La promo de l’émission de retour de Karan Kundrra suscite de drôles de réactions, les internautes l’appellent “sasta Vampire Diaries”

Après avoir conquis les cœurs avec son passage dans Bigg Boss 15 et avoir été le partenaire idéal de Tejasswi Prakash, Karan Kundrra marque son retour dans les feuilletons quotidiens de fiction. Karan sera bientôt vu dans le drame fantastique romantique Ishq Mein Ghayal avec le concurrent de Jhalak Dikhhla Jaa 10 Gashmeer Mahajani et Reem Shaikh.

La première promo de l’émission est sortie et donne un aperçu du monde mystérieux de Veer (Karan), Isha (Reem) et Armaan (Gashmeer). L’intrigue de base du spectacle tourne autour d’un duo de frères loups-garous, tombant amoureux de la même fille. La promo d’Ishq Mein Ghayal peut vous donner un déjà vu ou des flashbacks de Twilight, Pyaar Ki Ek Kahani, et même The Vampire Diaries. De plus, le duel entre Karan et Gashmeer est plutôt risible et peu intense.

Regardez la promo







Même les internautes sont à fond sur la promo, et ils ont partagé des points de vue comiques à ce sujet. Un utilisateur a écrit : “Itni achi series ka kya satyanaash kr rahe ho ? Aur koi kaam ni bacha tha ? Bhagwaan ka vaasta hai aese ghatia kaam na kiya karo.” Un autre utilisateur a écrit : “Karan Kundra n’est définitivement pas Damon Salvatore…”. Un autre internaute a laissé tomber une note, faisant un panoramique de l’émission et a écrit: “Sérieusement, ils ont copié les journaux de vampires et Twilight ?? Aur kuch nhi mila? En regardant la bande-annonce, je peux dire à quel point cette série va être horriblement flop. chaque série plus je suis désolé pour les pauvres acteurs qui ont accepté de faire partie de ces absurdités. TVD et Twilight étaient des séries et des films épiques. Pourquoi n’apportez-vous rien d’original. Arrêtez de courir et de copier des films et séries hollywoodiens.

Bien que les fans de Karan Kundrra aient accueilli la série, quelques utilisateurs se sont moqués de sa présence et de son dialogue. Un utilisateur a appelé “Chaque fois que la caméra fait un panoramique sur Karan Kundra, “Hello Brother”. Un autre utilisateur a appelé “Vampires daires ka sasta version.” Ishq Mein Ghayal sera diffusé sur Colors.