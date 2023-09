La promesse des possibilités : la PWHL pourrait transformer le paysage du hockey international

Dominika Lásková était encore sous le choc quelques minutes après avoir été repêchée pour jouer pour Montréal dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (PWHL).

Alors qu’elle se dirigeait vers la scène pour rencontrer la directrice générale Danièle Sauvageau, ses coéquipières nationales tchèques ont pris des photos d’elle, rayonnantes de fierté.

Sélectionné au quatrième tour du repêchage inaugural de lundi, Lásková a été le premier des cinq joueurs tchèques à entendre leur nom appelé. Des joueurs de huit pays différents ont été sélectionnés.

« Étant venu d’Europe et de République tchèque, je pense que c’est formidable pour les petites filles de chez nous de voir qu’il y a une possibilité pour elles de jouer [alongside] les meilleurs joueurs du monde », a déclaré Lásková, un défenseur droitier qui peut également jouer vers l’avant.

Lásková a remporté un championnat la saison dernière avec les Toronto Six de la Premier Hockey Federation, une ligue aujourd’hui disparue qui comptait des joueurs d’au moins 10 pays en compétition en 2022-2023, selon Elite Prospects.

Mais il n’y a jamais eu de ligue de hockey professionnel féminin réunissant toutes les meilleures joueuses du monde, et c’est ce que la PWHL a décidé d’accomplir.

La ligue pourrait ouvrir le paysage du hockey féminin international, un domaine dans lequel le Canada ou les États-Unis ont remporté toutes les médailles d’or olympiques et championnats du monde jusqu’à présent.

L’attaquante américaine Hilary Knight a été l’une des joueuses qui ont négocié une convention collective historique avec les propriétaires de la nouvelle ligue, garantissant des avantages comme une allocation de logement et un salaire moyen de 55 000 $ US.

Ce sont des choses qui n’existaient pas lorsqu’elle a commencé à jouer au hockey professionnel en 2012 et qui l’ont poussée à devenir membre fondatrice du conseil d’administration de l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA). L’un des objectifs de l’association était de permettre aux meilleurs du monde de jouer ensemble dans une ligue.

« J’en suis étonné du point de vue d’un partisan, car on n’a jamais vu les esprits du hockey de différents pays se rencontrer du côté féminin », a déclaré Knight aux journalistes plus tôt ce mois-ci.

« Nous le voyons jour après jour du côté de la LNH et du côté masculin, mais nous ne faisons qu’effleurer la surface de la direction que nous pouvons prendre pour le jeu et le développement. »

« Cela va le rendre plus compétitif »

L’attaquante suisse Alina Müller était la joueuse européenne la mieux repêchée lundi. Elle a été sélectionnée au troisième rang du repêchage de la PWHL par Boston, ce qui lui a permis de rester dans la ville où elle a accumulé des points avec la Northeastern University au cours des dernières années.

Müller croit que la ligue contribuera à réduire l’écart entre le Canada, les États-Unis et le reste du monde. Elle a cité la Finlande, la République tchèque et la Suisse comme quelques-uns des pays déjà en plein essor et qui constituent un défi pour les puissances traditionnelles.

« Cela va rendre les choses plus compétitives pour tout le monde », a déclaré Müller. « Le style du hockey européen va se rapprocher de plus en plus de la façon dont le hockey est joué ici. »

REGARDER | Alina Müller réagit après avoir été sélectionnée par Boston lors du repêchage de la PWHL :

Alina Muller sur le fait d’être le 3e choix au classement général de Boston au repêchage de la PWHL Anastasia Bucsis parle à l’attaquant suisse du fait qu’il a été repêché 3e au total par Boston lors du repêchage de la PWHL.

En tant que capitaine de longue date de la République tchèque, Alena Mills a contribué à orchestrer l’ascension de son pays sur la scène internationale, les menant à une place aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Après cela, elle a remarqué que les matchs de l’équipe commençaient à apparaître à la télévision. Les enfants des écoles découvraient l’équipe de hockey féminin. La visibilité a créé un changement.

« C’est comme si notre pays tout entier avait commencé à se soucier du hockey féminin tchèque après nous avoir vus aux Jeux olympiques », a-t-elle déclaré.

Mills a pris sa retraite du programme national tchèque au printemps dernier après avoir mené l’équipe à ses premières médailles aux championnats du monde : une médaille de bronze en 2022 et 2023.

L’une des raisons pour lesquelles elle a pris sa retraite est de se concentrer uniquement sur le hockey en club, dans le but de jouer dans la PWHL. Elle n’a pas entendu son nom lundi, mais les équipes auront un certain nombre de postes d’agent libre à pourvoir avant le début de la saison en janvier.

Mills a joué professionnellement en Russie, en Finlande et en Suède, mais il est attiré par l’idée de jouer dans une ligue nord-américaine où les meilleurs s’affrontent.

« Vous pouvez vous comparer à eux », a déclaré Mills. « Vous êtes motivé et vous apprendrez peut-être à leur retirer la rondelle. Vous apprenez à vous améliorer et à les battre. »

Cela signifie qu’une gardienne de but remarquable comme la Suédoise Emma Söderberg, qui a mené le Canada en prolongation en quarts de finale du Championnat du monde 2023, verra les tirs d’une joueuse comme Sarah Nurse plus d’une fois par an.

Mills peut imaginer un monde dans lequel les joueurs commenceraient à se demander s’ils joueront pour leur pays parce qu’ils ne veulent pas perdre de temps avec leurs équipes professionnelles.

L’ancienne capitaine de l’équipe nationale tchèque, Alena Mills, estime que la nouvelle PWHL contribuera au développement du hockey international. Son pays a remporté sa toute première médaille de bronze aux championnats du monde 2022 au Danemark. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)

« Pour nous, joueuses, les Jeux olympiques et les championnats du monde, c’est le mieux que nous puissions faire », a-t-elle déclaré.

« Cela a toujours été notre priorité, et ce serait intéressant et amusant de voir s’il ne s’agissait pas seulement de hockey international, mais que le hockey professionnel devienne la chose à regarder, la chose à jouer, la chose à laquelle participer et cela devient le meilleur hockey. »

La longue centralisation, une chose du passé ?

En Amérique du Nord, la création de la PWHL pourrait également changer la façon dont les équipes nationales sont sélectionnées. La période de résidence ou de centralisation de plusieurs mois, au cours de laquelle les espoirs de l’équipe nationale canadienne et américaine déménagent au même endroit pour s’entraîner ensemble avant les Jeux olympiques, pourrait appartenir au passé.

« Il y aura peut-être une opportunité de centraliser un mois ou autre, mais ce ne sera pas du tout la même structure », a déclaré la directrice générale de Toronto, Gina Kingsbury, ancienne vice-présidente des opérations hockey de Hockey Canada et qui dirige l’équipe nationale féminine. programme depuis 2018, a déclaré plus tôt ce mois-ci.

La PWHL pourrait changer la façon dont l’équipe nationale canadienne se prépare pour des tournois comme les Jeux olympiques, car les périodes de centralisation prolongées pourraient devenir obsolètes. (Nathan Denette/Associated Press)

Dans un communiqué, un porte-parole de Hockey Canada a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir à quoi pourrait ressembler la centralisation pour l’équipe nationale féminine avant les Jeux olympiques de 2026.

« Notre programme continuera à fonctionner pendant les trêves internationales pendant que nous évaluons la programmation et la programmation en collaboration avec la PWHL », indique le communiqué.

Il est également probable que cela change qui participera aux camps de l’équipe nationale. Plus de ressources et de développement pour les joueurs pourraient prolonger leur carrière, a déclaré Knight, ce qui signifie que davantage de femmes pourront faire du hockey leur travail à temps plein.

En conséquence, Knight s’attend à plus de concurrence pour les places sur la liste. Elle voit cela comme une bonne chose.

« Je pense que c’est excitant parce que vous allez voir des joueurs vraiment atteindre leur apogée alors qu’ils n’en ont jamais eu la chance auparavant. »