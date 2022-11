La promotion Star Studded Tennis Premier League crée le buzz sur les réseaux sociaux

La quatrième saison de la Tennis Premier League (TPL) débutera le 7 décembre à Pune. Alors que le tournoi approche à grands pas, son initiative Talent Day a lancé la promotion qui vise à révolutionner le jeu de tennis en Inde avec son format dynamique et passionnant.

A LIRE AUSSI : Ce n’est plus le secret le mieux gardé de l’Inde, Odisha est maintenant “où le Le monde vient jouer’

La promo a rapidement attiré l’attention sur le Web en tant que propriétaires de célébrités tels que Rakul Preet Kaur (copropriétaire des Hyderabad Finecab Strikers), Sonali Bendre (copropriétaire des Pune Jaguars), Taapsee Pannu (copropriétaire des Punjab Tigers) , et les icônes du tennis Leander Paes (copropriétaire de la Mumbai Leon Army) ainsi que Sania Mirza ont partagé la promotion passionnante de leurs poignées de médias sociaux.

La promo a également été partagée par la poignée officielle du réseau Sony. Le réseau est le partenaire de diffusion officiel de la ligue et diffusera toute l’action en direct depuis le stade Balewadi de Pune du 7 au 11 décembre.

Jusqu’à présent, la TPL a joué un rôle crucial dans la mise en lumière du tennis en Inde en aidant à populariser la ligue avec son format innovant et en aidant au développement des joueurs de tennis indiens d’élite. La ligue aide également le sport du tennis à se développer au niveau local.

Kunal Thakkur, co-fondateur de la ligue avec Mrunal Jain, a déclaré : « La promotion de la Tennis Premier League a véritablement enflammé les réseaux sociaux ! Nous avons des questions venant du monde entier et de l’Inde sur la ligue et quand elle va démarrer. Les fans de tennis attendent avec impatience le début de la ligue et c’est formidable de s’engager avec des fans aussi enthousiastes qui nous aident sûrement à rendre la quatrième saison de TPL plus grande que jamais.

La courte vidéo promotionnelle, qui a mis le feu aux médias sociaux, a ajouté au buzz toujours croissant autour de la ligue et a incité les fans de tennis en Inde à attendre avec impatience le coup d’envoi de la ligue.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici