La proportion de personnes nées à l’étranger aux États-Unis est à son plus haut niveau depuis plus d’un siècle, selon une enquête

MIAMI — Le pourcentage de résidents américains nés à l’étranger a atteint l’année dernière son niveau le plus élevé depuis plus d’un siècle, selon les chiffres publiés jeudi par le l’étude la plus complète de la vie américaine.

La part des personnes nées hors des États-Unis a augmenté en 2023 pour atteindre 14,3 %, contre 13,9 % en 2022, selon les estimations de l’enquête annuelle American Community Survey du US Census Bureau, qui suit les temps de trajet, l’accès à Internet, la vie de famille, les revenus, les niveaux d’éducation, les handicaps, le service militaire et l’emploi, entre autres sujets.

Les migrants internationaux sont devenus l’un des principaux moteurs de la croissance démographique au cours de cette décennie, augmentant leur part dans la population globale alors que moins d’enfants naissent aux États-Unis par rapport aux années précédentes. Le taux de population née à l’étranger aux États-Unis n’a jamais été aussi élevé depuis 1910, quand il était de 14,7 %provoquée par des vagues d’émigration à la recherche d’une vie meilleure vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

« Nous savions qu’ici on pouvait faire des économies, vivre bien. Ici on pouvait avoir des services normaux comme l’eau et l’électricité », a déclaré Luciana Bracho, qui a déménagé légalement à Miami depuis le Venezuela dans le cadre d’un programme de réinstallation. programme de libération conditionnelle humanitaire avec son petit ami, ses parents et son frère en avril 2023. « J’aime Miami et les opportunités que j’ai eues. »

En 2023, les migrants internationaux ont représenté plus des deux tiers de la croissance démographique aux États-Unis, et jusqu’à présent, au cours de cette décennie, ils ont représenté près des trois quarts de la croissance américaine.

La croissance de la population née hors des États-Unis semble avoir été tirée par les personnes venant d’Amérique latine, dont la part de la population née à l’étranger a augmenté d’une année sur l’autre, passant de 50,3 % à 51,2 %, selon les estimations. L’Amérique latine a été la seule région du monde d’origine à connaître une augmentation du nombre de résidents américains nés dans un autre pays, la part des résidents nés à l’étranger en provenance d’Europe et d’Asie ayant légèrement diminué.

Nicole Díaz, une militante de l’opposition vénézuélienne, a quitté le pays après avoir reçu des menaces de mort et a vécu au Pérou et en Équateur avant de s’installer légalement dans la région de Miami en février 2023 avec son mari et sa fille de 9 ans. Díaz s’est décrite comme « 100 % heureuse » de vivre dans le sud de la Floride, où ils paient 2 300 dollars par mois pour un appartement de deux chambres.

« Après avoir vécu dans différents pays, travailler ici est une expérience agréable, malgré la langue », explique Díaz. « Mais le logement est très cher et nous envisageons de déménager dans un autre État, car ici tout le salaire sert à payer le loyer. »

Parmi les États ayant enregistré les plus fortes hausses d’une année sur l’autre de la population née à l’étranger, on trouve le Delaware, passant de 9,9 % à 11,2 %, la Géorgie, de 10,7 % à 11,6 % et le Nouveau-Mexique, de 9,3 % à 10,2 %. La part de la population née à l’étranger a légèrement diminué dans le district de Columbia, l’Idaho, l’Iowa, le Maine, le Minnesota, le Montana, le Dakota du Nord et l’Oregon.

Les chiffres du Bureau du recensement ne font pas de distinction entre les personnes qui se trouvent aux États-Unis légalement ou illégalement. L’immigration illégale est devenue un sujet controversé dans la course à la présidence de 2024, même si les passages illégaux de la frontière en provenance du Mexique plongé cet été après avoir atteint un record en décembre dernier.

Selon l’enquête, le taux de résidents américains qui s’identifient comme hispaniques, quelle que soit leur origine ethnique, a bondi l’an dernier à 19,4 %, contre 19,1 % l’année précédente. Dans le même temps, la part des résidents américains qui s’identifient comme blancs non hispaniques est passée de 57,7 % à 57,1 %. La part des résidents américains qui s’identifient comme noirs a légèrement diminué, passant de 12,2 % à 12,1 %, et elle a légèrement augmenté pour ceux qui s’identifient comme asiatiques, passant de 5,9 % à 6 %.

Les habitants des États-Unis continuent de vieillir, l’âge médian passant de 39 ans en 2022 à 39,2 ans en 2023. Le vieillissement de la population se produit alors qu’une majorité de baby-boomers sont devenus des seniors et que les Millennials entrent dans l’âge mûr. Alors que la part des enfants de moins de 18 ans est restée stable à 21,7 % d’une année sur l’autre, la part des seniors de 65 ans et plus est passée de 17,3 % à 17,7 %.

Pendant ce temps, une augmentation du travail à domicile après la pandémie a continué sa chute par rapport à l’époque pré-COVID-19, puisque la part des salariés travaillant à domicile a chuté l’année dernière à 13,8 %, contre 15,2 % l’année précédente.

En 2021, première année complète après le début de la pandémie, près de 18 % des employés travaillaient à domicile, contre 5,7 % en 2019. Mais les mandats de retour au bureau au cours des deux dernières années ont inversé cette tendance et ont entraîné une légère augmentation des temps de trajet l’année dernière, passant en moyenne de 26,4 minutes à 26,8 minutes.

