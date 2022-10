La promotion de la crypto-monnaie de Kim Kardashian est jugée illégale par la SEC – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

La Securities & Exchange Commission a accusé Kim Kardashian pour « vanter sur les réseaux sociaux une sécurité d’actif crypto offerte et vendue par EthereumMax sans divulguer le paiement qu’elle a reçu pour la promotion ». Kim est accusée d’avoir omis de divulguer qu’elle a été payée 250 000 $ pour promouvoir l’actif de crypto-monnaie. Elle a accepté de régler les accusations avec la SEC et paiera 1,26 million de dollars en pénalités, remboursement et intérêts. Kim a également accepté de coopérer avec l’enquête en cours de la SEC sur cette affaire.

Plus à propos Kim Kardashian

“Mme. Kardashian est ravie d’avoir résolu cette affaire avec la SEC”, a déclaré un avocat de Kim. HollywoodLa Vie. “Kardashian a pleinement coopéré avec la SEC dès le début et elle reste disposée à faire tout ce qu’elle peut pour aider la SEC dans cette affaire. Elle voulait mettre cette affaire derrière elle pour éviter une dispute prolongée. L’accord qu’elle a conclu avec la SEC lui permet de le faire afin qu’elle puisse aller de l’avant avec ses nombreuses activités commerciales différentes.

Le message de Kim sur les jetons EMAX d’EthereumMax comprenait un lien vers le site Web de la marque. “Cette affaire nous rappelle que, lorsque des célébrités ou des influenceurs approuvent des opportunités d’investissement, y compris des titres d’actifs cryptographiques, cela ne signifie pas que ces produits d’investissement conviennent à tous les investisseurs”, a déclaré le président de la SEC. “Nous encourageons les investisseurs à considérer les risques et opportunités potentiels d’un investissement à la lumière de leurs propres actifs financiers.” Le président a également noté que les célébrités sont tenues de divulguer combien elles divulguent combien elles sont payées lors de la promotion d’actifs de sécurité.

Cette histoire se développe…

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant