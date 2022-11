La promotion à l’ISL est une grande motivation pour les clubs de la I-League, déclare Shabbir Ali

La promotion des équipes de la I-League en Super League indienne est quelque chose qui motivera énormément les clubs de la I-League, estime l’ancien capitaine indien Shabbir Ali.

L’AIFF a annoncé plus tôt que la feuille de route pour le football indien, telle qu’approuvée par la Confédération asiatique de football en octobre 2019, après consultations avec les clubs ISL et I-League, l’AIFF et ses partenaires marketing. Conformément à la feuille de route, les vainqueurs des saisons 2022-23 et 2023-24 de la I-League auront une chance d’être promus à l’ISL sans aucun frais de participation, sur la base du respect des critères de licence de club.

Shabbir Ali, qui est également président du comité consultatif de l’AIFF et membre du comité exécutif, a estimé que la promotion serait importante pour l’écosystème du football indien.

“Il est très important pour tous les clubs, joueurs et officiels que nous ayons une promotion de la I-League à l’ISL. Cela incite beaucoup les clubs à gagner le championnat », a déclaré l’ancien attaquant indien. “Non seulement vous gagnez la I-League et obtenez le prix en argent et avez un titre à votre nom, mais vous pouvez également accéder à la ligue supérieure, ce qui est une grande motivation.”

Shabbir Ali lui-même avait obtenu une promotion en tant qu’entraîneur avec des clubs comme Salgaocar dans la Ligue nationale de football et Mohammedan Sporting dans la I-League.

“J’ai aidé Salgaocar et Mohammedan à obtenir une promotion, et je peux vous dire que c’est toujours un moment brillant pour un club, quand tout se met en place et que les fruits de votre travail acharné portent leurs fruits”, a-t-il déclaré. “Cela signifie également que vous devez planifier méticuleusement la prochaine saison. Il y a beaucoup de changements dans l’équipe, et en tant qu’entraîneur, vous devez faire venir de nouveaux joueurs pour jouer à un niveau supérieur.

L’homme de 66 ans a également mentionné qu’au fil du temps, l’AIFF et ses parties prenantes doivent se pencher sur la perspective d’une relégation.

« Ce n’est jamais facile d’être relégué, mais c’est aussi une partie essentielle du jeu. Surtout dans la dernière partie de la saison, les équipes de la moitié inférieure n’ont pas beaucoup de motivation sur le terrain. Vous jetez la relégation dans le mélange, et ils se battront bec et ongles pour l’éviter », a-t-il déclaré. « Cela rend la ligue beaucoup plus compétitive.

“Obtenir des sponsors, établir de nouveaux budgets pour jouer à un niveau supérieur, recruter de nouveaux joueurs, se préparer à des opérations de niveau supérieur, tout cela fait partie intégrante du jeu, et la promotion mettra cela en mouvement”, a déclaré Shabbir Ali. « J’ai eu la chance de les vivre. Bien que les ressources n’aient peut-être pas été aussi importantes à l’époque qu’aujourd’hui, je pense que l’excitation de la promotion sera la même.

