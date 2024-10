La promesse et les défis des conversions de bureaux en logements au centre-ville

Chaque futur appartement a besoin de son propre lavabo, de ses toilettes et de sa fenêtre, ce qui peut s’avérer extrêmement coûteux à rénover dans un ancien immeuble de bureaux ou d’entrepôt.

Pourtant, à l’hôtel de ville et ailleurs dans le centre-ville, les responsables ont déclaré que le côté positif des immeubles de bureaux du centre-ville pourrait être leurs dalles de sol relativement petites, ou la configuration de l’espace utilisable à chaque étage, généralement centrée autour de ce qui pourrait être une future fenêtre de chambre permettant en naturel lumière. Les bâtiments dotés de petites dalles de sol se prêtent plus facilement à une réutilisation adaptative – comme une conversion en résidences – qu’un grand entrepôt avec peu de lumière naturelle.

La ville demande à la législature de l’État de créer un « crédit de conversion » ou un crédit d’impôt pour aider à compenser les coûts de conversion d’un immeuble de bureaux en résidences. Une partie de la proposition de budget de la ville 2025 du maire de St. Paul, Melvin Carter, prévoit également une dispense de 1 million de dollars des frais municipaux pour rendre moins coûteuse la poursuite des conversions de bureaux en logements, ainsi que l’accélération du traitement des demandes de conversion via le processus d’autorisation de la ville.

« Il s’agit d’une série de choses qui figurent dans son budget concernant la revitalisation du centre-ville », a déclaré Nicolle Goodman, directrice du ministère de la Planification et du Développement économique de St. Paul.

Nouveau chef de projet

Sa demande de budget appelle à un nouveau chef de projet au sein de PED pour superviser les conversions de bureaux en logements.

« Le principal chef de projet que je cherche à embaucher est de soutenir les projets de développement à mesure qu’ils progressent dans le processus municipal », a déclaré Goodman. « Il s’agit simplement d’ajouter de la capacité. C’est bien d’avoir quelqu’un qui peut mener à bien ces projets.

Pourtant, toutes les conversions ne sont pas résidentielles, et tous les projets ne sont pas automatiquement une réussite.

Des questions sur la manière et l’opportunité d’adopter des conversions de bâtiments vers de nouveaux usages ont émaillé un débat autour de l’avenir du bâtiment Allen au 287 Sixth St. E.

Le 13 novembre, le conseil municipal de St. Paul entendra un appel déposé par GB Realty Acquisitions, LLC de Carlsbad, en Californie, qui espère convertir 85 % de l’immeuble de bureaux en un entrepôt commercial, tout en conservant le rez-de-chaussée et sous-sol tel quel.

Le Conseil d’appel de zonage de St. Paul a rejeté leur demande pour une dérogation de zonage fin septembre.

Projets en cours

Rebecca Noecker, membre du conseil municipal de St. Paul, qui représente le centre-ville et préside l’Autorité du logement et du réaménagement de la ville, a noté que d’autres conversions clés d’espaces de bureaux sont déjà en cours.

En collaboration avec le Conseil métropolitain, la ville a lancé un appel d’offres pour développer un terrain vacant – un ancien emplacement bancaire – autour de l’arrêt de tramway de la gare centrale du centre-ville, à côté des rues Fifth et Cedar. Des entretiens avec un développeur potentiel sont en cours.

Bigos Management convertit le Galtier Plaza vacant, anciennement Cray Plaza, dans la Basse-Ville en sept niveaux de logements, et Sherman Associates convertit également l’immeuble de bureaux Landmark Towers de 26 étages surplombant Rice Park en logements résidentiels. De plus en plus d’unités résidentielles sont mises en service dans une ancienne tour Ecolab de la rue Wabasha, désormais surnommée « Stella ».

« Entre Galtier et Landmark Towers, il y aura 359 nouvelles résidences », a déclaré Noecker. « Donc, ce transfert du bureau vers le résidentiel est déjà en cours. »

Ailleurs au centre-ville, la ville consacre environ 11 millions de dollars à l’amélioration des parcs, la plupart au parc Pedro, qui avait auparavant passé une décennie à planifier les limbes des rues 10e et Robert.

Et St. Paul Public Works aura investi quelque 240 millions de dollars dans des travaux de reconstruction routière entre 2023 et 2025, y compris des améliorations à Minnesota Street, Robert Street, Wabasha Street et au pont Kellogg reliant le centre-ville à l’East Side de la ville.

