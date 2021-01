Thomas Tuchel a averti « qu’il n’y a pas de temps à perdre » en remportant des trophées majeurs à Chelsea.

Le nouveau patron de Chelsea a souligné son ambition de terminer dans le top quatre cette saison, de remporter la Ligue des champions et la FA Cup avant de se battre pour le titre l’année prochaine.

Tuchel est déterminé à offrir du succès et un football divertissant et sa promesse plaira au propriétaire Roman Abramovich, déterminé à faire de Chelsea à nouveau le meilleur club du football anglais.

«Nous devons être prêts à concourir», a déclaré Tuchel.

«Chelsea est le club où vous concourez pour des trophées et il n’y a pas de temps à perdre. En tant que manager, il n’y a pas de temps à perdre.

«Honnêtement, maintenant que nous sommes en compétition pour la FA Cup, nous allons nous préparer à rivaliser absolument au plus haut niveau en Ligue des champions.

«Nous voulons créer une équipe contre laquelle il n’est absolument pas amusant de jouer et nous voulons créer une équipe suffisamment confiante pour battre n’importe qui en deux matchs, ce qui est possible, et à partir du dernier, le début de la saison prochaine, nous voulons être prêt à combler l’écart avec Man City, Liverpool.

«Je suis très réaliste. Je suis dans un club dont l’ADN est de gagner et de remporter des trophées.