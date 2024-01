La promesse d’un nouveau départ avec Galaxy AI – Samsung Global Newsroom

Une nouvelle ère de connexion, de créativité et de collaboration a commencé aujourd’hui chez Galaxy Unpacked à San Jose.

Le 17 janvier, Samsung Electronics a annoncé une nouvelle ère d’IA mobile avec le lancement de sa série Galaxy AI S24, qui change à jamais la façon dont nous interagissons avec le monde via nos appareils mobiles.

TM Roh, président et responsable de l’activité Mobile eXperience (MX) chez Samsung Electronics, a présenté la série Galaxy S24 dans son discours d’ouverture, soulignant que Samsung Galaxy sera une passerelle ouverte pour des expériences d’IA sécurisées et significatives à l’échelle mondiale.

« Le Galaxy S24 est véritablement le téléphone du futur », a déclaré TM Roh. « Avec Samsung Galaxy AI, nous allons remodeler le paysage technologique. Nous ouvrons un nouveau chapitre sans barrières pour libérer votre potentiel.

Avec de toutes nouvelles façons de se connecter, de rechercher, de créer et de jouer, poursuivez votre lecture pour découvrir comment Samsung utilise l’IA pour créer des expériences centrées sur l’humain qui ouvrent de nouvelles possibilités.

Galaxy Unpacked 2024 : 5 points forts en un coup d’œil

La communication est la clé de notre vie quotidienne. C’est pourquoi Galaxy AI propose des fonctionnalités d’IA innovantes pour améliorer l’expérience utilisateur, permettant une communication transparente partout et à tout moment. Drew Blackard, vice-président de la gestion des produits mobiles chez Samsung Electronics America, a présenté cette nouvelle gamme de fonctionnalités pour la série Galaxy S24 via une démonstration en direct.

La série Galaxy S24 propose Live Translate, des traductions d’appels bidirectionnels en temps réel au sein de l’application d’appel native. La fonctionnalité prend en charge les traductions audio et textuelles dans 13 langues maximum, quel que soit le téléphone utilisé par l’autre personne. De plus, Galaxy AI est plus sécurisé car il fonctionne sur l’appareil au lieu de s’appuyer sur des systèmes cloud externes.

La présentation a souligné comment la série Galaxy S24 peut être utilisée facilement au quotidien. L’appareil peut servir d’interprète personnel à l’utilisateur, qu’il soit perdu et demande son chemin ou commande de la nourriture dans un restaurant. De plus, lorsqu’un utilisateur envoie un SMS, Chat Assist traduit immédiatement le message, permettant aux utilisateurs d’envoyer facilement des SMS avec des amis dans la langue qu’ils parlent le plus à l’aise. Drew Blackard a expliqué qu’avec Transcript Assist, les utilisateurs peuvent créer et partager de courts résumés de conversations enregistrées ou utiliser Note Assist pour rester organisés pendant les réunions. Enfin, la nouvelle fonctionnalité Android Auto permet aux conducteurs de naviguer en toute sécurité, d’accéder à leurs médias préférés et de rester connectés sur la route.

Samsung a une longue histoire de partenariat pour repousser les limites de ce qui est possible afin d’offrir des expériences de pointe et haut de gamme. TM Roh est revenu sur scène et a présenté Google comme le principal partenaire pour diriger l’ère de l’IA mobile avec la série Galaxy S24.

Suite à cette annonce, Cathy Edwards, vice-présidente de la recherche Google, a dévoilé Circle to Search, une nouvelle façon permettant aux utilisateurs de rechercher intuitivement n’importe quoi sur leur téléphone, d’un simple geste et sans changer d’application.

Outre des fonctionnalités de recherche innovantes, la série Galaxy S24 protège les informations personnelles des utilisateurs. En travaillant en étroite collaboration avec Google, Samsung a développé un appareil pour rendre le processus de recherche plus sécurisé, offrant aux utilisateurs une transparence totale et un contrôle total. Dans les paramètres Advanced Intelligence, chaque utilisateur peut décider s’il souhaite autoriser le traitement en ligne et toutes les fonctionnalités de l’IA.

Le Galaxy S24 Ultra peut maximiser la liberté de création des utilisateurs grâce à une vaste suite d’outils d’IA, alimentés par un tout nouveau moteur ProVisual. Tara Rael, spécialiste produit chez Samsung Electronics America, est montée sur scène et a diffusé une vidéo de concert du populaire groupe K-POP TOMORROW X TOGETHER (TXT) tournée avec le Galaxy S24 Ultra. La vidéo, filmée comme si l’utilisateur était assis au premier rang, utilisait le zoom nocturne sur le Galaxy S24 Ultra.

Avec la série Galaxy S24, les utilisateurs peuvent désormais profiter des expériences de caméra natives du Galaxy sur leurs applications de réseaux sociaux préférées. La puissance de l’IA s’étend également à la vidéo, où les utilisateurs peuvent créer et regarder n’importe quelle vidéo en mode Instant Slow-mo, même s’ils ne l’ont pas filmée de cette façon. Ils peuvent également utiliser le double enregistrement pour créer des vlogs 4K en utilisant simultanément les caméras avant et arrière. Désormais, toute personne possédant la série Galaxy S24 peut produire du contenu de qualité professionnelle sans équipement supplémentaire.

Quick Share, la fonctionnalité de partage de fichiers de Galaxy, a également évolué. Grâce au partenariat avec Google, les utilisateurs peuvent désormais partager facilement des fichiers sur tous les appareils Android et PC Windows.

Les dernières fonctionnalités d’IA nécessitent une technologie de puce de pointe. C’est pourquoi la série Galaxy S24 est équipée de Qualcomm Snapdragon® Plateforme mobile 8 Gen 3 pour Galaxy et Exynos 2400 de Samsung, respectivement. Grâce à ceux-ci, l’appareil offre une convivialité supérieure et un gameplay plus rapide et plus fluide ainsi qu’un module de traçage de rayons pour une expérience de jeu plus immersive.

Grâce à Galaxy AI, les performances de la batterie de la série Galaxy S24 sont constamment optimisées. Combiné à une autonomie de batterie encore plus longue, les utilisateurs peuvent désormais profiter de sessions de jeu extra longues.

Le design du Galaxy S24 Ultra utilise du titane pour la première fois sur le smartphone Galaxy pour une sensation haut de gamme inégalée et une durabilité améliorée. Modèle le plus fin à ce jour, l’appareil dispose d’un écran avant plat compatible avec le S Pen et d’un écran plus vif et plus durable avec des cadres uniformes.

La prochaine frontière de l’innovation peut et doit faire davantage pour les personnes et la planète. Pour la première fois sur un appareil Galaxy, la batterie du Galaxy S24 Ultra contient au moins 50 % de cobalt recyclé, tandis que tous les aimants du haut-parleur sont fabriqués à partir de 100 % d’éléments de terres rares recyclés. De plus, chaque série Galaxy S24 est emballée dans du papier 100 % recyclé. Pour l’avenir, l’entreprise vise à incorporer au moins un matériau recyclé dans chaque module de tous ses produits mobiles d’ici 2030, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement durable.

Ensuite, Matthew Wiggins, responsable du laboratoire de solutions de santé de Samsung Research America, a présenté comment Galaxy AI lance une toute nouvelle ère de santé numérique avec quatre nouveaux indices intelligents d’analyse du sommeil pour la Galaxy Watch.

Pour conclure la présentation, Matthew Wiggins a donné un aperçu passionnant du tout nouvel appareil de santé et de bien-être de Samsung, puissant et accessible : le Galaxy Ring.

C’est fini ! Si vous n’avez pas pu suivre l’intégralité de l’événement, jetez un œil à la vidéo ci-dessous pour une rediffusion complète de la vitrine Unpacked 2024 de janvier. Restez à l’écoute de la couverture complète de l’événement par Samsung Newsroom pour en savoir plus sur la nouvelle ère technologique, le tout alimenté par Galaxy AI.