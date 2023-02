La promotion de FTX était leur activité secondaire. Maintenant, ils recollent les morceaux.

La première fois que Gabriel Trompiz a entendu parler du programme d’ambassadeurs étudiants FTX, c’était par le biais d’un message LinkedIn.

Il avait été identifié comme quelqu’un qui pouvait représenter et promouvoir l’échange cryptographique dans son collège. Trompiz a rapidement postulé via le lien qui lui a été envoyé et est devenu ambassadeur du campus FTX peu de temps après.

Aucun contrat n’a été signé et Trompiz dit qu’il n’a pas été payé. Mais il s’est vu confier une tâche : promouvoir l’entreprise auprès de ses camarades étudiants pour l’aider à développer sa base d’utilisateurs en Europe.

FTX était déjà gestion d’un programme d’ambassadeurs de campus en Afrique, dans le même but de faire connaître l’échange aux autres étudiants. Des appels aux étudiants pour qu’ils s’impliquent et deviennent des ambassadeurs du campus ont été partagés sur le compte Twitter de FTX Africa.

Fortunate Atueyi, qui fréquente l’Université du Nigeriaétait l’un d’entre eux et a fréquemment organisé des événements et des ateliers sur FTX.

“Ils s’attendent à voir environ 500 à 1 000 ou 1 500 étudiants présents. Vous leur enseignez donc les crypto-monnaies, la technologie blockchain et, surtout, les avantages de l’utilisation de FTX”, a-t-il déclaré à Make It de CNBC.

Contrairement à Trompiz, Atueyi dit qu’il était payé – tant qu’il accomplissait certaines tâches et atteignait des objectifs. Le rôle ne se limitait pas à fournir une éducation sur l’échange. Au lieu de cela, il a déclaré que le fait de référer les gens et de les amener à s’inscrire, et de s’assurer qu’ils commençaient à négocier et à déposer de l’argent en était un élément crucial.

Des documents vus par CNBC confirment l’implication de Trompiz et Atueyi avec FTX en tant qu’ambassadeurs étudiants. Ni FTX ni les cabinets d’avocats représentant l’échange de crypto en difficulté, Sullivan & Cromwell et Landis, Rath & Cobb, n’ont répondu à une demande de commentaires de CNBC sur cet article.