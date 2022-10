La Prop 209 de l’Arizona pourrait ouvrir une nouvelle voie à l’allégement de la dette médicale

La dette médicale omniprésente est l’un des principaux défauts du système de santé américain. Environ 4 Américains sur 10 ont des dettes résultant de leurs frais médicaux ou dentaires, selon des estimations récentes. Les tentatives visant à réduire le fardeau de la dette médicale ont été interrompues, des intérêts particuliers bousillant l’appareil législatif à la fois au Congrès et dans les maisons d’État à travers le pays.

Cette stase fait qu’une initiative de vote à venir pour un vote le mois prochain en Arizona mérite d’être surveillée de près. La proposition 209 de l’Arizona plafonnerait les taux d’intérêt pouvant être facturés pour les dettes médicales : 3 pour cent. Cela limiterait également la capacité des agents de recouvrement à saisir la maison, les biens, l’automobile ou le salaire d’une personne si elle doit de l’argent pour des services médicaux en exemptant une plus grande partie des actifs d’un ménage de la confiscation ou de la saisie-arrêt.

La politique elle-même partage des dispositions clés avec la législation type produite par le National Consumer Law Center et aborde certaines des pratiques les plus cruelles de recouvrement de créances, qui, selon les experts politiques, devraient aider à alléger le fardeau de la dette médicale, en particulier pour les personnes qui ont été traduites en justice par leurs débiteurs et faire face à une saisie-arrêt de salaire ou à la possibilité que leur maison ou leur voiture soit possédée.

“Pour les personnes dans les circonstances les plus désespérées, ce changement de règle va rendre le processus un peu moins cruel pour elles”, a déclaré Joe Gerald, chercheur en services de santé à l’Université de l’Arizona.

Ce qui est tout aussi intéressant, c’est la manière dont ces propositions pourraient devenir loi. Grâce au travail de Healthcare Rising Arizona, qui a rédigé l’initiative de vote et recueilli des signatures pour l’inscrire sur le bulletin de vote, les électeurs auront la possibilité de décider directement de mettre en place ces nouvelles protections des consommateurs. Dans un État actuellement gouverné par une législature républicaine qui est largement favorable au monde des affaires, les perspectives d’une législation comme celle-ci ont été sombres, a déclaré Gerald.

Selon le Medical Debt Policy Scorecard, un projet qui évaluait les lois des États pour protéger leurs résidents contre les dettes médicales, l’Arizona est classé « pauvre », 32e sur 50 États. En 2015, les chiffres les plus récents disponibles au niveau de l’État, l’État avait une part légèrement plus élevée d’adultes de moins de 65 ans déclarant une dette médicale que la moyenne nationale. Les partisans ont dû surmonter une tentative visant à empêcher l’initiative de se présenter sur le bulletin de vote en premier lieu – et d’autres contestations judiciaires peuvent encore attendre si elle finit par passer – mais pour l’instant, ils sont prudemment optimistes quant à la consécration de nouvelles protections lorsque les électeurs se rendent au scrutin. sondages en novembre.

“Le fait est que lorsque vous avez une approche moins gouvernementale dans un État pauvre, les gens se font tout le temps écraser par les entreprises”, a déclaré Rodd McLeod, un agent politique démocrate qui conseille la campagne. “Ce sera un moyen d’avoir un effet sur le nombre de familles aux prises avec des dettes médicales.”

Les groupes nationaux qui se concentrent sur les problèmes de dette médicale surveillent de près l’initiative de l’Arizona. C’est indéniablement dans les mauvaises herbes – les taux d’intérêt fixes et les règles régissant la saisie-arrêt des salaires ne sont pas exactement des autocollants pour pare-chocs – et pourtant, si même ces propositions réussissent aux urnes, cela pourrait ouvrir une nouvelle voie pour s’attaquer à la dette médicale en dehors du cadre législatif conventionnel traiter.

“Serait-il plus facile de faire adopter des dispositions sur la dette médicale par l’initiative du scrutin?” a déclaré Berneta Haynes, avocate au National Consumer Law Center. “Commencer avec quelque chose de très mauvais comme celui-ci, s’il a du succès, cela signifie-t-il que nous pourrions avoir du succès avec des mesures de vote plus simples?”

La dette médicale est un fardeau pour des dizaines de millions d’Américains

Il y a beaucoup à faire. Les estimations du nombre d’Américains ayant des dettes médicales varient considérablement, mais des chiffres récents de la Kaiser Family Foundation évaluent ce nombre à 41% de tous les adultes américains. Un adulte sur 10 devait plus de 5 000 $ pour des services médicaux ou dentaires. Les personnes qui ont une dette médicale ont tendance à avoir des revenus plus faibles, une moins bonne santé et des taux d’invalidité plus élevés, et elles sont plus susceptibles d’être noires. La dette médicale affecte également négativement la santé mentale et physique, en raison du stress et des personnes qui sautent des soins par peur du coût.

Fondation de la famille Kaiser

Bien qu’il y ait eu des efforts supplémentaires pour étendre la couverture sanitaire (Affordable Care Act) et restreindre les pratiques de facturation prédatrices des hôpitaux (No Surprises Act) au niveau fédéral, d’énormes trous subsistent dans le filet de sécurité du système de santé américain. Des rapports récents du New York Times ont révélé jusqu’où les hôpitaux sont toujours prêts à aller pour essayer de forcer les patients à payer les soins, même s’ils peuvent prétendre à des services gratuits, et à percevoir ces paiements s’ils sont en souffrance.

Les États ont été plus actifs – la Caroline du Nord a envisagé un projet de loi sur la réforme de la dette médicale et une législation a été adoptée au Colorado ces derniers mois – mais les progrès peuvent être difficiles. Par exemple, un projet de loi à New York qui aurait interdit aux collectionneurs de mettre des privilèges sur les maisons ou de saisir les salaires au point mort cette année, bien que les défenseurs espèrent qu’il sera relancé en 2023.

Même avec une action plus récente, le Medical Debt Policy Scorecard n’a classé que trois États comme ayant de «bonnes» protections des consommateurs contre la dette médicale. Les autres étaient faibles ou pauvres ; L’Arizona appartient à cette dernière catégorie, même si les réformes proposées aux électeurs pourraient améliorer son statut.

La campagne s’est appuyée sur des témoignages d’Arizonans aux prises avec des dettes médicales, des gens comme Liz Gorski, qui s’est portée volontaire pour recueillir des signatures et des souches pour la proposition 209. Gorski a eu un accident de voiture à l’âge de 15 ans qui l’a mise dans le coma et a l’a laissée avec des besoins de soins de longue durée. Elle a maintenant 33 ans et voit toujours un pneumologue environ une fois tous les trois mois. Elle verra également un neurologue tous les deux mois.

Gorski estime qu’au fil des ans, elle a accumulé jusqu’à 50 000 $ de dettes, une combinaison de son hospitalisation initiale et des difficultés à payer ses soins dans les années qui ont suivi. Elle a essayé de prendre des décisions médicales qu’elle jugeait les meilleures pour elle – comme suivre une thérapie nerveuse au lieu de prendre des analgésiques pour la douleur chronique – mais son assurance ne couvre pas toujours ces services, ce qui augmente ses frais personnels.

La dette qui restait sur son dossier après son premier séjour à l’hôpital lui avait rendu plus difficile l’achat d’une voiture ou d’une maison à l’âge adulte. elle dit que sans Habitat pour l’humanité, elle se serait peut-être retrouvée sans abri. Alors, quand elle a vu une publicité pour la Proposition 209, elle a contacté les organisateurs et leur a demandé comment elle pouvait aider.

“Nous n’étions tous que des adolescents. Aucun de nous n’aurait été préparé à cela », a déclaré Gorski. Elle a soutenu la mesure du scrutin “à cause de mon propre parcours et de ce que moi et mes amis avons vécu et comment cela nous a détruits”.

L’initiative de l’Arizona vise à aider les personnes qui se trouvent dans une situation comme celle de Gorski, où elles ont déjà contracté de lourdes dettes médicales et tentent d’en minimiser les conséquences. Selon Gabriela Elizondo-Craig, boursière de troisième cycle à l’Université de l’Arizona qui a dirigé le projet de tableau de bord, les experts en politique qu’ils ont interrogés ont cité l’amélioration de l’expérience des personnes qui traversent le processus judiciaire sans avocat et la réduction des conséquences pour les personnes après le tribunal comme le les actions les plus conséquentes qu’un État pourrait prendre. Les politiques qui empêchent les gens d’accumuler des dettes médicales en premier lieu – couverture élargie, plus d’aide financière, admissibilité présumée à la couverture santé, etc. – sont une autre option pour les décideurs.

Selon Elizondo-Craig, 26 États ont des règles concernant la saisie-arrêt de salaire ou la saisie de biens, mais seuls 14 États plafonnent les taux d’intérêt pour les dettes médicales, comme le ferait la mesure de vote de l’Arizona.

“Ces politiques se concentrent sur les personnes dans les circonstances les plus extrêmes, mais elles sont aussi celles qui ont le plus besoin de protection”, a-t-elle déclaré.

Il est également possible, a déclaré Gerald, qu’un paysage politique plus strict pour les agents de recouvrement puisse les rendre plus généralement moins agressifs – une sorte d’effet dissuasif bénéfique. C’est spéculatif pour l’instant, mais Elizondo-Craig a déclaré que, de manière anecdotique, elle avait entendu des personnes travaillant dans le recouvrement de créances hospitalières que plus le fardeau administratif des fournisseurs ou des collecteurs était important, moins ils seraient susceptibles de poursuivre les dettes impayées.

Le problème ne disparaît pas, mais les progrès législatifs s’arrêtent. L’Arizona sera un cas test : les électeurs sont-ils prêts à intervenir pour alléger le fardeau de la dette médicale si les législateurs ne le font pas ?

“Je pense que nous allons continuer à voir une augmentation de l’activité”, a déclaré Eva Stahl, vice-présidente des politiques publiques chez RIP Medical Debt, “étant donné la frustration de ne pas pouvoir y remédier au niveau fédéral”.