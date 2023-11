La promotion 2024 s’engage à signer avec Mizzou Basketball

Le garde de 6 pieds 5 pouces a été le premier membre de la classe 2024 à s’engager dans le Missouri, annonçant sa décision le 29 juin. Barrett a confirmé à PowerMizzou.com il a l’intention de signer cette semaine. Barrett a connu une bonne année sur le circuit Nike EYBL cet été, avec une moyenne de 9,2 points, 5,4 rebonds et 2,9 passes décisives lors des matchs de poule et aidant MOKAN Elite à atteindre les quarts de finale du tournoi Peach Jam. Barrett se prépare actuellement pour sa dernière saison dans une nouvelle école, car il s’intégrera à la Link Academy pour la première fois cet hiver.

Marshall a dit PowerMizzou.com il signera mercredi. Marshall s’est initialement engagé à Auburn en décembre de l’année dernière, mais a inversé sa trajectoire au printemps et s’est engagé à s’engager dans le Missouri cet été. Le natif de Marietta, en Géorgie, de 7 pieds, joue actuellement pour les Cold Hearts dans la ligue Overtime Elite. Au cours de huit matchs préparatoires, Marshall affiche une moyenne de 8,6 points, 4,8 rebonds et 0,9 bloc en 15,2 minutes par sortie.

Allen a pris son engagement le 7 août et a confirmé PowerMizzou.com il tiendra sa cérémonie de signature samedi. Son lien avec l’entraîneur-chef associé Charlton « CY » Jeune , originaire de Miami, a joué un grand rôle dans le recrutement d’Allen. Un an après avoir aidé AZ Compass Prep à atteindre le match de championnat des GEICO Nationals, aux côtés de l’attaquant de première année des Tigers. Trent Pierce l’attaquant de 6 pieds 7 pouces est revenu dans son ancienne équipe, Norland High School, dans l’espoir de mener les Vikings à un championnat d’État.

La recrue la mieux classée de Mizzou s’est engagée chez les Tigres le 22 septembre et a déclaré PowerMizzou.com il signera le lundi 13 novembre. Le gardien de 6 pieds 5 pouces a joué sur les circuits Adidas 3SSB et Nike EYBL et a assisté aux événements NBPA Top 100 et Adidas Eurocamp cet été. L’Arkansan passera sa dernière année à chercher à réaliser une série éliminatoire approfondie avec Little Rock High School.