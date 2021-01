Le COVID-19 a tué plus de 434 000 Américains, et les infections ont continué d’augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson protège contre le COVID-19, et bien qu’il ne soit pas aussi efficace que d’autres vaccins déjà autorisés aux États-Unis, il semble être extrêmement efficace contre les maladies graves.

Johnson & Johnson a déclaré vendredi que les données de son essai de stade avancé aux États-Unis et dans sept autres pays montraient que le vaccin avait une efficacité globale de 66% dans la prévention des maladies modérées à sévères.

Les vaccins à deux doses, de Moderna et Pfizer-BioNTech, sont efficaces à plus de 94%, mais le chef de la recherche mondiale de J&J, le Dr Mathai Mammen, a déclaré: « Le jeu avec une seule dose valait certainement la peine. »

En raison de son régime à dose unique, le vaccin J&J a été décrit comme un « changeur de jeu » dans la campagne contre la pandémie de coronavirus. Et le vaccin n’a pas besoin d’être congelé, ce qui lui permet d’être distribué dans les chaînes d’approvisionnement normales sans avoir besoin d’un nouvel équipement coûteux.

Pendant ce temps, Novavax, une société de biotechnologie basée à Gaithersburg, dans le Maryland, a montré que son candidat vaccin COVID-19 était sûr et efficace à environ 90% contre le virus.

Dans les gros titres:

►Le régulateur des médicaments de l’Union européenne a autorisé vendredi le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca à être utilisé chez tous les adultes, malgré les craintes de ne pas disposer de suffisamment de données pour prouver qu’il fonctionne chez les personnes âgées. Jeudi, le comité consultatif allemand de la vaccination a déclaré dans un projet de recommandation que le vaccin ne devrait être administré qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans pour le moment.

►Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi des restrictions plus strictes sur les voyageurs en réponse à de nouvelles variantes probablement plus contagieuses du nouveau coronavirus – notamment en obligeant les voyageurs à se mettre en quarantaine dans un hôtel à leurs propres frais à leur arrivée au Canada et en suspendant le service aérien. vers le Mexique et toutes les destinations des Caraïbes jusqu’au 30 avril.

►Les restaurants de New York peuvent reprendre leurs repas à l’intérieur le 14 février, a annoncé vendredi le gouverneur Andrew Cuomo. La décision annule l’interdiction du service intérieur dans toute la ville qu’il a mise en place le 11 décembre et permet aux bars et aux restaurants de rouvrir les salles à manger à une capacité de 25%.

►Le Pentagone dit qu’il examine une demande de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour que les troupes militaires aident à installer 100 sites de vaccination à travers le pays.

►Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, qui a clairement indiqué en décembre qu’il attendrait son tour pour se faire vacciner contre le COVID-19, a été discrètement vacciné la semaine dernière sur la recommandation du personnel médical, a indiqué son bureau.

►Le président Joe Biden invoquera la loi sur la protection de la défense pour accélérer la production de masques N-95 et de seringues spéciales pour extraire une dose supplémentaire de chaque flacon de vaccination, a déclaré jeudi à CBS News le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain.

►Un capitaine des pompiers de Floride s’est rendu pour faire face à des accusations en relation avec le vol présumé de vaccins COVID-19, demandant à un ambulancier local d’obtenir le vaccin pour sa mère âgée.

►La variante sud-africaine a été confirmée jeudi avoir atteint les États-Unis en Caroline du Sud. Cependant, les responsables fédéraux de la santé disent qu’il n’y a aucune preuve que les infections de la variante provoquent une maladie plus grave.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,8 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 434000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 101,8 millions de cas et 2,19 millions de décès. Environ 48,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 26,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: L’administration Biden cherchant à vacciner 1,5 million de personnes chaque jour, des cliniques de vaccination de masse font leur apparition en Californie et à New York, entre autres. Ils deviendront bientôt communs aux États-Unis Lisez l’histoire complète.

Les vaccins COVID-19 pour les enseignants dépendent de l’emplacement – et de la chance

Au milieu de négociations tendues à l’échelle nationale sur la réouverture de plus d’écoles pour l’apprentissage en personne, en particulier dans les grands districts, les vaccins destinés aux enseignants sont désormais considérés comme un élément essentiel pour ramener les enfants en classe.

Mais un déploiement chaotique de vaccins combiné à un patchwork de directives locales contradictoires a soulevé de sérieuses questions éthiques quant à savoir où et comment les enseignants s’inscrivent dans la ligne. Et cela s’est traduit par un accès extrêmement inégal, ce qui signifie que les enfants de certaines communautés peuvent avoir une chance de retourner à l’école plus tôt que d’autres parce que leurs enseignants ont plus accès aux vaccinations.

« C’est un gâchis », a déclaré Megan Ranney, médecin urgentiste et chercheur à l’Université Brown dans le Rhode Island. « Nous aurons de la chance si nous faisons vacciner les enseignants d’ici mars ou avril dans la plupart des États. »

Dans certains cas, les enseignants peuvent être admissibles au premier groupe prioritaire en fonction de leur âge ou de leur état de santé. Mais comme les États et les localités suivent les conseils des Centers for Disease Control and Prevention sur les personnes à prioriser, chacun peut ajouter ses propres variantes.

– Erin Richards et Lindsay Schnell

Fonctionnaires de la Maison Blanche: le rythme de vaccination est en avance sur le calendrier

L’administration Biden est en avance sur son objectif initial de vaccination mais n’a pas atteint le rythme plus élevé que le président Joe Biden a déclaré possible, ont annoncé vendredi des responsables.

En moyenne, 1,2 million de tirs par jour ont été administrés au cours des sept derniers jours, a déclaré le conseiller principal de la Maison Blanche Andy Slavitt aux journalistes lors de l’un des briefings sur la pandémie que l’administration s’est engagée à organiser trois fois par semaine. Biden a promis de livrer 100 millions de coups dans les 100 premiers jours de son administration.

Interrogé sur le caractère suffisamment ambitieux de cet objectif, Biden a déclaré lundi qu’il espérait que le rythme s’accélérerait à 1,5 million par jour. Slavitt a déclaré aux journalistes qu’il n’annonçait pas de nouvel objectif, «à part pour vous dire que, chaque jour, lorsque le nombre sort, nous tous qui attendons à bout de souffle le nombre et recherchons un nombre aussi élevé que possible.»

Slavitt a également décrit les mesures prises par l’administration pour accélérer les vaccinations, en augmentant l’approvisionnement en vaccins et en accélérant la distribution. Ceux-ci incluent l’extension de plus de financement, de fournitures et de soutien logistique de la Federal Emergency Management Association pour les sites de vaccination, permettant aux médecins et infirmières récemment retraités qui sont toujours autorisés à administrer les vaccins COVID-19 et à intensifier l’activation du Commissioned Corps du US Public Health Service. .

– Maureen Groppe

Walensky, directeur du CDC: la diffusion communautaire de la variante sud-africaine est là

Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que la propagation communautaire de la variante sud-africaine très contagieuse du coronavirus se produisait probablement déjà aux États-Unis.

Deux cas de la variante ont été signalés pour la première fois aux États-Unis jeudi en Caroline du Sud. Le CDC affirme que les données préliminaires suggèrent que, comme la variante britannique, celle qui est originaire d’Afrique du Sud est plus contagieuse que les autres variantes du virus.

« Je pense que l’une des choses inquiétantes est que nous savons que ces deux personnes ne se connaissaient pas et qu’elles ne se sont pas rendues en Afrique du Sud, donc la présomption est, à ce stade, qu’il y a eu une propagation de cette souche dans la communauté », Walensky a déclaré vendredi matin dans une interview à l’émission « Today » de NBC.

Le CDC dit Pfizer, les vaccins Moderna peuvent être utilisés de manière interchangeable dans de rares cas

Les patients peuvent recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour leur première dose et le vaccin Moderna pour leur deuxième dose, et vice versa, ont déclaré vendredi les Centers for Disease Control and Prevention.

Dans un briefing organisé par l’Infectious Diseases Society of America, l’agence a déclaré que cela n’est permis que si un patient ne sait pas quel vaccin il a reçu en première dose et n’a pas de documentation.

«Dans ces situations extrêmement rares, le CDC a précisé que tout vaccin à ARNm COVID-19 disponible peut être administré comme deuxième dose au moins 28 jours après la première dose», a déclaré le Dr Jay Butler, directeur adjoint des maladies infectieuses du CDC.

L’agence a reconnu que les nouvelles directives étaient étayées par très peu de données sur la sécurité et l’efficacité, mais Butler a déclaré que c’était une meilleure approche que de redémarrer la série et d’obtenir finalement trois doses.

– Adrianna Rodriguez

Le vaccin Johnson & Johnson protège complètement contre l’hospitalisation et la mort

Johnson & Johnson a déclaré vendredi que les données de son essai clinique de stade avancé montrent que son vaccin COVID-19 protège complètement contre l’hospitalisation et le décès liés au COVID un mois après la vaccination.

Bien que les données de J&J montrent que le vaccin est moins efficace que d’autres dans sa protection globale, le vaccin à injection unique était toujours efficace à 85% contre les maladies graves dans toutes les régions étudiées, a déclaré la société. L’efficacité du vaccin contre une maladie grave a également augmenté avec le temps, aucun des volontaires vaccinés n’ayant signalé une maladie grave plus de 49 jours après la vaccination.

Les effets secondaires semblent également être plus faibles avec ce vaccin que ceux déjà approuvés.

Le fait que le coup puisse être administré en une seule dose et conservé dans un réfrigérateur standard apporterait une contribution significative à la lutte contre le COVID-19, a déclaré Moncef Slaoui, qui a aidé à diriger l’opération Warp Speed ​​pendant l’administration Trump et est maintenant conseiller du Administration de Biden.

« Du point de vue de la santé publique, si vous recevez un vaccin et dans une semaine ou deux après ce tir, vous êtes maintenant vacciné, et le vaccin peut être stable à la température du réfrigérateur, c’est tellement plus facile (que les vaccins actuels) », a-t-il déclaré. . « Regardez comme il est difficile de vacciner les gens. Si vous réduisez cela de 50%, c’est transformationnel. »

– Karen Weintraub

Comment COVID-19 façonne le Super Bowl

Une saison de la NFL pas comme les autres se terminera le 7 février avec le Super Bowl 55, qui sera lui-même sans précédent à bien des égards.

La semaine du Super Bowl et le Super dimanche seront très différents pendant une pandémie:

Les Buccaneers de Tampa Bay seront la première équipe à accueillir un Super Bowl dans leur propre stade, mais seuls 22 000 fans seront autorisés à y assister.

L’événement traditionnel de lancement de la semaine du Super Bowl, connu à l’origine sous le nom de «Journée des médias», mais dernièrement sous le nom de «Soirée d’ouverture», sera radicalement modifié lundi. Pour commencer, il n’y aura pas de média. Tous les entretiens seront réalisés via Zoom avec seulement neuf joueurs de chaque équipe au lieu de listes complètes.

Les chefs ne devraient être sur place que vendredi ou samedi prochains. Les équipes du Super Bowl passent généralement une semaine dans la ville hôte – s’entraînant, réalisant des interviews lors d’événements médiatiques et se dispersant dans la communauté.

En savoir plus ici.

– Nate Davis

Une équipe de l’OMS se rend à l’hôpital de Wuhan qui avait des premiers patients atteints du COVID-19

L’équipe de l’Organisation mondiale de la santé enquêtant sur les origines du coronavirus s’est rendue vendredi dans un hôpital de Wuhan où les responsables chinois affirment que les premiers patients atteints de COVID-19 ont été traités il y a plus d’un an.

La mission de l’OMS tant attendue est devenue politiquement chargée et il faudra peut-être des années pour déterminer les origines du virus, ce qui nécessitera des tests et des analyses approfondis.

Les membres de l’équipe de l’OMS et des responsables chinois se sont rencontrés plus tôt dans un hôtel alors qu’ils se préparaient à une série de visites sur le terrain à Wuhan et dans ses environs dans les prochains jours.

«Première rencontre face à face avec nos collègues. Correction: masque facial à masque facial étant donné les restrictions médicales », a tweeté la virologue néerlandaise Marion Koopmans dans la matinée.

Médicaments contre la douleur OK pour traiter les effets secondaires du vaccin COVID-19

Évitez les analgésiques avant de recevoir le vaccin COVID-19, mais ils sont «parfaitement bons» à prendre après, disent les experts.

Les effets secondaires normaux du vaccin COVID-19 comprennent les maux de tête, la fièvre, les courbatures et les frissons, et pour minimiser l’inconfort, certains Américains peuvent se tourner vers des analgésiques tels que l’acétaminophène ou l’ibuprofène.

Les études sur la façon dont les médicaments pourraient avoir un impact sur l’efficacité du vaccin sont rares et incohérentes, mais les Centers for Disease Control and Prevention et l’Organisation mondiale de la santé recommandent tous deux de ne pas utiliser d’antalgiques à titre préventif, tout en les autorisant si les symptômes se développent après.

Dans une étude publiée dans le Journal of Virology, évalué par des pairs, les chercheurs ont découvert que les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l’ibuprofène peuvent réduire la production d’anticorps et avoir un impact sur d’autres aspects de la réponse immunitaire au SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID- 19.

– Adrianna Rodriguez

Contribuer: The Associated Press