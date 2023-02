La proposition de Biden de plafonner tous les prix de l’insuline à 35 $ par mois a peu de chances d’être adoptée par le Congrès

Le président Joe Biden a utilisé la chaire d’intimidation lors du discours sur l’état de l’Union cette semaine pour appeler à un plafonnement universel des prix de l’insuline pour tous les patients diabétiques, mais il est très peu probable que la proposition soit adoptée par le Congrès actuel.

La réalisation législative phare de Biden, la loi sur la réduction de l’inflation, a plafonné les prix de l’insuline pour les bénéficiaires de Medicare à 35 $ par mois, mais la loi ne protège pas les jeunes patients diabétiques avec une assurance privée ou sans assurance contre des prix plus élevés.

“Finissons le travail cette fois. Plafonnons le coût de l’insuline pour tout le monde à 35 dollars”, a déclaré Biden au Congrès mardi soir.

Pendant que le président parlait, la sénatrice Jeanne Shaheen, DN.H., a appelé le Congrès à adopter la loi sur l’insuline qui étendrait le plafond de prix de 35 $ aux personnes ayant une assurance privée. Shaheen a coparrainé le législation bipartite avec la sénatrice Susan Collins, R-Maine, en juillet dernier.

Le prix moyen de l’insuline aux États-Unis en 2018 était dix fois plus élevé que le prix moyen dans d’autres pays riches, selon un rapport de la RAND Corporation en 2021.

Bien qu’il y ait un certain soutien bipartisan pour un plafonnement universel du prix de l’insuline, la proposition fera face à une bataille difficile et il est peu probable qu’elle soit adoptée dans un Congrès étroitement divisé où les démocrates détiennent une faible majorité au Sénat et les républicains ont une emprise ténue sur la Chambre.

Même lorsque les démocrates contrôlaient les deux chambres l’été dernier, les républicains du Sénat ont réussi à supprimer une mesure qui aurait plafonné les prix de l’insuline à 35 dollars par mois pour les personnes bénéficiant d’une assurance privée. Si le Sénat adoptait la loi sur l’insuline, il serait toujours confronté à une maison qui est maintenant entre les mains du GOP.

La représentante Cathy Rodgers, présidente républicaine de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre, n’a pas perdu de temps pour rejeter la proposition de Biden en temps réel, décriant les plafonds de prix du gouvernement sur l’insuline dans tous les domaines comme étant “socialistes” et un “mandat fédéral” qui nuit à la concurrence.

“Il est temps pour le président d’abandonner ses systèmes de prix socialistes et de travailler de l’autre côté de l’allée pour rendre les produits à base d’insuline plus abordables sans compromettre la concurrence et l’innovation en matière d’insuline”, a déclaré Rodgers dans un communiqué publié lors du discours du président mardi soir.