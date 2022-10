La promesse irréaliste de gros sous – Kelowna Capital News

Si l’on en croit les publicités en ligne, les publications sur les réseaux sociaux et les commentaires sur les sites Web, il existe un secret rapide et facile pour réussir financièrement.

Chaque semaine, de nombreux emplacements en ligne promettent de 15 000 à 20 000 dollars par mois pour ce qui est décrit comme «un travail en ligne facile à domicile».

Les offres prétendent également qu’il s’agit d’un revenu à temps partiel, ne travaillant que quelques heures par jour.

Le travail est décrit comme quelque chose que n’importe qui peut faire, sans compétences spécialisées.

Les chiffres ne semblent pas réalistes. Les employeurs qui ont du mal à embaucher du personnel augmentent le salaire qu’ils offrent, mais c’est beaucoup d’argent à tous points de vue.

Les entreprises légitimes qui embauchent pour un travail d’entrée de gamme ou non qualifié ne paient pas environ 200 $ ou plus de l’heure. Le salaire minimum de la Colombie-Britannique est de 15,65 $ l’heure.

Les postes de métiers spécialisés, qui paient bien au-dessus du salaire minimum, ne se rapprochent nullement de la rémunération offerte pour les postes de travail à domicile apparaissant en ligne.

Selon les chiffres du gouvernement fédéral, le salaire médian d’un plombier dans la région de Thompson Okanagan en Colombie-Britannique est de 31 $ l’heure. Pour un électricien travaillant dans le même secteur, le salaire médian est de 29 $ de l’heure et pour un mécanicien automobile, il est de 25 $ de l’heure. Ces chiffres datent de novembre 2021 et sont les plus récents disponibles. Les emplois de métiers exigent une formation et ne seraient pas décrits comme un travail facile.

Considérez la compensation pour d’autres emplois.

Le salaire de base d’un membre de l’Assemblée législative est de 115 045,93 $. Les ministres du cabinet provincial et le chef de l’opposition gagnent 172 586,90 $.

Le premier ministre John Horgan a un salaire de 218 587,27 $.

Un programme incitatif pour amener de nouveaux médecins en Colombie-Britannique offre un salaire de départ de 295 457 $ par année, ainsi qu’une prime à la signature et un programme d’exonération de prêt de cinq ans. C’est pour un travail hautement qualifié. Les médecins suivent un programme de formation long et difficile avant de pouvoir exercer dans cette province. Encore une fois, il n’y a aucun moyen de décrire le travail d’un médecin comme un poste facile à faire pour n’importe qui.

Ce qui reste? Les plans pyramidaux prédateurs et autres stratagèmes d’enrichissement rapide attirent les gens avec la promesse de beaucoup d’argent pour peu d’efforts. Cependant, de telles offres ne sont pas bonnes. Ceux qui rejoignent ces programmes doivent d’abord effectuer un paiement, puis essayer d’en recruter d’autres.

Pour la plupart, ces emplois ne tiennent pas leurs promesses. Les seuls qui gagnent réellement de l’argent dans de tels stratagèmes sont ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide.

La majorité ne gagnent pas d’argent et peuvent perdre ce qu’ils ont payé.

De plus, si de telles offres fonctionnaient, on pourrait s’attendre à voir des amis et des voisins faire face à un afflux soudain d’immenses richesses.

Il ne devrait pas falloir beaucoup plus qu’une brève vérification logique pour considérer ces promesses de gros sous comme irréalistes.

Ceux qui prennent le temps d’examiner les revendications et les promesses rejetteront ces offres comme ridicules. Ceux qui se précipitent aveuglément risquent de perdre.

John Arendt est le rédacteur en chef de Summerland Review.

