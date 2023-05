La promesse de service du roi définit la monarchie moderne du Royaume-Uni

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — S’il est un fil conducteur des festivités marquant le couronnement du roi Charles III, c’est bien l’idée de service public. C’était là quand Charles s’est tenu devant un enfant de chœur à l’abbaye de Westminster samedi et a promis de servir. C’était là, selon les mots de son fils, le prince William, lors du concert de dimanche au château de Windsor. Et c’est là le jour du volontariat que le roi a appelé le jour férié de lundi au Royaume-Uni

C’est un mot étrange de la bouche d’un roi – pas exactement l’étoffe des contes de fées, ou des monarques menant des armées au combat, ou criant : « Qu’on leur coupe la tête ! Cela fait plus de 260 ans qu’un roi britannique n’a pas dirigé de troupes sur le terrain, et Charles est légalement interdit de se mêler de politique.

Malgré les signes extérieurs du pouvoir médiéval exposés lors du couronnement, une monarchie moderne relie la famille royale au peuple du Royaume-Uni et des 14 autres pays que Charles sert à la tête de l’État.

On se souvient de son grand-père, le roi George VI, pour avoir séjourné à Londres pendant les bombardements allemands de la Seconde Guerre mondiale, montrant aux gens qu’il était avec eux.

Sa mère, la reine Elizabeth II, s’est fait aimer de la nation avec 70 ans de fonctions publiques, saupoudrant un peu de poussière d’étoile royale sur les communautés de Belfast à Brighton. En tant que jeune princesse, elle a promis que « toute ma vie, qu’elle soit courte ou longue, sera consacrée à votre service ».

Elle l’a fait non seulement avec des coupures de ruban banales et des plantations d’arbres, mais aussi en remontant le moral des travailleurs de la santé pendant la pandémie et en soutenant des œuvres caritatives qui ont aidé les anciens combattants et les personnes défavorisées.

Le règne de Charles et l’avenir de la monarchie dépendront de la capacité de lui et de son héritier, le prince William, à maintenir ce lien dans un pays beaucoup moins respectueux de la royauté que celui qui a applaudi le couronnement d’Elizabeth en 1953.

« C’est un mariage entre le monarque et le peuple », a déclaré l’ancien correspondant royal de la BBC, Michael Cole. « Sa vie a été consacrée au service. Et je pense que vous allez voir cela de plus en plus. Il y est très engagé. Il est tout à fait sincère et ce sera aux autres de juger – et j’espère qu’ils jugeront équitablement et honnêtement – parce que personne ne peut douter de ses bonnes intentions. »

Tout au long du week-end, Charles s’est engagé à servir et a reconnu le service des autres. Lorsqu’il est entré dans l’abbaye de Westminster samedi matin, avec quatre garçons de page portant le train de sa robe fluide, il est passé devant des premiers ministres et des dignitaires mondiaux.

Mais dans les chapelles latérales, à l’abri des caméras, se trouvaient des centaines de personnes habituellement anonymes qui font vibrer le Royaume-Uni. Des gens comme Barbara Swinn, une bibliothécaire de York, Kim Beck, qui travaille avec des réfugiés afghans à Solihull, et Naomi Brock, qui fait du travail communautaire et s’occupe de quatre enfants adoptifs, ainsi que de cinq des siens, à Olney. Tous ont été invités à l’abbaye pour honorer leur service à leurs communautés.

Le prince William a repris le thème dimanche soir alors que 20 000 personnes se sont rassemblées à l’ombre du château de Windsor pour un concert avec Lionel Richie, Katy Perry et Take That.

Après avoir salué le travail de son père pour protéger l’environnement et aider les plus démunis, William s’est tourné vers les autres.

« Je tiens également à exprimer ma fierté et ma gratitude envers les millions de personnes qui servent – dans les forces armées, dans les salles de classe, les services hospitaliers et les communautés locales », a-t-il déclaré. « J’aimerais pouvoir vous mentionner tous. Votre service nous inspire.

Le thème s’est poursuivi jusqu’au dernier acte de lundi du week-end de vacances, une affaire moins fastueuse qui s’appelle « The Big Help Out ». Dans l’espoir d’inspirer une nouvelle génération de bénévoles, le palais de Buckingham a demandé aux habitants de tout le pays de donner quelques heures à des œuvres caritatives locales.

C’est un rôle moderne pour une monarchie moderne.

En tant que chef d’État cérémonial de la Grande-Bretagne, le roi est un symbole de stabilité et d’unité qui aide la nation à célébrer ses victoires et la console pendant les périodes d’adversité.

Certains soutiennent que ces fonctions sont mieux remplies par un chef d’État élu, et non par un homme de 74 ans qui a hérité de la richesse et du statut par un accident de naissance. Mais les partisans soutiennent que la Grande-Bretagne est mieux lotie avec un monarque héréditaire, au-dessus de la mêlée des partis politiques, qui n’a pas à affronter régulièrement les électeurs.

Ce débat, mis en sourdine récemment par respect pour la reine vieillissante, devrait s’intensifier pendant le règne de Charles. Il y a eu des rumeurs à ce sujet au cours du week-end, lorsque la police a arrêté des manifestants anti-monarchistes.

« Ces arrestations ne visaient pas à protéger les gens du mal, mais à protéger le roi de l’embarras », a déclaré Graham Smith, chef du groupe de campagne Republic. « C’était l’État qui voulait réprimer la dissidence afin de présenter l’image d’un public reconnaissant et consentant au moment du sacre. »

D’autres ont grommelé que le couronnement était trop rempli des signes extérieurs de l’Église d’Angleterre pour un pays qui n’est pas très religieux, trop d’apparat médiéval pour une nation moderne qui a abandonné de nombreuses formalités du passé, et trop d’implication militaire. pour une puissance mondiale diminuée.

Ces traditions constituent les fondements historiques de la monarchie et confèrent à la famille royale sa majesté et sa mystique.

Mais Charles – et William – savent que cela ne suffit pas.

Un jour après que la couronne a été placée sur la tête de Charles, William a terminé son discours – comme sa grand-mère des décennies plus tôt – en s’engageant à poursuivre le travail de son père.

« Je m’engage à vous servir tous », a déclaré l’héritier.