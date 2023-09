La propagation de la maladie et la récupération des munitions non explosées en Libye inquiètent les responsables

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organisations humanitaires ont appelé vendredi les autorités libyennes à cesser d’enterrer les victimes des inondations dans des fosses communes après qu’un rapport de l’ONU a montré que plus de 1 000 personnes avaient jusqu’à présent été enterrées de cette manière depuis que le pays a été frappé par les inondations. inondations.

Un torrent lié à la tempête Daniel a emporté dimanche soir des quartiers entiers de Derna, une ville de l’est de la Libye, après l’effondrement de deux barrages. Bien qu’il y ait des divergences dans les totaux spécifiques donnés par les différents responsables, des milliers de personnes ont été tuées et des milliers d’autres sont portées disparues.

« Nous exhortons les autorités des communautés touchées par la tragédie à ne pas se précipiter dans des enterrements ou des crémations de masse », a déclaré le Dr Kazunobu Kojima, médecin responsable de la biosûreté et de la biosécurité au sein du Programme d’urgence sanitaire de l’OMS, dans une déclaration commune envoyée par le ministère de la Santé des Nations Unies. agence avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le communiqué appelle à une meilleure gestion des enterrements dans des tombes individuelles bien délimitées et documentées, affirmant que les enterrements précipités peuvent entraîner une détresse mentale durable pour les membres de la famille ainsi que des problèmes sociaux et juridiques.

À REGARDER l Comment la guerre a rendu la Libye vulnérable aux catastrophes météorologiques : Comment la préoccupation de la Libye pour la guerre l’a rendue vulnérable à des inondations épiques | À propos de ça La tempête Daniel a dévasté la ville de Derna, en Libye, provoquant de graves inondations. Le bilan pourrait atteindre 20 000 morts. Andrew Chang analyse le climat politique du pays qui a conduit à une préoccupation pour la guerre, qui, selon les analystes, l’a empêché de réagir au désastre.

Les corps des victimes de traumatismes causés par des catastrophes naturelles ne constituent « presque jamais » une menace pour la santé, ajoute le communiqué, précisant que l’exception est lorsqu’ils se trouvent dans ou à proximité de réserves d’eau douce, car les corps peuvent laisser échapper des excréments.

Un rapport de l’ONU publié jeudi indique que plus de 1 000 corps à Derna et plus de 100 corps à Albayda ont été enterrés dans des fosses communes après les inondations du 11 septembre.

« Des corps jonchent les rues, sont rejetés sur le rivage et sont enterrés sous les bâtiments effondrés et les débris. En seulement deux heures, un de mes collègues a dénombré plus de 200 corps sur la plage près de Derna », a déclaré Bilal Sablouh, responsable régional de la médecine légale pour l’Afrique pour l’organisation. CICR, a déclaré lors d’un briefing à Genève.

Aide, matériel en cours d’envoi

Le CICR a envoyé vendredi un vol cargo à Benghazi avec 5 000 sacs mortuaires, a-t-il ajouté. Sablouh a averti que les munitions non explosées, courantes dans certaines régions de Libye, représentaient un risque pour ceux qui s’occupaient de récupérer les morts.

Les opérations de secours sont entravées par les fractures politiques dans un pays de sept millions d’habitants, où des factions militaires rivales s’affrontent encore parfois, et sans gouvernement ayant une influence nationale depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé Mouammar Kadhafi en 2011.

Un gouvernement d’unité nationale (GNU) internationalement reconnu est basé dans la capitale Tripoli, à l’ouest, tandis qu’une administration parallèle opère à l’est, sous le contrôle de l’Armée nationale libyenne du chef de guerre Khalifa Haftar, qui n’a pas réussi à capturer Tripoli dans un conflit. siège sanglant de 14 mois qui s’est terminé en 2020.

Le chef de l’aide humanitaire des Nations Unies, Martin Griffiths, a déclaré vendredi que la Libye avait besoin d’équipements pour retrouver les personnes coincées dans les boues et les bâtiments endommagés après des inondations qui ont tué des milliers de personnes, ainsi que de soins de santé primaires pour prévenir une épidémie de choléra parmi les survivants.

Les conséquences des inondations sont visibles à Derna jeudi. Les équipes de recherche parcourent les rues, les bâtiments détruits et même la mer à la recherche de corps après l’effondrement de deux barrages lors de la tempête de la semaine dernière, qui a déclenché une crue soudaine massive qui a tué des milliers de personnes. (Yousef Murad/Associated Press)

« Les domaines prioritaires sont les abris, la nourriture et les soins médicaux primaires en raison des inquiétudes liées au choléra et au manque d’eau potable », a déclaré Martin Griffiths lors d’un point de presse de l’ONU à Genève.

Il a indiqué que le bureau humanitaire de l’ONU avait envoyé en Libye une équipe de coordination des catastrophes composée de 15 personnes qui avaient été redéployées depuis le Maroc, qui a subi un tremblement de terre la semaine dernière.

Griffiths a déclaré que la suggestion du maire de Derna de créer un corridor maritime pour acheminer l’aide pourrait être une option viable étant donné que la ville se trouve au bord de la mer Méditerranée.

« Vous continuez à venir de la terre, vous trouvez des gens qui fuient vers le sud, qui fuient Derna vers le sud, vers l’aide, loin des villes, vous devez donc les soutenir également », a-t-il déclaré.

« Mais il est certain que l’ajout de l’option maritime est tout à fait logique. »

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Libye a déclaré vendredi que plus de 38 640 personnes avaient été déplacées dans les zones les plus touchées du nord-est de la Libye en raison de la dévastation.