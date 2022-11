La promotion mènera à une ligue plus longue et meilleure ; Impatient d’être relégué : Igor Stimac

Commencer la promotion de la I-League à la Super League indienne lancera le processus où les ligues indiennes s’allongeront et, par conséquent, donneront plus de matchs aux joueurs pour montrer leurs capacités sur le terrain, estime l’entraîneur-chef de l’équipe de football masculin indien Igor Stimac.

Il a été annoncé plus tôt que la feuille de route pour le football indien, telle qu’approuvée par la Confédération asiatique de football en octobre 2019, après consultations avec les clubs ISL et I-League, l’AIFF et ses partenaires marketing, sera suivie. Conformément à la feuille de route, les vainqueurs des saisons 2022-23 et 2023-24 de la I-League auront une chance d’être promus à l’ISL sans aucun frais de participation, sur la base du respect des critères de licence de club.

S’exprimant sur la feuille de route qui attend le football indien, Stimac a déclaré: «Je suis très heureux à ce sujet. Nous avons enfin réussi à convaincre tout le monde de l’importance d’une promotion de la I-League à l’ISL, et c’est un grand pas en avant.

“Cela apportera quelque chose de très important à notre système de ligue – la compétitivité, et cela apportera quelque chose pour lequel les clubs de la I-League devront se battre. J’ai aussi hâte que la relégation commence également, car la compétitivité sera également présente à ce niveau. Cela apportera plus de rythme et d’intensité à de tels jeux », a déclaré Stimac.

Le patron de l’équipe indienne de football masculin estime également que même s’il faudra peut-être quelques années pour que l’ISL s’étende pour inclure un plus grand nombre de clubs, l’étape sera importante.

“Oui, nous devons attendre quelques années pour que cela se produise, mais la ligue deviendra enfin ce qu’elle doit être en termes de taille, de nombre de clubs, etc.”, a-t-il déclaré. “Ce sera vraiment bien pour le football en Inde, car les joueurs auront plus de matches, et nous, en tant qu’entraîneurs de l’équipe nationale, pourrons les voir davantage en action, avant de décider qui appeler.”

Stimac, qui est actuellement en Croatie, a également mentionné qu’il suivrait de près la fortune des clubs de la I-League.

« Les deux dernières années ont été difficiles pour les joueurs des deux ligues, avec la bio-bulle. Mais je voudrais dire à tous les joueurs de la I-League que vous pouvez maintenant profiter du football que vous jouez et vous exprimer. Nous allons vous suivre de près », a déclaré Stimac. “La Coupe d’Asie de l’AFC n’est pas très loin, et tant que vous détenez un passeport indien, vous avez une chance de jouer pour l’équipe nationale.”

Le comité technique de l’AIFF, lors de sa réunion du mois dernier, a recommandé que l’actuel entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine senior, Mahesh Gawli, soit chargé de l’équipe masculine indienne U-20 en tant qu’entraîneur-chef, dans ce qui serait un double rôle pour l’ancien footballeur indien. défenseur central de l’équipe. Stimac a accueilli favorablement la suggestion du comité technique, déclarant qu’elle contribuera à poursuivre le pipeline du football junior au football senior.

« Il est très important que nous maintenions ce genre de continuité du niveau junior au niveau senior, surtout lorsque vous avez des saisons aussi courtes. Bien sûr, nous aimerions qu’il y ait plus de matchs dans la saison, mais Mahesh et moi garderons un œil sur tous les joueurs des deux ligues. Nous avons souvent dû changer les joueurs tous les trois à six mois, les faire tourner, car ils continuent d’être en forme et hors de forme », a déclaré Stimac. “Ce que nous voulons faire à long terme, c’est créer un certain nombre de joueurs de base et construire une équipe plus grande autour d’eux.”

Alors que l’Inde a un peu plus d’un an pour se préparer à la Coupe d’Asie de l’AFC, Stimac utilise la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, pour élaborer des études de cas sur la façon dont différentes équipes se préparent pour un si grand tournoi.

“Au cours des dernières semaines, j’ai suivi différentes équipes nationales qui participeront à la Coupe du monde et comment elles s’y préparent. C’est différent d’une équipe à l’autre. Vous avez les meilleurs, qui organisent des camps peut-être une semaine à l’avance, puis vous avez les équipes asiatiques comme l’Iran ou l’Arabie saoudite, qui sont un excellent exemple. Ils ont arrêté leur ligue nationale en novembre et ils ont donné à leur entraîneur trois-quatre semaines de camp pour se préparer à la Coupe du monde.

“J’étudierai le type de résultats que produisent différents types de préparations et je proposerai également un plan pour nous. Il est très important que nous nous asseyions très bientôt avec la FSDL et que nous planifions le calendrier de la saison prochaine, qui doit donner suffisamment de temps à l’équipe nationale pour se préparer. La Coupe d’Asie aura lieu en janvier 2024, ce qui sera probablement la mi-saison du football indien, nous devons donc planifier avec soin », a déclaré Stimac.

La FIFA, en collaboration avec le ministère de l’Éducation et l’AIFF, a lancé le mois dernier le programme Football for Schools en Inde, qui vise à faire découvrir le beau jeu à 25 millions d’enfants à travers le pays. Alors que Stimac a salué le projet ambitieux, il a également mis en garde contre le manque de persévérance.

“C’est un projet très important pour produire des footballeurs de qualité à long terme, mais nous devons poursuivre le programme au fil des ans. Même si vous ne voyez pas les résultats après un certain temps, vous devez vous y tenir, car c’est un plan à long terme », a-t-il déclaré. « La Chine avait fait quelque chose de similaire récemment, impliquant 50 millions d’enfants, mais ils ont rapidement arrêté le programme. Ils ont investi des sommes colossales, mais tout a pris fin. Nous devons nous assurer que cela ne se produise pas en Inde.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici