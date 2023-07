La promesse de soutien de la Turquie à l’adhésion de la Suède à l’OTAN est liée aux objectifs de sécurité et d’adhésion à l’UE

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

La Turquie a fait une promesse surprise d’abandonner son opposition à l’adhésion de la Suède à l’OTAN, ouvrant la voie à l’adhésion du pays nordique à l’alliance militaire occidentale.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé l’accord lundi après des entretiens avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson.

Stoltenberg a déclaré que la Turquie avait accepté de soutenir la candidature de la Suède à l’OTAN – en soumettant la question à un vote au Parlement – en échange d’une coopération plus approfondie avec la Suède sur les questions de sécurité et d’un engagement de la Suède à relancer la quête de la Turquie pour l’adhésion à l’UE. L’accord stipule également que la Suède et la Turquie vont intensifier leurs échanges et leurs investissements.

La Hongrie, la seule autre résistance de l’OTAN à la Suède, devrait également abandonner son opposition. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré mardi que la ratification par son pays de l’adhésion de la Suède à l’OTAN n’était plus qu’une « question technique ».

Erdogan a été inhabituellement silencieux depuis que l’accord a été rendu public, refusant de commenter les raisons de son apparent changement d’avis sur l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Il reste à voir à quelle vitesse la question sera abordée par le Parlement turc.

Voici les facteurs clés, et les incitations possibles, que la Turquie envisage en envisageant l’entrée de la Suède dans l’OTAN.

LA TURQUIE EST PRÉOCCUPÉE PAR LE TERRORISME ET LES MANIFESTATIONS ANTI-ISLAM

L’opposition d’Erdogan à l’adhésion de la Suède à l’OTAN s’est fortement concentrée sur sa conviction que le pays nordique a été trop indulgent envers les éléments des diasporas turque et kurde que la Turquie considère comme des menaces pour la sécurité – à savoir, les personnes associées à des groupes kurdes militants et d’autres liées à un 2016 tentative de coup d’Etat contre Erdogan.

Un accord signé entre la Turquie, la Suède et la Finlande l’année dernière visait à répondre à certaines de ces préoccupations, et la Suède a récemment renforcé ses lois antiterroristes, rendant le soutien à une organisation extrémiste passible d’une peine pouvant aller jusqu’à huit ans d’emprisonnement.

La Suède affirme également avoir réprimé les activités des personnes liées au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui a mené une insurrection de 39 ans en Turquie.

En vertu de l’accord présenté lundi, la Suède a déclaré qu’elle travaillerait également contre l’aile syrienne du PKK, connue sous le nom de YPG.

Un problème connexe pour Erdogan a été les manifestations anti-Turquie et anti-Islam organisées à Stockholm, dont certaines impliquaient l’incendie du Coran.

Bien que condamnées par le gouvernement suédois, les manifestations ont suscité de vives réactions de la part de la Turquie, qui a critiqué la Suède – qui dispose de solides protections en matière de liberté d’expression – pour avoir « autorisé » les manifestations publiques de sentiments anti-musulmans.

Mais la façon dont la Suède traite les groupes militants kurdes a toujours été bien plus importante pour la Turquie que les manifestations, a déclaré Cigdem Ustun, secrétaire général du Centre d’études économiques et de politique étrangère à Istanbul.

Ustum a décrit les déclarations de la Turquie sur les incendies du Coran comme « un outil dans les négociations ». ajoutant que « pour la Turquie, il s’agissait principalement d’organisations terroristes ».

LA TURQUIE VEUT DES AVIONS DE COMBAT F-16 DES ÉTATS-UNIS

La promesse d’Erdogan à Stoltenberg de soumettre l’adhésion de la Suède à l’OTAN à un vote de ratification au Parlement turc pourrait également avoir été liée aux efforts de la Turquie pour moderniser la flotte d’avions de combat F-16 du pays.

La Turquie a demandé aux États-Unis l’autorisation d’acheter 40 nouveaux F-16, ainsi que des kits pour moderniser sa flotte existante. La demande a été soutenue par la Maison Blanche mais s’est heurtée à l’opposition du Congrès. Les responsables américains et turcs ont insisté sur le fait qu’un tel accord ne serait pas lié à l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Mais quelques heures après qu’Erdogan ait apparemment abandonné son veto sur la Suède, le président Joe Biden a signalé que les États-Unis avaient l’intention de procéder à la vente du F-16 en consultation avec le Congrès. Dans une déclaration saluant l’accord d’Erdogan de porter la candidature de la Suède à l’OTAN devant le Parlement, Biden a déclaré qu’il travaillerait avec la Turquie « pour renforcer la défense et la dissuasion dans la zone euro-atlantique ».

Le plus grand critique de l’accord sur le F-16, le président de la commission des relations étrangères du Sénat, Bob Menendez, DN.J, a semblé adoucir sa position, affirmant qu' »il pourrait y avoir une voie à suivre ». Menendez s’est opposé à tout accord sur le F-16 en raison de la menace potentielle pour le voisin de la Turquie, la Grèce.

Les F-16 « ont été une partie importante des négociations bien qu’il n’y ait aucun lien formel », a déclaré Ustun. « Il est évident qu’il y a eu des progrès à cet égard. »

LA TURQUIE VEUT DEVENIR MEMBRE DE L’UE

Tôt lundi, Erdogan a fait un avertissement surprise qu’il bloquerait la tentative de la Suède de devenir un allié de l’OTAN à moins que les membres européens de l’organisation militaire « ouvrent la voie » à la Turquie pour rejoindre le plus grand bloc commercial du monde.

C’était la première fois qu’Erdogan liait ainsi les aspirations des deux pays.

Suite à ses remarques, les responsables européens ont rejeté tout lien entre l’adhésion de la Suède à l’OTAN et la candidature de la Turquie à l’UE depuis 36 ans.

« Vous ne pouvez pas lier les deux processus », a déclaré la porte-parole de la Commission européenne, Dana Spinant.

Stoltenberg a réitéré ce point, affirmant que les relations de la Turquie avec l’UE n’étaient « pas un problème pour l’OTAN, c’est un problème pour l’Union européenne ». Mais, a-t-il déclaré aux journalistes, « ce que la Suède a convenu aujourd’hui en tant que membre de l’UE était de soutenir activement les efforts visant à redynamiser le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE ».

La Suède a également déclaré qu’elle chercherait à améliorer les arrangements douaniers et prendrait des mesures pour mettre en œuvre des voyages européens sans visa pour les citoyens turcs.

Pourtant, rares sont ceux qui s’attendent à une accélération des négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE, qui ont stagné en 2018 en raison du recul démocratique du pays et de son piètre bilan en matière de droits de l’homme.