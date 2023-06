La promotion EXCLUSIVE BetMGM MLB gagne 1 000 $ de bonus pour les lecteurs FanSided

Les fans de la MLB qui attendent une chance de profiter de leur équipe préférée ont de la chance grâce à la promotion de bonus de 1 000 $ de BetMGM.

Nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent avec BetMGM et déposez 10 $ ou plus verront leur premier pari soutenu par la maison jusqu’à 1 000 $ !

Continuez à lire pour savoir comment vous pouvez sécuriser le soutien de BetMGM en quelques minutes aujourd’hui.

BetMGM MLB Promo

Si vous manquez votre premier pari sur BetMGM Sportsbook, vous recevrez un remboursement complet en paris bonus correspondant à ce que vous avez risqué jusqu’à 1 000 $ – tant que vous suivez nos instructions étape par étape.

Voici comment vous pouvez réclamer votre bonus de la seconde chance :

Inscrivez-vous avec BetMGM Sportsbook (aucun code promotionnel requis) Vérifier votre identité et votre emplacement Déposez 10 $ ou plus

C’est ça!

Une fois que vous vous êtes inscrit et que vous avez déposé 10 $ ou plus, votre premier pari sur BetMGM sera protégé par un crédit maison.

Voyons maintenant comment utiliser au mieux cette opportunité.

Paris sur le futur MLB 2023

Il existe des tonnes de façons amusantes de soutenir votre équipe préférée sur BetMGM Sportsbook, y compris les paris à terme – des paris qui ne seront pas réglés immédiatement.

Vous pourriez parier sur votre équipe pour gagner un certain nombre de matchs, faire les séries éliminatoires, gagner leur division, gagner les World Series et plus encore !

La meilleure partie des paris comme ceux-ci est que beaucoup d’entre eux sont assortis de cotes positives, ce qui vous donne la possibilité de multiplier votre investissement.

Par exemple, vous pourriez parier sur une équipe comme les Orioles (troisième meilleur record en MLB) pour remporter les World Series à +3000 cotes. Si vous utilisiez le soutien total de BetMGM et pariez 1 000 $ là-dessus, vous gagneriez 30 000 $ INSANE s’ils gagnaient !

Sinon, vous recevrez un remboursement du pari bonus pour un autre coup.

Quelle que soit l’équipe sur laquelle vous décidez de parier, faites-le avec BetMGM dans votre dos.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.