La promo art de Venom: The Last Dance révèle qu’un cheval ne sera pas le seul animal à être venimisé – Spoilers

La première bande-annonce de Venom: The Last Dance a vu le symbiote titulaire se lier à un cheval pour se faire une promenade surpuissante à travers le désert avec Eddie. Il semblerait désormais que ce ne soit pas le seul animal à être venimisé plus tard cet automne.

De nouvelles illustrations promotionnelles pour le film ont été mises en ligne aujourd’hui grâce à des t-shirts à venir ; sur ceux-ci, nous voyons que Venom s’est lié d’amitié avec une grenouille et un poisson, bien que ce dernier semble être l’un de ces jouets « Big Mouth Billy Bass » des années 90.

Bien qu’il y ait aussi quelques clichés sympas de Venom, il ressemble en grande partie au même que la dernière fois que nous l’avons vu, donc il n’y a rien de particulièrement remarquable à discuter à ce sujet.

Sans surprise, il n’a toujours pas de logo de poitrine blanche et, à l’approche de la suite de Venom et Venom: Let There Be Carnage, il semble que Sony n’ait tout simplement pas compris comment…