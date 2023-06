La promotion Bet365 Iowa expire ! Pariez 1 $, obtenez 365 $ de bonus avant qu’il ne soit trop tard

Les parieurs sportifs de l’Iowa ont un accès exclusif à la MEILLEURE promotion de tous les paris sportifs, mais vous manquez de temps pour la réclamer !

Bet365 Sportsbook célèbre son récent lancement dans votre état avec une promotion presque trop belle pour y croire.

Vous serez récompensé avec 365 $ en paris bonus (!!) simplement pour vous inscrire et parier votre premier 1 $ (avec un dépôt de 10 $) sur n’importe quel pari, c’est garanti !

Voici comment vous pouvez débloquer votre gain garanti aujourd’hui pendant la durée de cette offre :

Bet365 Iowa Promo

Ne vous arrêtez pas maintenant car vous n’êtes qu’à quelques pas de bloquer la meilleure offre de paris sportifs.

Voici comment vous pouvez réclamer votre gain de pari bonus :

Inscrivez-vous avec Bet365 Sportsbook (aucun code promotionnel requis) Vérifier votre identité et votre emplacement Déposez 10 $ ou plus Pariez 1 $ ou plus sur n’importe quel pari avec une cote de -500 ou plus (-400, -200, +100, etc.)

Chaque étape ci-dessus est essentielle pour activer cette offre, alors assurez-vous de déposer au moins 10 $ et ne pariez pas sur un trop gros favori !

Il convient également de noter que vous ne recevrez pas vos fonds bonus tant que ce premier pari n’aura pas été réglé, alors n’hésitez plus et pariez sur quelque chose qui se termine ce soir !

Comment parier sur Bet365

Vos options sont presque illimitées avec 365 $ de paris bonus à votre disposition, alors parcourons-les.

Tout d’abord, vous pouvez parier sur N’IMPORTE QUEL sport disponible, de la saison régulière MLB au PGA Tour et NASCAR et tout le reste.

Vous pouvez également combiner vos paris sur vos sports et équipes préférés dans un pari – un pari où plusieurs sélections doivent toutes être réussies – pour vraiment augmenter vos chances.

Mais vous aurez beaucoup d’options même si vous ne voulez vous en tenir qu’à un seul jeu !

Vous pouvez parier sur la ligne d’argent, la propagation, le total des points, les accessoires individuels des joueurs, les lignes alternatives et plus encore. Lorsque vous tenez compte des augmentations de cotes, du suivi des paris en direct et d’autres promotions amusantes de Bet365, il est difficile de battre ce qu’ils proposent.

Découvrez l’expérience de pari que vous avez manquée et Verrouillez la meilleure offre de l’entreprise pendant que vous le pouvez encore !

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.