La proposition de budget de Biden appelle 36 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique

La proposition de budget 2022 du président Joe Biden prévoit plus de 36 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique mondial, soit une augmentation de plus de 14 milliards de dollars par rapport à 2021, avec de nouveaux investissements majeurs axés sur la recherche sur l’énergie propre, le climat et la durabilité et l’amélioration des infrastructures hydrauliques.

Le financement généralisé des problèmes liés au changement climatique ferait avancer le vœu du président de réduire de moitié les émissions de carbone des États-Unis d’ici 2030 et de mettre l’économie sur la voie de la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle.

Les principaux domaines de dépenses de Biden sur le climat comprennent :

10 milliards de dollars pour l’innovation en matière d’énergie propre

7 milliards de dollars pour la recherche de la NOAA

6,5 milliards de dollars pour le stockage d’énergie propre en milieu rural et les projets de transport

4 milliards de dollars pour faire avancer la recherche sur le climat

3,6 milliards de dollars pour les infrastructures hydrauliques

1,7 milliard de dollars pour la rénovation de maisons et d’édifices fédéraux

1,4 milliard de dollars pour des initiatives de justice environnementale

Le changement climatique est « une opportunité de créer de nouvelles industries et des emplois bien rémunérés avec un choix libre et équitable de rejoindre un syndicat, de revitaliser les communautés énergétiques et l’économie américaines, et de positionner l’Amérique comme la superpuissance mondiale de l’énergie propre », a publié la proposition de la Maison Blanche. a déclaré vendredi.

Dans un effort pour décarboniser le secteur de l’électricité d’ici 2035, le budget prévoit 2 milliards de dollars pour employer des soudeurs, des électriciens et d’autres ouvriers sur des projets d’énergie propre aux États-Unis. Il comprend également 580 millions de dollars pour réparer les puits de pétrole et de gaz abandonnés et récupérer les anciennes mines.

Le budget prévoit 815 millions de dollars pour intégrer le risque lié au changement climatique dans la planification des catastrophes et comprend plus de 1,2 milliard de dollars au-dessus des niveaux de 2021 pour renforcer la résilience des États-Unis aux catastrophes climatiques plus fréquentes et plus intenses comme les incendies de forêt, les inondations et la sécheresse.