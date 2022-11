La promesse de soins sociaux est mise en doute alors que Rishi Sunak “retardera le plafond des coûts jusqu’en 2025”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une promesse des conservateurs de «réparer» le système de protection sociale brisé de la Grande-Bretagne en imposant un plafond sur les coûts a été remise en question, Rishi Sunak se préparant à annoncer un retard important.

La politique phare de Boris Johnson en matière de protection sociale ne serait pas introduite avant 2025, ce qui devrait permettre d’économiser au moins 1 milliard de livres sterling par an.

Cela signifie que le Premier ministre et son chancelier Jeremy Hunt n’auront pas à présenter le plafond dans le budget d’automne de la semaine prochaine – repoussant la question jusqu’au prochain examen des dépenses.

M. Sunak a suggéré un report “indéfini” du plafond avant d’accepter qu’il soit initialement reporté de deux ans pour éviter des dommages politiques, selon Les temps.

M. Johnson a annoncé devant le n ° 10 “que nous réglerons la crise des soins sociaux une fois pour toutes” lors de sa prise de pouvoir en juillet 2019.

En tant que chancelier, M. Sunak s’est ensuite engagé à limiter à 86 000 £ le montant que les Britanniques doivent dépenser pour les soins personnels, ainsi qu’à rendre plus généreuse l’aide sous condition de ressources.

Le chancelier de l’époque avait également annoncé son intention d’augmenter l’assurance nationale dans le cadre d’un prélèvement spécial pour aider à financer le plan de protection sociale – mais l’idée a été abandonnée pendant le mandat de courte durée de Liz Truss.

L’ancienne ministre Nadine Dorries faisait partie des alliés de Johnson critiquant le demi-tour apparent sur l’un des grands engagements de l’ancien Premier ministre.

“Compte tenu de tout ce que Hunt a dit lorsque le président de [health select committee], je suis très surpris », a tweeté l’ex-secrétaire à la culture. Elle a ajouté: “Cela coûterait 1 milliard de livres sterling en 2023/24 pour des réformes désespérément nécessaires – un chiffre d’erreur d’arrondi du Trésor.”

Alors que le retard pourrait permettre d’économiser 1 milliard de livres sterling la première année, on pense qu’il pourrait atteindre 3 milliards de livres sterling par an si la politique de protection sociale était indéfiniment mise à l’écart.

On dit que M. Sunak et son M. Hunt réfléchissent à une répartition 50-50 des réductions de dépenses et des hausses d’impôts pour combler un trou noir dans les finances publiques pouvant atteindre 60 milliards de livres sterling.

On dit qu’ils envisagent d’augmenter le taux d’imposition supérieur de 45% ou d’abaisser le seuil du taux supérieur en dessous de 150 000 £ pour attirer des personnes plus riches.

Iain Duncan-Smith a averti qu’il y aurait une “profonde inquiétude” parmi les députés conservateurs “si nous dépassions les hausses d’impôts”. Jusqu’à 50 députés pourraient voter contre toute hausse “extravagante”, a déclaré un ancien ministre Le télégraphe.

Pendant ce temps, l’analyse de l’Institute of Fiscal Studies a révélé que les projets de prolongation du gel des abattements fiscaux pourraient rapporter 30 milliards de livres sterling par an d’ici 2026, plus que prévu, en raison de l’inflation.

Le Premier ministre exhortera Nicola Sturgeon et d’autres dirigeants décentralisés à être “pragmatiques” quant aux réductions de dépenses lors de pourparlers en face à face jeudi.

Le premier ministre écossais et chef du SNP devrait souligner l’importance d’éviter les mesures « d’austérité dommageables ».