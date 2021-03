NEW YORK (AP) – La propagande de la suprématie blanche a atteint des niveaux alarmants à travers les États-Unis en 2020, selon un nouveau rapport que la Ligue anti-diffamation a fourni à l’Associated Press.

Selon le rapport de mercredi, 5 125 cas de messages racistes, antisémites, anti-LGBTQ et autres messages haineux ont été diffusés à travers des dépliants physiques, des autocollants, des bannières et des affiches. C’est presque le double des 2724 cas signalés en 2019. La propagande en ligne est beaucoup plus difficile à quantifier, et il est probable que ces cas atteignent des millions, a déclaré l’organisation anti-haine.

L’ADL, qui a été fondée il y a plus d’un siècle, a déclaré que l’année dernière avait marqué le plus haut niveau de propagande suprémaciste blanche depuis au moins une décennie. Son rapport intervient alors que les autorités fédérales enquêtent et poursuivent ceux qui ont pris d’assaut le Capitole américain en janvier, dont certains sont accusés d’avoir des liens ou d’exprimer leur soutien à des groupes haineux et des milices antigouvernementales.

«Alors que nous essayons de comprendre et de mettre en perspective les quatre dernières années, nous aurons toujours ces serre-livres de Charlottesville et de Capitol Hill», a déclaré Jonathan Greenblatt, PDG du groupe.

«La réalité est qu’il y a beaucoup de choses qui se sont produites entre ces moments qui ont préparé le terrain», a-t-il déclaré.

Christian Picciolini, un ancien extrémiste d’extrême droite qui a fondé le groupe de déradicalisation Free Radicals Project, a déclaré que la montée de la propagande avec les recruteurs suprémacistes blancs et extrémistes voyait les crises comme des périodes d’opportunité.

«Ils utilisent l’incertitude et la peur causées par la crise pour convaincre les nouvelles recrues de leur récit« nous contre eux », en décrivant« l’autre »comme la cause de leur douleur, de leurs griefs ou de leur perte», a déclaré Picciolini à l’AP. « L’incertitude actuelle causée par la pandémie, la perte d’emplois, des élections houleuses, des protestations contre les assassinats extrajudiciaires par la police de Noirs américains et un calcul national suscité par la longue tradition de racisme de notre pays a créé une tempête parfaite pour recruter des Américains qui ont peur de changement et de progrès. «

La propagande, souvent diffusée dans le but d’attirer l’attention des médias et en ligne, aide les suprémacistes blancs à normaliser leurs messages et à renforcer leurs efforts de recrutement, a déclaré l’ADL dans son rapport. Le langage utilisé dans la propagande est souvent voilé avec une inclinaison patriotique, ce qui le fait paraître bénin à un œil non averti.

Mais certains dépliants, autocollants et affiches sont explicitement racistes et antisémites. Un élément de propagande diffusé par l’Association européenne du patrimoine du New Jersey comprenait les mots «Black Crimes Matter», une référence dérisoire au mouvement Black Lives Matter, ainsi que des statistiques sur la criminalité triées sur le volet sur les attaques contre des victimes blanches par des assaillants noirs.

Un groupe néo-nazi connu sous le nom de Folks Front a distribué des autocollants contenant les mots «White Lives Matter».

Selon le rapport, au moins 30 groupes suprémacistes blancs connus étaient derrière la propagande haineuse. Mais trois groupes – NJEHA, Patriot Front et Nationalist Social Club – étaient responsables de 92% de l’activité.

La propagande est apparue dans tous les États sauf Hawaï. Les niveaux les plus élevés ont été observés au Texas, à Washington, en Californie, au New Jersey, à New York, au Massachusetts, en Virginie et en Pennsylvanie, selon le rapport.

Malgré l’augmentation globale, l’ADL a signalé une forte baisse de la distribution de la propagande de la suprématie blanche dans les collèges et les universités, en grande partie en raison de la pandémie de coronavirus et du manque d’étudiants vivant et étudiant sur le campus. Il y a eu 303 rapports de propagande sur les campus universitaires en 2020, contre 630 en 2019.

Greenblatt a reconnu que les droits à la liberté d’expression permettent une rhétorique que «nous n’aimons pas et nous détestons». Mais lorsque ce discours suscite la violence ou crée les conditions pour normaliser l’extrémisme, il faut s’y opposer, a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de poussière de lutin que vous pouvez saupoudrer dessus, comme si tout allait disparaître », a déclaré Greenblatt. «Nous devons reconnaître que les racines de ce problème sont profondes.»

Morrison est membre de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP. Suivez-le sur Twitter: https://www.twitter.com/aaronlmorrison.