposé “d’autre étape cruciale vers une interdiction complète et permanente des armes d’assaut au Canada”.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 novembre 2022.