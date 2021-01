Il y a plus de deux fois plus de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux californiens qu’il y a un mois, et de nombreuses unités de soins intensifs de l’État ont débordé. Au moins quatre personnes dans l’état ont été découverts infectés par la nouvelle variante plus transmissible du virus identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne.

« C’est quelque chose qui se propage maintenant vraiment dans la maison », a déclaré M. Garcetti, ajoutant: « C’est un message pour toute l’Amérique: nous n’avons peut-être pas tous la même densité que LA, mais ce qui se passe à Los Angeles peut et sera venant dans de nombreuses communautés en Amérique. »

M. Garcetti a déclaré sur le programme CBS «Face the Nation» qu’en dépit de ce que la Californie a fait pour limiter la transmission du virus en public, y compris le respect élevé du port de masque et des restrictions strictes réimposées aux entreprises, un grand nombre de nouveaux cas étaient toujours détectés, dont une moyenne récente de 14 000 par jour dans le comté.

La dernière vague de coronavirus dans le comté de Los Angeles infecte une nouvelle personne toutes les six secondes, a déclaré dimanche le maire Eric Garcetti de Los Angeles. Et il s’accélère exactement là où les gens sont le moins susceptibles d’être sur leurs gardes: en privé.

Et au rythme où la vaccination se poursuit jusqu’à présent, les nouveaux vaccins offrent peu d’espoir pour freiner rapidement la flambée, a déclaré le maire. «Nous sommes actuellement en mesure de livrer des vaccins à Los Angeles sur cinq ans, au lieu de plus de six mois», a-t-il déclaré.

M. Garcetti a critiqué l’administration Trump pour ne pas avoir planifié à l’avance en formant plus de personnel médical pour administrer le vaccin et pour avoir laissé aux gouvernements étatiques et locaux le soin de mener une énorme campagne de vaccination sans fournir les ressources nécessaires pour la mener à bien.

«Le gouvernement fédéral ne peut pas dire aux gouvernements locaux et aux gouvernements des États de faire quelque chose et de ne pas nous donner d’aide», a-t-il déclaré.