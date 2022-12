La propagation de la grippe et du rhume liée à l’air froid dans une nouvelle étude

Un frisson est dans l’air, et vous savez tous ce que cela signifie – c’est l’heure de la saison du rhume et de la grippe, quand il semble que tout le monde que vous connaissez éternue, renifle ou pire. C’est presque comme si ces embêtants germes du rhume et de la grippe arrivaient au premier souffle de l’hiver.

Pourtant, les germes sont présents toute l’année – repensez à votre dernier rhume d’été. Alors pourquoi les gens attrapent-ils plus de rhumes, de grippes et maintenant de COVID-19 alors qu’il fait froid dehors ?

Dans ce que les chercheurs appellent une percée scientifique, les scientifiques à l’origine d’une nouvelle étude ont peut-être trouvé la raison biologique pour laquelle nous avons plus de maladies respiratoires en hiver. Il s’avère que l’air froid lui-même endommage la réponse immunitaire se produisant dans le nez.

“C’est la première fois que nous avons une explication biologique et moléculaire concernant un facteur de notre réponse immunitaire innée qui semble être limité par des températures plus froides”, a déclaré le Dr Zara Patel, rhinologue et professeur d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou à Stanford. École de médecine de l’Université de Californie. Elle n’a pas participé à la nouvelle étude.

En fait, réduire la température à l’intérieur du nez d’aussi peu que 9 degrés Fahrenheit (5 degrés Celsius) tue près de 50% des milliards de cellules qui combattent les virus et les bactéries dans les narines, selon l’étude publiée mardi dans The Journal of Allergy et immunologie clinique.

“L’air froid est associé à une infection virale accrue car vous avez essentiellement perdu la moitié de votre immunité rien qu’à cause de cette petite baisse de température”, a déclaré le rhinologue Dr Benjamin Bleier, directeur de l’oto-rhino-laryngologie au Massachusetts Eye and Ear et professeur agrégé à Harvard Medical. École de Boston.

“Il est important de se rappeler qu’il s’agit d’études in vitro, ce qui signifie que bien qu’il utilise des tissus humains en laboratoire pour étudier cette réponse immunitaire, il ne s’agit pas d’une étude menée à l’intérieur du nez de quelqu’un”, a déclaré Patel dans un e-mail. “Souvent, les résultats des études in vitro sont confirmés in vivo, mais pas toujours.”

Un nid de frelons

Pour comprendre pourquoi cela se produit, Bleier et son équipe et coauteur Mansour Amiji, qui préside le département des sciences pharmaceutiques de la Northeastern University de Boston, s’est lancé dans une chasse aux détectives scientifiques.

Un virus respiratoire ou une bactérie envahit le nez, principal point d’entrée dans l’organisme. Immédiatement, l’avant du nez détecte le germe, bien avant que l’arrière du nez ne se rende compte de l’intrus, a découvert l’équipe.

À ce stade, les cellules qui tapissent le nez commencent immédiatement à créer des milliards de copies simples d’elles-mêmes appelées vésicules extracellulaires ou VE.

“Les véhicules électriques ne peuvent pas se diviser comme les cellules, mais ils sont comme de petites mini-versions de cellules spécialement conçues pour aller tuer ces virus”, a déclaré Bleier. “Les véhicules électriques agissent comme des leurres, alors maintenant, lorsque vous inhalez un virus, le virus adhère à ces leurres au lieu de coller aux cellules.”

Ces “Mini Moi” sont ensuite expulsés par les cellules dans le mucus nasal (oui, la morve), où ils s’arrêtent envahir les germes avant qu’ils n’arrivent à destination et ne se multiplient.

“C’est l’une des, sinon la seule partie du système immunitaire qui quitte votre corps pour aller combattre les bactéries et les virus avant qu’ils ne pénètrent réellement dans votre corps”, a déclaré Bleier.

Une fois créés et dispersés dans les sécrétions nasales, les milliards d’EV commencent alors à envahir les germes en maraude, a déclaré Bleier.

“C’est comme si vous donniez un coup de pied dans un nid de frelons, que se passe-t-il ? Vous pourriez voir quelques frelons voler, mais lorsque vous le frappez, ils s’envolent tous hors du nid pour attaquer avant que cet animal ne puisse entrer dans le nid lui-même.” il a dit. “C’est ainsi que le corps éponge ces virus inhalés afin qu’ils ne puissent jamais pénétrer dans la cellule en premier lieu.”

Une forte augmentation du pouvoir immunitaire

Lorsqu’il est attaqué, le nez augmente la production de vésicules extracellulaires de 160%, selon l’étude. Il y avait des différences supplémentaires : les véhicules électriques avaient beaucoup plus de récepteurs à leur surface que les cellules d’origine, renforçant ainsi la capacité d’arrêt du virus des milliards de vésicules extracellulaires dans le nez.

“Imaginez simplement les récepteurs comme de petits bras qui dépassent, essayant de saisir les particules virales lorsque vous les respirez”, a déclaré Bleier. “Et nous avons découvert que chaque vésicule a jusqu’à 20 fois plus de récepteurs à la surface, ce qui les rend super collants.”

Les cellules du corps contiennent également un tueur viral appelé micro ARN, qui attaque les germes envahisseurs. Pourtant, les véhicules électriques dans le nez contenaient 13 fois plus de séquences de micro-ARN que les cellules normales, selon l’étude.

Ainsi, le nez vient au combat armé de quelques super pouvoirs supplémentaires. Mais qu’arrive-t-il à ces avantages lorsque le temps froid frappe?

Pour le savoir, Bleier et son équipe ont exposé quatre participants à l’étude à 15 minutes de températures de 40 degrés Fahrenheit (4,4 degrés Celsius), puis ont mesuré les conditions à l’intérieur de leurs cavités nasales.

“Ce que nous avons découvert, c’est que lorsque vous êtes exposé à l’air froid, la température dans votre nez peut chuter jusqu’à 9 degrés Fahrenheit. Et c’est suffisant pour éliminer les trois avantages immunitaires du nez”, a déclaré Bleier. a dit.

En fait, ce petit peu de froid dans le bout du nez a suffi à éliminer près de 42% des vésicules extracellulaires du combat, a déclaré Bleier.

“De même, vous avez près de la moitié de la quantité de ces micro-ARN tueurs à l’intérieur de chaque vésicule, et vous pouvez avoir jusqu’à 70 % de baisse du nombre de récepteurs sur chaque vésicule, ce qui les rend beaucoup moins collants”, a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que cela fait à votre capacité à combattre le rhume, la grippe et le COVID-19 ? Cela réduit de moitié la capacité de votre système immunitaire à combattre les infections respiratoires, a déclaré Bleier.

En fin de compte, la pandémie nous a donné exactement ce dont nous avons besoin pour lutter contre l’air froid et maintenir notre immunité élevée, a déclaré Bleier.

“Non seulement les masques vous protègent de l’inhalation directe de virus, mais c’est aussi comme porter un pull sur le nez”, a-t-il déclaré.

Patel a convenu : “Plus vous pouvez garder l’environnement intranasal chaud, mieux ce mécanisme de défense immunitaire inné pourra fonctionner. Peut-être une autre raison de porter des masques !”

À l’avenir, Bleier s’attend à voir le développement de médicaments nasaux topiques qui s’appuient sur cette révélation scientifique. Ces nouveaux produits pharmaceutiques « tromperont essentiellement le nez en lui faisant croire qu’il vient de voir un virus », a-t-il déclaré.

“En ayant cette exposition, vous aurez tous ces frelons supplémentaires qui volent dans vos muqueuses pour vous protéger”, a-t-il ajouté.