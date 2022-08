La proposition américaine de plafonner les prix du pétrole russe suscite le scepticisme quant à son application

WASHINGTON – La poussée de l’administration Biden pour former un cartel d’acheteurs internationaux pour plafonner le prix du pétrole russe se heurte à une résistance au milieu des inquiétudes du secteur privé selon lesquelles elle ne peut pas être appliquée de manière fiable, ce qui pose un défi pour l’effort mené par les États-Unis pour drainer le président Vladimir V. Poutine. trésor de guerre et stabiliser les prix mondiaux de l’énergie.

Le plafonnement des prix a été une priorité absolue de la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, qui a tenté d’éviter une nouvelle flambée des coûts mondiaux du pétrole à la fin de l’année. L’administration Biden craint que la combinaison d’un embargo de l’Union européenne sur les importations de pétrole russe et d’une interdiction de l’assurance et du financement des expéditions de pétrole russe ne fasse grimper les prix en retirant des millions de barils de ce pétrole du marché.

Mais le concept non testé a suscité le scepticisme des experts en énergie et, en particulier, du secteur de l’assurance maritime, qui facilite les expéditions mondiales de pétrole et est essentiel pour que la proposition fonctionne. Selon le plan, il serait légal pour eux d’accorder une assurance pour la cargaison pétrolière uniquement si elle était vendue à un certain prix ou en dessous.