La promotion hilarante de Drishyam 2 par Kartik Aaryan

Faites confiance à Kartik Aaryan pour faire les choses à sa manière. L’acteur, fraîchement sorti du succès de Dhamaka et Bhool Bhulaiyaa 2, a promu le dernier film d’Ajay Devgn Drishyam 2 d’une manière unique.

Aaryan a publié un tweet qui se lit comme suit : « Vijay Salgaonkar aur Rooh Baba ne 2 oct ko Goa mein ek sath Paav bhaaji khaayi. Aur 3 oct ko Satsang karke Mumbai laut aaye. Ps – paav bhaaji bohot achhi thi.

Ceci est en référence directe au personnage de Devgn Vijay Salgaonakr dans Drishyam. Il joue un opérateur de télévision par câble dans le film dont la deuxième partie est sortie en salles vendredi dernier.

Même au box-office, Drishyam 2 fait de solides percées et se dirige vers une collection de Rs 100 crore la première semaine. Il a ouvert plus que les plus grands succès hindi de l’année jusqu’à présent, comme Bhool Bhulaiyaa et Brahmastra.

Aaryan a fait référence à un dialogue célèbre dans le film à travers lequel Ajay Devgn et sa famille trompent les policiers locaux sur leur sort et présentent un alibi qui n’était pas là en premier lieu. Plus tard, il a également pris d’assaut le monde des mèmes et est devenu une partie de la culture populaire.

Ajay Devgn et Kartik Aaryan envisagent une bonne année en termes de sorties. Alors que Devgn se prépare pour la sortie de projets tels que Crikus, Maidaan et Bholaa, Aaryan a également une solide programmation avec des films comme Freddy, Shehzada et Satyaprem Ki Katha.

Beaucoup dépend de ces deux acteurs et de leurs projets à venir, et donc la camaraderie entre eux ne fera que les aider professionnellement.

