La propagande verte des prévisions météorologiques va à contre-courant dans le monde réel

PLUS TÔT cette semaine, tous les météorologues et météorologues au visage sévère du pays ont déclaré qu’une tempête apocalyptique arriverait en Grande-Bretagne mardi soir.

Et que les pluies torrentielles et les coups de vent ne s’apaiseraient pas avant deux semaines.

Les agriculteurs ont donc rentré leur récolte plus tôt et ont subi un énorme coup financier qu’ils ne peuvent pas se permettre . . . pour absolument aucune raison après que les avertissements de tempête apocalyptique se soient trompés

Et donc, mardi matin, même si mes cultures n’étaient pas vraiment prêtes et que le taux d’humidité était encore trop élevé, j’ai allumé la moissonneuse-batteuse et je me suis mis au travail.

Oui, je devrais payer 10 £ la tonne pour sécher le grain après sa récolte, mais il vaut mieux encaisser ce coup que de tout gâcher par la tempête.

Nous avons travaillé sans relâche jusqu’à 23 heures et quand j’ai finalement rampé dans mon lit, complètement épuisé, j’ai remarqué que tous mes fermiers voisins étaient toujours là, faisant la même chose.

Je pouvais voir les lumières de leurs moissonneuses-batteuses et de leurs tracteurs, alors qu’ils couraient pour battre le temps.

Le lendemain matin, j’ai ouvert les rideaux en m’attendant à voir Armageddon. Des morceaux de l’Empire State Building dans les lits de roses brisés. Un iceberg dans l’étang. L’ensemble du réchauffement climatique rendu réel.

Au lieu de cela, cependant, le ciel était bleu et la brise était douce. Et c’est resté comme ça jusqu’à environ cinq heures, quand il est devenu aussi agréablement chaud.

Et le lendemain, c’était la même histoire.

Ainsi, les agriculteurs ont rentré leur récolte plus tôt et ont subi un énorme coup financier qu’ils ne peuvent pas se permettre. . . pour absolument aucune raison.

Maintenant regarde. Nous savons tous que le changement climatique doit être mentionné dans chaque film, émission de télévision, bulletin d’information et publication sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur la diversité, la durabilité et la santé mentale. Mais seulement s’il y a aussi un message mondial en ébullition.

Je comprends donc que les météorologues se sentent obligés de prendre également le train en marche.

Ils se sentent obligés, lorsqu’il fait chaud, de peindre leurs cartes en rouge foncé et de parler de « chaleur extrême ».

Et de même, pour garder Greta et l’armée des flocons de neige heureux, ils doivent dire quand il fait un peu froid, que nous serons tous bientôt ensevelis sous une congère de 20 pieds.

Ils nous diront que la chaleur sauvage de la Méditerranée a mis le feu à l’île grecque de Rhodes, alors qu’en fait, c’était une bande d’incendiaires p***és Crédit : AP

Ils voient désormais leurs prévisions météorologiques comme des armes politiques. Des battes de baseball qui peuvent être utilisées pour forcer les compagnies pétrolières à se soumettre. Et ils détruiront les statistiques si c’est nécessaire.

Ils nous diront que juillet a battu le record de froid et d’humidité. Mais oubliez de mentionner que le record n’a que 14 ans.

Et ils nous diront que la chaleur sauvage de la Méditerranée a mis le feu à l’île grecque de Rhodes, alors qu’en fait, c’était une bande d’incendiaires merdiques.

Et ils pensent que l’inexactitude constante n’a pas d’importance, car une météo erronée n’affecte que les personnes qui planifient des barbecues.

Mais pour les agriculteurs, c’est sacrément important.

Alors, comment est-ce pour une idée. Vous continuez à diffuser vos prévisions de propagande visant à inciter les gens à baisser le chauffage et à vendre la voiture. Super.

Mais peut-il y avoir des prévisions météorologiques appropriées mises à la disposition des personnes qui ont vraiment besoin de connaître la vérité ?

C’est la fin de la route pour le domaine Volvo – quelle que soit la prochaine annonce de McDonald’s sur l’abandon du burger ? Crédit: News Group Newspapers Ltd

VOLVO a annoncé qu’il ne fabriquerait plus de break traditionnel.

Alors, quelle est la prochaine étape ? McDonald’s annonce qu’il renonce au burger ?

Beaucoup se demanderont pourquoi Volvo a pris une décision aussi audacieuse.

Mais c’est simple, vraiment.

Dans les années 70, leur grand domaine était le foyer naturel de tous les mauvais conducteurs du pays. Mais ces jours-ci, ce marché a disparu, car ils conduisent tous des Peugeot.

J’ai un joli nom pour un bébé castor

Les amateurs de rongeurs invitent les membres du public à penser à quelques noms pour trois bébés castors nés à Somerset Crédit : Getty

Jeremy a une suggestion pour le castor sauvage Crédit : Film Company

CERTAINS passionnés de rongeurs du Somerset ont annoncé cette semaine qu’un castor sauvage sur leur parcelle avait donné naissance à trois bébés.

Et maintenant, ils invitent les membres du public à penser à certains noms.

De toute évidence, « Beaver McBeaverface » sera un grand favori.

Mais j’aimerais proposer que l’un des autres s’appelle « Nice ».

Je pourrais vaincre une sonnerie

La présidente de la fédération somalienne d’athlétisme a été suspendue. Parce qu’il est apparu que « l’athlète » était sa nièce

VOUS saviez en quelque sorte, alors que les femmes s’alignaient sur la ligne de départ du sprint de 100 mètres aux Jeux mondiaux universitaires en Chine cette semaine, que quelque chose n’allait pas.

Je ne veux pas être méchant, mais la fille de Somalie ne semblait pas avoir le physique d’un coureur typique. Elle n’aurait pas semblé déplacée dans l’épreuve de lancer du poids. Mais le 100 mètres ? Non.

De plus, on pouvait la voir regarder les autres concurrents alors qu’ils plaçaient leurs pieds dans les blocs afin qu’elle ait une idée de ce qu’on attendait d’elle.

Puis la course a commencé et ça ne s’est pas bien passé. En fait, elle a établi le temps le plus lent jamais enregistré dans un événement de cette nature.

Il lui a fallu plus de 20 secondes pour atteindre la ligne d’arrivée. Et pour mettre cela en perspective, je peux le faire en 17 secondes.

Et je suis gros comme un cochon.

Quoi qu’il en soit, la présidente de la fédération somalienne d’athlétisme a été suspendue. Parce qu’il est apparu que «l’athlète» était sa nièce.

Encore du chewing-gum, doc ?

Jeremy a été averti par les médecins que fumer signifierait une mort atroce et prématurée Crédit : Getty

Maintenant c’est la gomme à la nicotine qui a remplacé les cigarettes qui menace d’une mort atroce et prématurée Crédit : Alamy

PENDANT la plus grande partie de ma vie d’adulte, des médecins au visage sévère m’ont prévenu que si je n’arrêtais pas de fumer, je souffrirais d’une mort atroce et prématurée.

Donc, il y a six ans, j’ai mordu la balle et j’ai remplacé mon habitude de 40 jours par une feuille après feuille de gomme à la nicotine à pleine puissance.

Et cette semaine, un médecin a dit que cela provoquait une augmentation inquiétante de ma tension artérielle et que si je ne l’emballais pas bientôt, je souffrirais d’une mort atroce et prématurée.

La décision des promenades est sauvage

La campagne n’est pas un terrain de jeu pour une bande de hippies qui se promènent jusqu’à ce que leurs aisselles puent, sautent dans une rivière pour laver le BO puis s’assoient toute la nuit en chantant Kumbaya Crédit : Getty

IL y a près de 170 000 miles de sentiers dans la campagne anglaise et galloise.

Et vous penseriez que ce serait suffisant.

Mais non. Les passionnés de cagoule ne cessent de réclamer que les sentiers ne suffisent pas et qu’ils aient le droit de se déplacer où ils veulent.

Et il n’y a pas que la brigade des voleurs de propriété de gauche qui fait ces bruits.

Dans un récent sondage, plus de 60% des électeurs conservateurs ont déclaré qu’ils voulaient le droit de se promener dans mon jardin chaque fois que l’envie les en prenait.

Et pas seulement flâner. Un tribunal a décidé cette semaine que les gens devraient être autorisés à planter leur tente sur un terrain privé à Dartmoor dans le Devon s’ils veulent faire du camping sauvage. Ce qu’on appelait autrefois « camping ». De la même manière que la nage sauvage s’appelait autrefois « nage ».

La seule raison pour laquelle ils ont ajouté le mot « sauvage » est qu’aujourd’hui, vous sortez de l’eau couverte d’eaux usées.

Eh bien, je suis désolé, mais la campagne est pour les oiseaux et les insectes, et les agriculteurs qui l’utilisent pour faire votre nourriture.

Ce n’est pas un terrain de jeu pour un groupe de hippies qui se promènent jusqu’à ce que leurs aisselles sentent mauvais, sautent dans une rivière pour laver le BO puis s’assoient toute la nuit, chantant Kumbaya tout en mangeant des haricots cuits froids dans une boîte parce qu’ils ont oublié d’apporter des couverts et personne ne sait allumer un feu.

Par tous les moyens, faites une belle promenade sur un sentier. C’est formidable et sain et il y a beaucoup à regarder. Mais après, monte dans ta voiture et rentre chez toi.

Chargez les idiots

Comme vous le savez, le pays est maintenant en proie à un certain nombre de jeunes gens chics qui veulent interdire le pétrole.

Ils rejoignent un grand groupe de personnes âgées qui veulent interdire l’énergie nucléaire et un gang de Nimbys qui ont déjà réussi à faire interdire les parcs éoliens terrestres.

Bonne chance, alors, chargez votre nouvelle Tesla.