La propagation du virus enlève les torches olympiques au Japon

TOKYO: Le Japon arrête une exposition publique des torches olympiques et paralympiques de Tokyo alors que de nouveaux cas de virus sautent dans le pays et que le Premier ministre Yoshihide Suga ordonne l’état d’urgence pour Tokyo et ses environs jusqu’au mois prochain.

Tokyo a signalé 2 447 nouveaux cas jeudi. Il s’agit d’un bond de 850 cas un peu plus de 50% par rapport à la veille. Tokyo ne signalait que quelques centaines de nouveaux cas il y a quelques mois.

La propagation rapide du virus au Japon met en péril les plans des Jeux olympiques de Tokyo reportés, qui doivent s’ouvrir le 23 juillet. Les Jeux paralympiques commencent le 24 août.

Les Jeux olympiques ont été reportés il y a neuf mois à cause de la pandémie. Un sondage réalisé le mois dernier par la chaîne japonaise NHK a montré que 63% des 1 200 Japonais interrogés pensent que les Jeux devraient être de nouveau reportés ou annulés.

Le Japon a attribué environ 3500 décès à COVID-19[feminine, un taux de réussite modéré dans le contrôle du virus pour un pays de 125 millions d’habitants.

Le Comité International Olympique basé en Suisse et les organisateurs locaux ont déclaré que les Jeux ne seraient pas reportés à nouveau et seraient annulés s’ils ne peuvent pas avoir lieu cette fois.

Le Japon a investi au moins 25 milliards de dollars dans la préparation des Jeux olympiques et le CIO dépend de la vente des droits de diffusion pour près des trois quarts de ses revenus.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques pourraient impliquer plus de 15 000 athlètes entrant au Japon en provenance de 205 pays et territoires, ainsi que des dizaines de milliers d’officiels, juges, administrateurs, VIPS, sponsors, médias et diffuseurs. Il n’est pas clair si les fans seront autorisés, ou si les fans de l’étranger seront autorisés à entrer au Japon. Les organisateurs ont été vagues et disent que ces décisions ne seront annoncées qu’au printemps.

Dans un communiqué, le gouvernement métropolitain de Tokyo a déclaré que les expositions des torches seraient annulées à partir de jeudi. Les affichages n’impliquent pas la flamme olympique. Le gouvernement de Tokyo a déclaré que les reports se poursuivraient au moins jusqu’au 29 janvier.

L’état d’urgence pour Tokyo et trois préfectures voisines est en vigueur jusqu’à la première semaine de février, ce qui signifie que d’autres expositions prévues des torches seront probablement reportées.

Le relais de la flamme olympique doit commencer le 25 mars et impliquer 10 000 coureurs sur quatre mois. La sécurité de ceci est remise en question. Il a été question d’annuler le relais mais cela a été de courte durée avec les sponsors Toyota et Coca-Cola fortement impliqués dans la promotion du relais de la flamme.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports