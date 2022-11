La propagation du jeu – The New York Times

Nous avons constaté que les représentants de l’industrie du jeu avaient dit aux législateurs qu’ils pouvaient s’attendre à voir des avantages fiscaux importants des paris sportifs. Dans de nombreux États, cette manne a été insuffisante.

Prenez le Michigan, qui abrite les équipes professionnelles des Detroit Tigers, des Lions, des Red Wings et des Pistons, ainsi que deux douzaines de programmes universitaires d’athlétisme de la NCAA – en bref, de nombreux sports sur lesquels parier. Les paris sportifs en ligne ont commencé dans cet État en janvier 2021, et l’American Gaming Association a prédit que les législateurs des États pourraient s’attendre à voir plus de 40 millions de dollars par an en recettes fiscales. Qu’est-ce que le Michigan a collecté l’année dernière ? Seulement 21 millions de dollars en taxes nationales et locales, selon le Michigan Gaming Control Board.

L’industrie du jeu a également pressé les États de maintenir les taux d’imposition bas sur les paris sportifs, avertissant que si les États poussaient les taux trop haut, les amateurs de sport se tourneraient vers le marché noir pour placer des paris sur des sites non réglementés. Ces avertissements étaient déplacés. Certains États, dont New York et le New Hampshire, ont ignoré les conseils de l’industrie et ont installé les taux d’imposition les plus élevés sur les paris. Ils ont vu des paris placés à un taux plus élevé par habitant que de nombreux États à faible fiscalité. New York a vu tant de paris – même avec un taux d’imposition élevé de 51 % – que l’État a perçu un montant extraordinaire de 546 millions de dollars d’impôts au cours des 10 premiers mois de cette année. Ce montant représente la moitié de toutes les recettes fiscales de l’État sur les paris sportifs à l’échelle nationale.

Petit oubli

De nombreux États ont également autorisé l’industrie du jeu à offrir des centaines de millions de dollars de paris libres d’impôt aux joueurs, essentiellement pour commercialiser l’industrie. Les promotions sont destinées à inciter de nouveaux clients à prendre une nouvelle habitude : placer des paris sur des jeux. C’est l’équivalent moderne du trajet en bus gratuit vers les casinos d’Atlantic City avec un rouleau de quarts jeté pour les machines à sous. Les opérateurs de paris sportifs de l’Arizona ont à eux seuls donné 205 millions de dollars en paris gratuits. Mais pour les États, le résultat a été d’importants manques à gagner dans les recettes fiscales attendues dans des endroits comme le Michigan et la Virginie. Certains, Virginie incluse, ont décidé de réduire les paris hors taxes.

Les promotions étaient un exemple de la façon dont les régulateurs ont été surpassés pour essayer de superviser l’industrie alors qu’elle se développait si rapidement. L’application des règles était dispersée, les sanctions étaient légères ou rares et les régulateurs se tournaient souvent vers l’industrie du jeu pour se contrôler.