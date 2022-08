La promesse de Liz Truss d’avancer des réductions d’impôts critiquée par Rishi Sunak

L’engagement de LIZ Truss d’avancer les réductions d’impôts d’octobre à avril est aujourd’hui bafoué par son rival Rishi Sunak.

Le favori de la direction conservatrice veut un budget d’urgence en septembre pour supprimer sa hausse de 1,25% de l’assurance nationale.

L’engagement de Liz Truss d’avancer les réductions d’impôts d’octobre à avril est aujourd’hui bafoué par son rival Rishi Sunak Crédit : Reuters

Rishi Sunak dit que les plans de Truss ne “toucheront pas les côtés” pour aider les familles à faire face à la crise du coût de la vie Crédit : Paul Edwards

Elle envisage de suspendre l’écoprélèvement sur les factures d’énergie et appelle à des réformes majeures.

Mais en ripostant dans The Sun, M. Sunak dit que ses plans ne «toucheront pas les côtés» pour aider les familles à faire face à la crise du coût de la vie.

Et il dit que la suppression de la taxe sur la santé et les soins sociaux ne ferait économiser à quelqu’un sur le salaire vital que 59 £ par an, et un revenu médian de 170 £.

Il accuse Mme Truss de “boosterisme aux yeux étoilés” avec des affirmations selon lesquelles un ralentissement peut être vu.

Son camp a riposté, un allié le qualifiant de “père fondateur d’une récession”.

L’allié a ajouté: «La façon de soutenir les gens est d’avoir une économie à faible taux d’imposition, à salaires élevés et à forte croissance. Rishi a fait le contraire.

Concernant un soutien plus direct aux ménages, Mme Truss a déclaré: «Je vais examiner ce qui peut être fait de plus, et je le ferais de manière conservatrice.

«Nous remettrions plus d’argent dans les poches des travailleurs sans délai.

“C’est nécessaire, abordable et la bonne chose à faire à un moment où nous sommes confrontés au fardeau fiscal le plus élevé depuis 70 ans.”

L’ancien chancelier, M. Sunak, a également sauté sur les affirmations que Mme Truss avait exclu plus de subventions pour faire face à la flambée des factures d’énergie.

Tous les ménages recevront 400 £ de réduction cette année, les plus nécessiteux étant en ligne pour 1 200 £.

La ministre du Commerce, Penny Mordaunt, a nié que Mme Truss excluait les paiements, affirmant qu’il s’agissait d’une mauvaise interprétation.

Mme Mordaunt a ajouté: “Ce qu’elle envisage, c’est de permettre aux gens de conserver une plus grande partie de leur argent.”