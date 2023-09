La promesse (et les limites) du rayonnement protonique pédiatrique

Lorsque vous apprenez que votre enfant est atteint d’un cancer du cerveau ou d’une autre tumeur agressive, vous êtes intensément concentré sur le présent immédiat. Quel traitement – ​​quelle combinaison de chirurgie, de chimiothérapie ou de radiothérapie – aidera le mieux votre enfant à survivre ? Mais comme la plupart des enfants vivent bien après leur diagnostic de cancer, il est également important de considérer comment les traitements qu’ils subissent actuellement pourraient les affecter plus tard, même à l’âge adulte.

Un choix auquel certains parents peuvent être confrontés est de rechercher ou non un nouveau type de rayonnement appelé thérapie par faisceau de protons, au lieu du rayonnement X conventionnel, afin de réduire potentiellement les effets secondaires nocifs chez leur enfant en développement. La thérapie par faisceau de protons est considérée par certains experts comme une avancée majeure dans le traitement du cancer. D’autres, cependant, hésitent à se laisser emporter par le battage médiatique du début sans preuves à plus long terme. Malgré cela, les gens voyagent très loin pour que leurs enfants puissent recevoir une protonthérapie dans la poignée de centres où elle est proposée.

Quatre éminents radio-oncologues ont expliqué à US News ce que les parents devraient comprendre sur la protonthérapie et ses avantages possibles :

Réduire les effets secondaires du traitement du cancer est un objectif majeur. (Avec l’aimable autorisation de la clinique Mayo)

La thérapie par faisceaux de protons est une forme de rayonnement qui peut réduire les effets secondaires tardifs par rapport aux rayons X conventionnels. Le faisceau précis et l’absence de dose de sortie – qui est un rayonnement inutile puisque le faisceau de rayons X conventionnel traverse la tumeur et traverse le corps avant de sortir de l’autre côté – épargne les tissus sains et normaux dans les zones en développement telles que le cerveau, le cœur. et les poumons.

Le cancer du cerveau chez l’enfant est considéré comme l’une des utilisations de la protonthérapie les plus fondées sur des données probantes. Cela peut prévenir des effets tardifs tels qu’une perte auditive ou une capacité réduite à réussir à l’école. Cependant, du moins pour l’instant, la protonthérapie n’offre pas de possibilités de guérison plus élevées que les rayons X traditionnels.

Le cerveau est la zone la plus courante où les enfants développent des tumeurs cancéreuses nécessitant une radiothérapie, explique le Dr Torunn Yock, directeur de la radio-oncologie pédiatrique à Hôpital général du Massachusetts et professeur agrégé à la Harvard Medical School.

« Comme le cerveau pédiatrique continue de croître et de se développer, si vous l’irradiez pendant ce processus, il ne continuera pas à croître et à se développer comme il le ferait normalement », dit-elle. « Et cela conduit, avec le temps, à un ralentissement du développement, qui se manifeste par une baisse des tests neurocognitifs. »

Plus l’enfant est jeune, plus il existe un risque de retard de développement, explique Yock. « Un enfant de 2 ans est très différent d’un enfant de 15 ans en termes de développement cérébral, donc les conséquences néfastes sont beaucoup plus importantes chez l’enfant de 2 ans. »

De toute évidence, il y a un avantage à ne pas irradier les tissus cérébraux sains, dit-elle. Par exemple, éviter les centres visuels et auditifs du cerveau peut éviter aux enfants une perte ou une déficience de la vue ou de l’audition.

La thérapie par faisceau de protons permet aux médecins d’administrer la même dose qu’avec une radiothérapie traditionnelle, tout en réduisant la dose – et les complications – aux tissus normaux et sains, explique le Dr Sameer Keole, directeur médical du programme de thérapie par faisceau de protons à Clinique Mayo en Arizona. Il permet également d’utiliser une dose plus élevée que le rayonnement X traditionnel (également appelé rayonnement photonique) pour traiter les tumeurs résistantes, tout en protégeant les tissus environnants.

Avec les radiations traditionnelles envoyées au cerveau, les radiations se dispersent. « Ce rayonnement collatéral expose de grandes quantités de cerveau à de faibles doses de rayonnement », explique le Dr Thomas Merchant, président de radio-oncologie à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude de Memphis, Tennessee. Des doses de rayonnement encore plus faibles peuvent être nocives, ajoute-t-il.

Technologie de faisceaux de protons massifs en coulisses. (Avec l’aimable autorisation de la clinique Mayo)

En novembre 2015, le nouveau centre de protonthérapie St. Jude Red Frog Events – le seul centre de protonthérapie au monde dédié uniquement au traitement des enfants – a commencé à traiter des enfants atteints de cancers agressifs, notamment de tumeurs cérébrales et de lymphome hodgkinien. « Il existe certaines tumeurs cérébrales chez les enfants pour lesquelles nous devons traiter l’ensemble du cerveau et de la colonne vertébrale », explique Merchant. « Si nous administrons une protonthérapie, nous n’aurons pas de rayonnement de sortie dans la poitrine et l’abdomen comme lorsque vous traitez une personne avec une radiothérapie conventionnelle. » Cela pourrait réduire les effets secondaires à long terme sur le cœur et les poumons.

Avec la forme la plus récente de protonthérapie, appelée balayage par faisceau de crayon – qui conforme ou façonne la dose de rayonnement la plus élevée à la tumeur ciblée – il est possible de réduire la zone de « marge » autour de la tumeur exposée au rayonnement, explique Merchant. Cette méthode, utilisée par St. Jude, pourrait éventuellement réduire le risque de cancers secondaires.

Le Dr Anita Mahajan, professeur et chef de la radio-oncologie pédiatrique au MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas, déclare que lorsqu’elle décrit la protonthérapie aux parents, elle souligne que la protonthérapie est radiation.

La plus grande différence, explique-t-elle, est que la particule subatomique, le proton, s’arrête là où les oncologues en ont besoin. « Il faut qu’il entre, mais nous pouvons l’empêcher de sortir. »

Cette capacité à éviter d’autres organes est importante. « Par exemple, si nous traitons un jeune enfant pour un rhabdomyosarcome pelvien [a muscle and connective tissue cancer]l’une des choses que nous pourrions faire est d’éviter les plaques de croissance dans les fémurs », dit Mahajan. « Cela pourrait vous poser moins de problèmes d’asymétrie de croissance des jambes à mesure qu’elles vieillissent. »

Avenir la fertilité est un facteur dans la planification du traitement du cancer. Dans les cas de radiations autour de la région pelvienne, il est parfois possible d’éviter les ovaires chez une jeune fille ou les testicules chez un garçon.

« Roue de hamster de vaisseau spatial »

Un proton est une particule atomique chargée positivement. En protonthérapie, une machine puissante appelée accélérateur de particules accélère les protons pour atteindre un niveau d’énergie élevé. La technologie est massive – trois étages et pèse plus de 100 tonnes – nécessitant un logement spécial au sein d’une installation de traitement pour contenir l’équipement et délivrer les faisceaux de protons. Un dispositif rotatif appelé portique libère des protons vers la tumeur sous différents angles. Tu peux faites une visite virtuelle rapide de thérapie par faisceaux de protons à la Mayo Clinic en Arizona.

Salle de traitement au centre de protonthérapie St. Jude Red Frog Events. (Avec l’aimable autorisation de l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude/Peter Barta)

Dans la salle de soins, les patients sont positionnés sur une table ou dans un fauteuil spécialisé. Des tomodensitogrammes ou IRM sont effectués avant chaque traitement pour garantir un positionnement précis. Certains enfants ont besoin d’un sédatif pour dormir pendant le traitement, tandis que d’autres, qui peuvent rester immobiles, peuvent rester éveillés.

Les patients peuvent avoir besoin de dispositifs d’immobilisation pour les maintenir dans la position appropriée et précise pour chaque traitement par faisceau de protons. En cas de cancer du cerveau, les patients portent généralement un masque sur mesure pour maintenir leur position.

Les parents peuvent accompagner leurs enfants à la salle de traitement et les voir s’installer avant le début du traitement, explique Mahajan. Un spécialiste de la vie de l’enfant fait partie de l’équipe pour aider les enfants et les familles à faire face à toute l’expérience du patient.

Bien que le traitement lui-même soit indolore, les effets secondaires peuvent inclure des problèmes de peau tels que gonflement, sécheresse, cloques ou desquamation – similaires à la radiothérapie traditionnelle. La fatigue, les nausées et les vomissements sont également des effets secondaires et sont également dus à d’autres traitements que les patients reçoivent, comme la chimiothérapie.

Meg McQuillan de Riverside, Connecticut, se souvient de l’initiation de son fils à la thérapie par faisceaux de protons il y a trois ans, lorsqu’il était traité au Mass General pour un type de tumeur cérébrale appelé médulloblastome. Lui et d’autres patients ont baptisé cet appareil la « roue de hamster du vaisseau spatial ».

Les jeunes acceptent le processus de traitement avec enthousiasme, dit Keole. « Les enfants sont durs », dit-il. « Parfois, ils sont beaucoup plus coriaces que les adultes. Dans l’ensemble, ils ont une bonne attitude. »

Il y en a 23 exploiter des centres de faisceaux de protons aux États-Unis, selon l’Association nationale de protonthérapie, inégalement répartie dans tout le pays. Seule une partie existe dans le contexte d’un programme de lutte contre le cancer axé sur la pédiatrie. Entre 500 et 600 patients pédiatriques reçoivent chaque année une radiothérapie protonique, selon l’estimation approximative de Yock.

Avec un traitement typique d’une durée de six semaines, les familles sont confrontées à la difficulté de se rendre dans un hôpital pour enfants doté d’un centre de protonthérapie, de trouver un logement et de prendre des dispositions pour les autres enfants à la maison.

La protonthérapie coûte environ deux fois plus cher que la radiothérapie traditionnelle. Le coût moyen d’un traitement complet par radiothérapie protonique est estimé à 40 000 dollars.

La création d’un nouveau centre de protons représente un investissement énorme. « Si vous regardez simplement les coûts initiaux, cela sera trois à quatre fois plus cher que les photons », explique Yock. « C’est absolument intensif en termes de personnes et d’équipements nécessaires, ainsi que d’assurance qualité, d’ingénieurs et de physiciens. C’est une énorme équipe qui est nécessaire pour le faire fonctionner en toute sécurité, avec un bon contrôle qualité. »

Yock a co-écrit une étude publiée en décembre 2015 dans la revue Cancer, qui comparait le rapport coût-efficacité de la radiothérapie protonique par rapport à la radiothérapie traditionnelle chez les enfants atteints de médulloblastome. L’étude, qui a utilisé des modèles pour mesurer les effets secondaires à long terme et les coûts associés en matière de traitement, de participation au marché du travail et de qualité de vie, a révélé que la protonthérapie était rentable.

Comme le dit Mahajan, « Si nous pouvons prévenir certains déficits neurocognitifs, problèmes endocriniens, problèmes de croissance, déformations du squelette, ceux-ci aideront cet enfant à être plus productif dans la société et à nécessiter moins d’interventions médicales à l’avenir. »

L’assurance couvre généralement le coût de la protonthérapie lorsqu’un cancer est considéré comme curable, explique Yock : « Dans 98 % des cas, nous réussissons à obtenir un traitement pédiatrique pour les patients », dit-elle.